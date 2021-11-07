Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı

Yarışın ilk yarısı şampiyonada ikinci sırada yer alan Red Bull KTM AJo sürücüsü Raul Fernandez lehineydi. Pole pozisyonunu kazanan Fernandez, önden start aldı ve arayı açıyor gibiydi.

Özellikle şampiyona lideri Remy Gardney, Marco Bezzecchi ile ikincilik savaşı verdiği ve zaman kaybettiği için şartlar İspanyol sürücü lehineydi.

Ancak Gardner'ın kendisini toparlaması çok uzun sürmedi ve rakibini geçerek arayı kapatmaya başladı. Bu noktada iki KTM Ajo sürücüsünün lastik seçimlerinin etkisi de kendisini göstermeye başladı.

Fernandez daha yumuşak hamur seçmişti ve yarışın ikinci bölümünde tempo kaybetmeye başladı.

Fernandez'i baskı altına alan Gardner, bitime yaklaşık üç tur kala rakibini geçti ve ardından arayı açmaya başladı.

Kalan bölümde hata yapmayan Gardner, damalı bayrağı ilk sırada görerek Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinden bu yana ilk Moto2 galibiyetini almış oldu.

Böylelikle Fernandez'e karşı puan farkını 23'e çıkardı.

Fernandez yarışı ikinci tamamlarken, Sam Lowes son bölümde yükselişe geçti ve üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Aron Canet dördüncü olurken, Cameron Beaubier beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı. Celestino Vietti altıncı olurken, Jorge Navarro yedinci oldu.

Bezzecchi de lastik seçiminin bedelini ödedi ve yarışın ikinci kısmında zorlandı. Sonuç olarak yarışı sekizinci bitirdi.

İlk onu Augusto Fernandez ve Marcel Schrotter tamamladı.

Sezonun son yarışı 14 Kasım'da Valencia'da yapılacak.

Yarış sonucu: