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Yarış raporu
Moto2 Silverstone

Moto 2 Britanya GP yarış: Filip Salač kazandı,Deniz Öncü’den Silverstone’da 13 sıralık gövde gösterisi!

Moto2 Büyük Britanya Grand Prix’sinde Filip Salač, yarışın son turunda yaşanan büyük kaosun ardından Ivan Ortola’yı geride bırakarak zafere ulaştı. Alex Escrig ise kariyerinin ilk Dünya Şampiyonası podyumunu elde etti.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
Filip Salac, ELF Marc VDS Racing Team

Filip Salac, ELF Marc VDS Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü Silverstone’da sergilediği etkileyici performansla sezonun en iyi derecesine imza attı. 21. sıradan başladığı yarışta tam 13 sıra kazanan temsilcimiz ,damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Silverstone’da gerçekleştirilen Moto2 Büyük Britanya Grand Prix’si, sezonun en dramatik yarışlarından birine sahne oldu. Zafer mücadelesi son tura taşınırken, final turunda yaşanan olaylar yarışın tüm sıralamasını değiştirdi.

Yarışın son turuna Manuel Gonzalez lider girdi. Ancak Intact GP sürücüsü, damalı bayrağa ulaştığını düşünerek motosikletini yavaşlattı. Gonzalez’in tur sayısını yanlış hesapladığı veya motosikletindeki gösterge ile pit panosundan aldığı bilginin hatalı olduğu değerlendirildi.

Gonzalez’in yavaşlaması, hemen arkasında bulunan Dani Holgado ile temas yaşamasına neden oldu. Temasın ardından Gonzalez’in motosikletinin egzozu hasar gördü. Yarışa devam eden İspanyol pilot, yaşadığı teknik sorun nedeniyle son tur içerisinde büyük zaman kaybetti ve damalı bayrağı ancak 14. sırada görebildi.

Final turundaki karmaşadan en iyi yararlanan isim Filip Salač oldu. Çek pilot, son bölümde Ivan Ortola ile arasındaki mücadeleyi lehine çevirerek Silverstone’da Moto2 kariyerinin önemli zaferlerinden birine ulaştı.

Ivan Ortola ikinci sırada finiş görürken, yarışın bir diğer büyük hikâyesini ise Alex Escrig yazdı.

Escrig, son turda Holgado’nun Luffield çıkışında yaşadığı arka lastik kaymasından faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi. İspanyol pilot böylece kariyerinin ilk Dünya Şampiyonası podyumunu elde etti.

Holgado ise podyumu son anda kaçırarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarışın erken bölümünde Izan Guevara liderliği ele geçirdi. Ancak mücadele ilerledikçe geriye düşen Guevara, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Startta holeshot alan Alonso Lopez ise yarışı altıncı sırada tamamladı.

Liderlik mücadelesinin önemli isimlerinden Tony Arbolino ise finişe beş tur kala Vale şikanında yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı.

Elf Marc VDS Racing Team adına mücadele eden temsilcimiz Deniz Öncü, Büyük Britanya Grand Prix’sine 21. sıradan başladı. Yarış boyunca ortaya koyduğu güçlü tempo ve etkili geçişlerle dikkat çeken temsilcimiz özellikle ilk bölümde başarılı bir performans sergiledi.

Startın ardından rakiplerini birer birer geride bırakan temsilcimiz Deniz Öncü, istikrarlı şekilde pozisyon kazanarak 21. sıradan sekizinciliğe kadar yükseldi.

Yarışın büyük bölümünde motosikletinin sınırlarını zorlayan temsilcimiz, yüksek yarış temposu sayesinde tam 13 sıra kazandı. Son beş tura girildiğinde lastik performansında düşüş yaşamasına rağmen elde ettiği avantajı korumayı başaran Deniz Öncü, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Deniz Öncü’nün önünde Dani Munoz ve Alex Escrig gibi isimlerin yer aldığı mücadelede temsilcimiz Silverstone’da önemli bir geri dönüşe imza attı.

Büyük Britanya Grand Prix’sinde 21. sıradan sekizinciliğe yükselen Deniz Öncü, böylece sezonun en iyi derecesini elde ederken hafta sonunun dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

35'01.869

   171.7   25
2 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 17

+0.303

35'02.172

 0.303 171.7   20
3 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 17

+0.652

35'02.521

 0.349 171.7   16
4 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17

+1.743

35'03.612

 1.091 171.6   13
5 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 17

+2.555

35'04.424

 0.812 171.5   11
6 Spain A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 17

+6.201

35'08.070

 3.646 171.2   10
7
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 17

+6.293

35'08.162

 0.092 171.2   9
8 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 17

+7.185

35'09.054

 0.892 171.2   8
9 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 17

+7.310

35'09.179

 0.125 171.1   7
10 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 17

+8.873

35'10.742

 1.563 171.0   6
11 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 17

+9.066

35'10.935

 0.193 171.0   5
12 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 17

+13.675

35'15.544

 4.609 170.6   3
13 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 17

+13.722

35'15.591

 0.047 170.6   4
14 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

+15.060

35'16.929

 1.338 170.5   2
15
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 17

+15.063

35'16.932

 0.003 170.5   1
16
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 17

+18.494

35'20.363

 3.431 170.2    
17
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 17

+18.548

35'20.417

 0.054 170.2    
18 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 17

+18.702

35'20.571

 0.154 170.2    
19
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 17

+18.840

35'20.709

 0.138 170.2    
20 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 17

+19.246

35'21.115

 0.406 170.2    
21 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 17

+20.029

35'21.898

 0.783 170.1    
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 17

+21.323

35'23.192

 1.294 170.0    
23 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 17

+22.360

35'24.229

 1.037 169.9    
24 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 17

+22.481

35'24.350

 0.121 169.9    
25
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 17

+27.683

35'29.552

 5.202 169.5    
dnf Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 12

+5 Tur

24'42.010

 5 Tur 171.9 Kaza  
dnf Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 8

+9 Tur

16'40.116

 4 Tur 169.9 Kaza  
dnf Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 0

+17 Tur

1'25.410

 8 Tur   Kaza  
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