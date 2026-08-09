Moto 2 Britanya GP yarış: Filip Salač kazandı,Deniz Öncü’den Silverstone’da 13 sıralık gövde gösterisi!

Temsilcimiz Deniz Öncü Silverstone’da sergilediği etkileyici performansla sezonun en iyi derecesine imza attı. 21. sıradan başladığı yarışta tam 13 sıra kazanan temsilcimiz ,damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Silverstone’da gerçekleştirilen Moto2 Büyük Britanya Grand Prix’si, sezonun en dramatik yarışlarından birine sahne oldu. Zafer mücadelesi son tura taşınırken, final turunda yaşanan olaylar yarışın tüm sıralamasını değiştirdi.

Yarışın son turuna Manuel Gonzalez lider girdi. Ancak Intact GP sürücüsü, damalı bayrağa ulaştığını düşünerek motosikletini yavaşlattı. Gonzalez’in tur sayısını yanlış hesapladığı veya motosikletindeki gösterge ile pit panosundan aldığı bilginin hatalı olduğu değerlendirildi.

Gonzalez’in yavaşlaması, hemen arkasında bulunan Dani Holgado ile temas yaşamasına neden oldu. Temasın ardından Gonzalez’in motosikletinin egzozu hasar gördü. Yarışa devam eden İspanyol pilot, yaşadığı teknik sorun nedeniyle son tur içerisinde büyük zaman kaybetti ve damalı bayrağı ancak 14. sırada görebildi.

Final turundaki karmaşadan en iyi yararlanan isim Filip Salač oldu. Çek pilot, son bölümde Ivan Ortola ile arasındaki mücadeleyi lehine çevirerek Silverstone’da Moto2 kariyerinin önemli zaferlerinden birine ulaştı.

Ivan Ortola ikinci sırada finiş görürken, yarışın bir diğer büyük hikâyesini ise Alex Escrig yazdı.

Escrig, son turda Holgado’nun Luffield çıkışında yaşadığı arka lastik kaymasından faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi. İspanyol pilot böylece kariyerinin ilk Dünya Şampiyonası podyumunu elde etti.

Holgado ise podyumu son anda kaçırarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarışın erken bölümünde Izan Guevara liderliği ele geçirdi. Ancak mücadele ilerledikçe geriye düşen Guevara, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Startta holeshot alan Alonso Lopez ise yarışı altıncı sırada tamamladı.

Liderlik mücadelesinin önemli isimlerinden Tony Arbolino ise finişe beş tur kala Vale şikanında yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı.

Elf Marc VDS Racing Team adına mücadele eden temsilcimiz Deniz Öncü, Büyük Britanya Grand Prix’sine 21. sıradan başladı. Yarış boyunca ortaya koyduğu güçlü tempo ve etkili geçişlerle dikkat çeken temsilcimiz özellikle ilk bölümde başarılı bir performans sergiledi.

Startın ardından rakiplerini birer birer geride bırakan temsilcimiz Deniz Öncü, istikrarlı şekilde pozisyon kazanarak 21. sıradan sekizinciliğe kadar yükseldi.

Yarışın büyük bölümünde motosikletinin sınırlarını zorlayan temsilcimiz, yüksek yarış temposu sayesinde tam 13 sıra kazandı. Son beş tura girildiğinde lastik performansında düşüş yaşamasına rağmen elde ettiği avantajı korumayı başaran Deniz Öncü, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Deniz Öncü’nün önünde Dani Munoz ve Alex Escrig gibi isimlerin yer aldığı mücadelede temsilcimiz Silverstone’da önemli bir geri dönüşe imza attı.

Büyük Britanya Grand Prix’sinde 21. sıradan sekizinciliğe yükselen Deniz Öncü, böylece sezonun en iyi derecesini elde ederken hafta sonunun dikkat çeken performanslarından birine imza attı.