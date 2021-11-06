Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda

Hafta sonu boyunca oldukça güçlü gözüken Raul Fernandez, antrenman turlarındaki formunu sıralama turlarına da taşıdı ve etkileyici bir performansla tur rekorunu kırmayı başardı. Tur rekorunu kırmayı başaran turuyla birlikte bu sezonki 7. pole pozisyonuna ulaşan çaylak sürücünün arkasında ise Remy Gardner yer alıyor.

Sıralama turlarını takım arkadaşının 0.269 saniye arkasında tamamlayan Gardner, yarın gerçekleştirilecek yarışta Fernandez'le arasındaki 18 puanlık farkı daha da arttırmak isteyecektir. Fernandez-Gardner ikilisinin ilk iki sırayı almasıyla birlikte, Red Bull KTM Ajo duble yapmış oldu.

Fabio Di Giannantonio ise Red Bull KTM Ajo pilotlarının yanında ilk çizgiyi tamamlayan isim olacak.

Fernandez, Q2'nin ilk dakikalarından itibaren çok hızlıydı ve 1:42.394'lük derecesiyle neredeyse herkesten 1 saniye kadar daha hızlıydı. Aron Canet, seans ilerledikçe Fernandez ile arasındaki farkı 0.176 saniyeye kadar indirdi ancak 13. virajdaki kazasının ardından Fernandez'e gerçek bir tehdit oluşturamadı.

Seansın son dakikalarında Gardner ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve aralarında 18 puanlık bir fark olan Gardner-Fernandez ikilisi, yarın ilk iki sıradan start alacaklar.

Seans içinde Fernandez'e yaklaşan ancak 13. virajda bir kaza yapan Canet, yarışa 4. sıradan başlayacak. Canet'in, 3. sıradaki Di Giannantonio ile arasında sadece 0.005 saniye var.

Augusto Fernandez seansı 5. sırada tamamlarken; Cameron Beaubier 6. oldu. Şampiyonada üçüncü sırada yer alan Marco Bezzecchi yarışa 7. cepten başlayacak. Sam Lowes sekizinci, çaylak sürücü Ai Ogura ise 9. sırada. Jorge Navarro ise ilk 10 içinde yer alan son isim.

Remy Gardner ve Raul Fernandez'in mücadelesi yarın Portekiz'de devam edecek ve Red Bull KTM Ajo pilotları ilk iki sıradan start alacaklar. Pole pozisyonundaki Fernandez, sondan bir önceki yarışta 18 puanlık farkı azaltmaya, Gardner ise arttırmaya çalışacak.

Q2 sonucu: