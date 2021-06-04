Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider

Mükemmel bir çaylak sezonu geçiren ve şampiyonada 2. sırada bulunan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, 2. antrenman seansını şampiyona lideri Gardner'ın 0.215 sn önünde lider tamamladı.

1. antrenman seansının en hızlısı Augosto Fernandez, 12. virajda arkasına bakarken dengesini kaybetti ve motosikletinden düştü. Bu kaza, İspanyol pilotu durdurmadı ve Augosto Fernandez seansı 4. sırada tamamlamayı başardı.

2022 sezonu için Tech 3 KTM takımıyla ile MotoGP'de yarışacağı açıklanan Gardner, takım arkadaşını seansın sonuna kadar geçmeyi çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mugello'daki yarışta kaza yaparak şampiyonada ağır bir darbe alan Sam Lowes ise seansı 3. sırada tamamladı.

Bu üç pilot, oldukça yakın gözüküyor. Yarın, 3. antrenman turları TSİ 11.55'de, sıralama turları ise TSİ 16.10' başlayacak.

Seans sonucu: