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Önceki / Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada
Moto2 / Barselona Haberler

Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider

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Katalonya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansını Raul Fernandez, takım arkadaşı Remy Garder'in önünde 0.016 sn önünde ilk sırada tamamladı.

Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider

Mükemmel bir çaylak sezonu geçiren ve şampiyonada 2. sırada bulunan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, 2. antrenman seansını şampiyona lideri Gardner'ın 0.215 sn önünde lider tamamladı.

1. antrenman seansının en hızlısı Augosto Fernandez, 12. virajda arkasına bakarken dengesini kaybetti ve motosikletinden düştü. Bu kaza, İspanyol pilotu durdurmadı ve Augosto Fernandez seansı 4. sırada tamamlamayı başardı.

2022 sezonu için Tech 3 KTM takımıyla ile MotoGP'de yarışacağı açıklanan Gardner, takım arkadaşını seansın sonuna kadar geçmeyi çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mugello'daki yarışta kaza yaparak şampiyonada ağır bir darbe alan Sam Lowes ise seansı 3. sırada tamamladı.

 

Bu üç pilot, oldukça yakın gözüküyor. Yarın, 3. antrenman turları TSİ 11.55'de, sıralama turları ise TSİ 16.10' başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez 19 1'43.687     164.120
2 Australia Remy Gardner 17 1'43.902 0.215 0.215 163.781
3 United Kingdom Sam Lowes 19 1'43.966 0.279 0.064 163.680
4 Spain Augusto Fernandez 13 1'44.100 0.413 0.134 163.469
5 Spain Xavi Vierge 16 1'44.145 0.458 0.045 163.399
6 Italy Marco Bezzecchi 17 1'44.252 0.565 0.107 163.231
7 Japan Ai Ogura 19 1'44.304 0.617 0.052 163.150
8 Spain Aron Canet 16 1'44.322 0.635 0.018 163.121
9 Italy Fabio Di Giannantonio 14 1'44.356 0.669 0.034 163.068
10 Germany Marcel Schrötter 17 1'44.360 0.673 0.004 163.062
11 Spain Marcos Ramírez 17 1'44.428 0.741 0.068 162.956
12 United Kingdom Jake Dixon 15 1'44.489 0.802 0.061 162.861
13 United States Joe Roberts 13 1'44.509 0.822 0.020 162.829
14 Italy Lorenzo Porta 19 1'44.574 0.887 0.065 162.728
15 Spain Hector Garzo 16 1'44.633 0.946 0.059 162.637
16 Switzerland Thomas Luthi 17 1'44.638 0.951 0.005 162.629
17 Italy Simone Corsi 17 1'44.660 0.973 0.022 162.595
18 Spain Jorge Navarro 11 1'44.712 1.025 0.052 162.514
19 Netherlands Bo Bendsneyder 12 1'44.727 1.040 0.015 162.491
20 Italy Lorenzo Baldassari 18 1'44.737 1.050 0.010 162.475
21 Spain Albert Arenas 16 1'44.763 1.076 0.026 162.435
22 Italy Nicolo Bulega 15 1'44.842 1.155 0.079 162.312
23 Italy Celestino Vietti Ramus 18 1'44.928 1.241 0.086 162.179
24 Italy Tony Arbolino 15 1'45.005 1.318 0.077 162.060
25 United States Cameron Beaubier 20 1'45.019 1.332 0.014 162.039
26 Belgium Barry Baltus 12 1'45.124 1.437 0.105 161.877
27 Malaysia Hafizh Syahrin 15 1'45.138 1.451 0.014 161.855
28 Thailand Somkiat Chantra 12 1'45.169 1.482 0.031 161.808
29 Spain Alonso Lopez 18 1'45.298 1.611 0.129 161.609
30 Italy Stefano Manzi 15 1'45.778 2.091 0.480 160.876
31 Keminth Kubo 13 1'46.301 2.614 0.523 160.085
32 Piotr Biesiekirski 14 1'46.334 2.647 0.033 160.035
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Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada

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Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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