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Moto2 Valencia

Moto 2 Valensiya GP yarış: Manuel Gonzalez Moto2 Dünya Şampiyonu, Deniz Öncü 14. sırada bitirdi

2026 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son yarışı, Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleştirildi. Senna Agius'un kazandığı Valensiya Grand Prix'sinde şampiyonluk mücadelesi son tura kadar devam ederken, Manuel Gonzalez sezonu dünya şampiyonu olarak tamamladı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 29 Kas 2026 15:19

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Manuel Gonzalez

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Senna Agius, startta yerini Alex Escrig'e kaptırdı. Ev sahibi seyircisi önünde ilk Moto2 zaferini hedefleyen Escrig, ilk bölümde liderliğini korumayı başardı. Ancak 11. turda Agius yaptığı atakla liderliği ele geçirdi.

Liqui Moly Dynavolt Intact GP sürücüsü,yarışın kalan bölümünde temposunu artırarak rakipleriyle arasındaki farkı açtı ve damalı bayrağı 2.157 saniye farkla ilk sırada gördü. Böylece Avustralyalı sürücü,2026 sezonundaki üçüncü galibiyetini elde etti. Escrig ikinci sırada finiş görerek Moto2 kariyerinin en iyi sonucuna ulaştı.

Yarış öncesinde Manuel Gonzalez ile Izan Guevara arasındaki şampiyonluk farkı yalnızca 4,5 puandı. Ön sıradan başlayan Guevara, şampiyonluk mücadelesinde avantajlı konumdayken Gonzalez yarışa 10. sıradan başladı. Ancak ilk turda yaşanan büyük kaza, Gonzalez'in işini kolaylaştırdı. Daniel Holgado'nun Alonso Lopez ile yaşadığı temasın ardından Ivan Ortola'nın da dahil olduğu kazada rakiplerinin yarış dışı kalmasıyla Gonzalez dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Yarışın ilerleyen bölümünde Guevara, Agius'un liderliği ele geçirmesinin ardından geriye düşerken Collin Veijer de mücadeleye dahil oldu. Altıncı turda Guevara'yı geçerek üçüncülüğe yükselen Veijer, İspanyol sürücünün şampiyonluk mücadelesini zorlaştırdı. Red Bull KTM Ajo pilotu Veijer, 19. turda Guevara'yı da geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu sonuçla Gonzalez'in şampiyonadaki avantajı 2,5 puana yükseldi.

Son turlarda Guevara, şampiyonluk umutlarını korumak için Veijer'i geçmeye çalıştı. Özellikle son turda farklı virajlarda atak fırsatları arayan İspanyol sürücü,Hollandalı rakibinin savunmasını aşamadı. Veijer üçüncü sıradaki yerini koruyarak finişe ulaşırken, bu sonuç Gonzalez'in şampiyonluğunu kesinleştirdi.

Manuel Gonzalez, son yarışta dördüncü sırayı elde ederek sezonu 297,5 puanla tamamladı. Guevara ise 295 puanda kalarak şampiyonayı ikinci sırada bitirdi. İki sürücü arasındaki 2,5 puanlık fark, Moto2 tarihinin en yakın şampiyonluk mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Temsilcimiz Deniz Öncü sezonun son yarışını 14. sırada tamamladı Deniz Öncü, Marc VDS takımıyla Moto2'deki son yarışına Valensiya’da çıktı. Yarışa gerilerden başlayan temsilcimiz mücadeleyi 14. sırada tamamlayarak sezonu puanla kapattı.Marc VDS takım arkadaşı Aron Canet ise yarışı 16. sırada bitirerek puan barajının dışında kaldı.

Yarışta ilk 10'u Senna Agius, Alex Escrig, Collin Veijer, Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Luca Lunetta, Jose Antonio Rueda, Adrian Huertas, Celestino Vietti ve Daniel Munoz oluşturdu.2026 sezonunun şampiyonluk tablosu Gonzalez, 22 yarış sonunda 297,5 puanla Moto2 dünya şampiyonluğunu kazanırken Guevara 295 puanla ikinci oldu.

Sezonun üçüncülüğünü 230,5 puanla Ivan Ortola elde etti. Daniel Holgado ise 225 puanla dördüncü sırada yer aldı.Valensiyada’ki zaferiyle puanını 216'ya yükselten Senna Agius, sezonu beşinci sırada tamamladı.

Böylece 2026 Moto2 sezonu, Manuel Gonzalez'in kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuyla sona erdi.

YARIŞ

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 22

34'09.493

154.7 25 2

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 22

+2.157

34'11.650

2.157 154.6 20 3

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 22

+4.908

34'14.401

2.751 154.3 16 4

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 22

+5.338

34'14.831

0.430 154.3 13 5

M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18 Kalex Moto2 22

+6.859

34'16.352

1.521 154.2 11 6

L. Lunetta SpeedRS Team

32 Boscoscuro B-26 22

+9.054

34'18.547

2.195 154.0 10 7

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 22

+9.077

34'18.570

0.023 154.0 9 8

A. Huertas Italtrans Racing Team

99 Kalex Moto2 22

+9.666

34'19.159

0.589 154.0 8 9

C. Vietti Ramus SpeedRS Team

13 Boscoscuro B-26 22

+10.388

34'19.881

0.722 153.9 7 10

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 22

+12.622

34'22.115

2.234 153.8 6 11

F. Salač OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 22

+14.062

34'23.555

1.440 153.7 5 12

B. Baltus Fantic Racing

7 Kalex Moto2 22

+15.771

34'25.264

1.709 153.5 4 13

T. Arbolino Fantic Racing

14 Kalex Moto2 22

+17.436

34'26.929

1.665 153.4 3 14

D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team

53 Boscoscuro B-26 22

+18.305

34'27.798

0.869 153.3 2 15

Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 22

+20.893

34'30.386

2.588 153.2 1 16

A. Canet Elf Marc VDS Racing Team

44 Boscoscuro B-26 22

+21.703

34'31.196

0.810 153.1 17

Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team

84 Kalex Moto2 22

+21.767

34'31.260

0.064 153.1 18

M. Aji Idemitsu Honda Team Asia

64 Kalex Moto2 22

+27.291

34'36.784

5.524 152.7 19

A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team

71 Kalex Moto2 22

+27.804

34'37.297

0.513 152.6 20

M. Ferrari ITALJET Gresini Moto2

23 Kalex Moto2 22

+44.959

34'54.452

17.155 151.4 21

A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54 Boscoscuro B-26 21

+1 Tur

34'52.089

1 Tur 144.7 dnf

J. Roberts OnlyFans American Racing Team

16 Kalex Moto2 12

+10 Tur

19'23.572

9 Tur 148.6 Yarış dışı dnf

X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team

85 Forward F2 6

+16 Tur

10'08.492

6 Tur 142.1 Yarış dışı dnf

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 0

+22 Tur

17.266

6 Tur Kaza dnf

I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI

4 Kalex Moto2 0

+22 Tur

17.381

0.115 Kaza dnf

A. Lopez ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 0

+22 Tur

17.461

0.080 Kaza dnf

D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team

80 Kalex Moto2 0

+22 Tur

18.496

1.035 Kaza dnf

T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia

72 Kalex Moto2 0

+22 Tur

18.725

0.229 Kaza Tüm sonuçları görüntüle

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