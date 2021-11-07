Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda
Moto2 / Algarve II Haberler

Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Remy Gardner, Algarve'de gerçekleştirilen Moto2 yarışında galibiyete ulaşırken, bitime bir yarış kala puan farkını 23'e çıkardı.

Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı

Yarışın ilk yarısı şampiyonada ikinci sırada yer alan Red Bull KTM AJo sürücüsü Raul Fernandez lehineydi. Pole pozisyonunu kazanan Fernandez, önden start aldı ve arayı açıyor gibiydi.

Özellikle şampiyona lideri Remy Gardney, Marco Bezzecchi ile ikincilik savaşı verdiği ve zaman kaybettiği için şartlar İspanyol sürücü lehineydi.

Ancak Gardner'ın kendisini toparlaması çok uzun sürmedi ve rakibini geçerek arayı kapatmaya başladı. Bu noktada iki KTM Ajo sürücüsünün lastik seçimlerinin etkisi de kendisini göstermeye başladı.

Fernandez daha yumuşak hamur seçmişti ve yarışın ikinci bölümünde tempo kaybetmeye başladı.

Fernandez'i baskı altına alan Gardner, bitime yaklaşık üç tur kala rakibini geçti ve ardından arayı açmaya başladı.

Kalan bölümde hata yapmayan Gardner, damalı bayrağı ilk sırada görerek Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinden bu yana ilk Moto2 galibiyetini almış oldu.

Böylelikle Fernandez'e karşı puan farkını 23'e çıkardı.

Fernandez yarışı ikinci tamamlarken, Sam Lowes son bölümde yükselişe geçti ve üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Aron Canet dördüncü olurken, Cameron Beaubier beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı. Celestino Vietti altıncı olurken, Jorge Navarro yedinci oldu.

Bezzecchi de lastik seçiminin bedelini ödedi ve yarışın ikinci kısmında zorlandı. Sonuç olarak yarışı sekizinci bitirdi.

İlk onu Augusto Fernandez ve Marcel Schrotter tamamladı.

Sezonun son yarışı 14 Kasım'da Valencia'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Fark
1 Australia Remy Gardner Kalex  
2 Spain Raul Fernandez Kalex 3.014
3 United Kingdom Sam Lowes Kalex 3.899
4 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 7.616
5 United States Cameron Beaubier Kalex 7.621
6 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 10.021
7 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 10.908
8 Italy Marco Bezzecchi Kalex 11.586
9 Spain Augusto Fernandez Kalex 13.121
10 Germany Marcel Schrötter Kalex 13.286
11 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 14.614
12 Spain Hector Garzo Kalex 25.538
13 Italy Stefano Manzi Kalex 26.511
14 Spain Marcos Ramírez Kalex 27.225
15 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 28.345
16 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 28.412
17 Italy Simone Corsi MV Agusta 32.282
18 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 35.387
19 Switzerland Thomas Luthi Kalex 39.184
20 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 43.432
21 Italy Nicolo Bulega Kalex 43.491
22 Italy Tony Arbolino Kalex 43.803
23 Belgium Barry Baltus NTS 45.847
24 United States Joe Roberts Kalex 54.350
25 Piotr Biesiekirski Kalex 1'08.619
  Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta  
  Spain Xavi Vierge Kalex  
  United Kingdom Jake Dixon Kalex  
  Japan Ai Ogura Kalex  
  Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21  
  Thailand Somkiat Chantra Kalex  
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda
Önceki haber

Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda

Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
2022 için MP Motorsport'la anlaşan Novalak, ilk F2 yarışına Suudi Arabistan'da çıkacak Jeddah
FIA F2

2022 için MP Motorsport'la anlaşan Novalak, ilk F2 yarışına Suudi Arabistan'da çıkacak

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak Rally Monza
WRC

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

Son Haberler

Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı
Moto2 Moto2

Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı

Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda
Moto2 Moto2

Moto2 Algarve: Raul Fernandez, Gardner'ın önünde pole pozisyonunda

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!
Moto2 Moto2

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi
Moto2 Moto2

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.