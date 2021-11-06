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Moto2 / Algarve II Sıralama turları raporu

Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda

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Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, 1:42.101'lik derecesiyle tur rekorunu kırarak bu sezonki 7. pole pozisyonuna uzanırken; Fernandez'in takım arkadaşı ve şampiyonadaki ana rakibi Remy Gardner ikinci oldu.

Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda

Hafta sonu boyunca oldukça güçlü gözüken Raul Fernandez, antrenman turlarındaki formunu sıralama turlarına da taşıdı ve etkileyici bir performansla tur rekorunu kırmayı başardı. Tur rekorunu kırmayı başaran turuyla birlikte bu sezonki 7. pole pozisyonuna ulaşan çaylak sürücünün arkasında ise Remy Gardner yer alıyor. 

Sıralama turlarını takım arkadaşının 0.269 saniye arkasında tamamlayan Gardner, yarın gerçekleştirilecek yarışta Fernandez'le arasındaki 18 puanlık farkı daha da arttırmak isteyecektir. Fernandez-Gardner ikilisinin ilk iki sırayı almasıyla birlikte, Red Bull KTM Ajo duble yapmış oldu. 

 

Fabio Di Giannantonio ise Red Bull KTM Ajo pilotlarının yanında ilk çizgiyi tamamlayan isim olacak. 

Fernandez, Q2'nin ilk dakikalarından itibaren çok hızlıydı ve 1:42.394'lük derecesiyle neredeyse herkesten 1 saniye kadar daha hızlıydı. Aron Canet, seans ilerledikçe Fernandez ile arasındaki farkı 0.176 saniyeye kadar indirdi ancak 13. virajdaki kazasının ardından Fernandez'e gerçek bir tehdit oluşturamadı. 

Seansın son dakikalarında Gardner ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve aralarında 18 puanlık bir fark olan Gardner-Fernandez ikilisi, yarın ilk iki sıradan start alacaklar. 

Seans içinde Fernandez'e yaklaşan ancak 13. virajda bir kaza yapan Canet, yarışa 4. sıradan başlayacak. Canet'in, 3. sıradaki Di Giannantonio ile arasında sadece 0.005 saniye var. 

Augusto Fernandez seansı 5. sırada tamamlarken; Cameron Beaubier 6. oldu. Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Marco Bezzecchi yarışa 7. cepten başlayacak. Sam Lowes sekizinci, çaylak sürücü Ai Ogura ise 9. sırada. Jorge Navarro ise ilk 10 içinde yer alan son isim. 

Remy Gardner ve Raul Fernandez'in mücadelesi yarın Portekiz'de devam edecek ve Red Bull KTM Ajo pilotları ilk iki sıradan start alacaklar. Pole pozisyonundaki Fernandez, sondan bir önceki yarışta 18 puanlık farkı azaltmaya, Gardner ise arttırmaya çalışacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez 8 1'42.101     161.910
2 Australia Remy Gardner 7 1'42.370 0.269 0.269 161.484
3 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'42.506 0.405 0.136 161.270
4 Spain Aron Canet 5 1'42.511 0.410 0.005 161.262
5 Spain Augusto Fernandez 8 1'42.616 0.515 0.105 161.097
6 United States Cameron Beaubier 7 1'42.620 0.519 0.004 161.091
7 Italy Marco Bezzecchi 8 1'42.697 0.596 0.077 160.970
8 United Kingdom Sam Lowes 8 1'42.701 0.600 0.004 160.964
9 Japan Ai Ogura 8 1'42.783 0.682 0.082 160.835
10 Spain Jorge Navarro 8 1'42.822 0.721 0.039 160.774
11 Spain Xavi Vierge 8 1'42.829 0.728 0.007 160.763
12 Spain Hector Garzo 8 1'42.980 0.879 0.151 160.528
13 Spain Marcos Ramírez 8 1'43.023 0.922 0.043 160.461
14 Italy Celestino Vietti Ramus 8 1'43.034 0.933 0.011 160.444
15 Germany Marcel Schrötter 8 1'43.078 0.977 0.044 160.375
16 Malaysia Hafizh Syahrin 8 1'43.178 1.077 0.100 160.220
17 Italy Stefano Manzi 9 1'43.353 1.252 0.175 159.948
18 Spain Albert Arenas 8 1'43.367 1.266 0.014 159.927
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