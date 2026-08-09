Moto 2 Britanya GP yarış: Filip Salač kazandı,Deniz Öncü’den Silverstone’da 13 sıralık gövde gösterisi!
Moto2 Büyük Britanya Grand Prix’sinde Filip Salač, yarışın son turunda yaşanan büyük kaosun ardından Ivan Ortola’yı geride bırakarak zafere ulaştı. Alex Escrig ise kariyerinin ilk Dünya Şampiyonası podyumunu elde etti.
Filip Salac, ELF Marc VDS Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Temsilcimiz Deniz Öncü Silverstone’da sergilediği etkileyici performansla sezonun en iyi derecesine imza attı. 21. sıradan başladığı yarışta tam 13 sıra kazanan temsilcimiz ,damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.
Silverstone’da gerçekleştirilen Moto2 Büyük Britanya Grand Prix’si, sezonun en dramatik yarışlarından birine sahne oldu. Zafer mücadelesi son tura taşınırken, final turunda yaşanan olaylar yarışın tüm sıralamasını değiştirdi.
Yarışın son turuna Manuel Gonzalez lider girdi. Ancak Intact GP sürücüsü, damalı bayrağa ulaştığını düşünerek motosikletini yavaşlattı. Gonzalez’in tur sayısını yanlış hesapladığı veya motosikletindeki gösterge ile pit panosundan aldığı bilginin hatalı olduğu değerlendirildi.
Gonzalez’in yavaşlaması, hemen arkasında bulunan Dani Holgado ile temas yaşamasına neden oldu. Temasın ardından Gonzalez’in motosikletinin egzozu hasar gördü. Yarışa devam eden İspanyol pilot, yaşadığı teknik sorun nedeniyle son tur içerisinde büyük zaman kaybetti ve damalı bayrağı ancak 14. sırada görebildi.
Final turundaki karmaşadan en iyi yararlanan isim Filip Salač oldu. Çek pilot, son bölümde Ivan Ortola ile arasındaki mücadeleyi lehine çevirerek Silverstone’da Moto2 kariyerinin önemli zaferlerinden birine ulaştı.
Ivan Ortola ikinci sırada finiş görürken, yarışın bir diğer büyük hikâyesini ise Alex Escrig yazdı.
Escrig, son turda Holgado’nun Luffield çıkışında yaşadığı arka lastik kaymasından faydalanarak üçüncü sıraya yükseldi. İspanyol pilot böylece kariyerinin ilk Dünya Şampiyonası podyumunu elde etti.
Holgado ise podyumu son anda kaçırarak yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Yarışın erken bölümünde Izan Guevara liderliği ele geçirdi. Ancak mücadele ilerledikçe geriye düşen Guevara, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.
Startta holeshot alan Alonso Lopez ise yarışı altıncı sırada tamamladı.
Liderlik mücadelesinin önemli isimlerinden Tony Arbolino ise finişe beş tur kala Vale şikanında yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı.
Elf Marc VDS Racing Team adına mücadele eden temsilcimiz Deniz Öncü, Büyük Britanya Grand Prix’sine 21. sıradan başladı. Yarış boyunca ortaya koyduğu güçlü tempo ve etkili geçişlerle dikkat çeken temsilcimiz özellikle ilk bölümde başarılı bir performans sergiledi.
Startın ardından rakiplerini birer birer geride bırakan temsilcimiz Deniz Öncü, istikrarlı şekilde pozisyon kazanarak 21. sıradan sekizinciliğe kadar yükseldi.
Yarışın büyük bölümünde motosikletinin sınırlarını zorlayan temsilcimiz, yüksek yarış temposu sayesinde tam 13 sıra kazandı. Son beş tura girildiğinde lastik performansında düşüş yaşamasına rağmen elde ettiği avantajı korumayı başaran Deniz Öncü, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.
Deniz Öncü’nün önünde Dani Munoz ve Alex Escrig gibi isimlerin yer aldığı mücadelede temsilcimiz Silverstone’da önemli bir geri dönüşe imza attı.
Büyük Britanya Grand Prix’sinde 21. sıradan sekizinciliğe yükselen Deniz Öncü, böylece sezonun en iyi derecesini elde ederken hafta sonunun dikkat çeken performanslarından birine imza attı.
YARIŞ
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Salač OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|17
|
35'01.869
|171.7
|25
|2
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|17
|
+0.303
35'02.172
|0.303
|171.7
|20
|3
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|17
|
+0.652
35'02.521
|0.349
|171.7
|16
|4
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|17
|
+1.743
35'03.612
|1.091
|171.6
|13
|5
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|17
|
+2.555
35'04.424
|0.812
|171.5
|11
|6
|A. Lopez ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|17
|
+6.201
35'08.070
|3.646
|171.2
|10
|7
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|17
|
+6.293
35'08.162
|0.092
|171.2
|9
|8
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|17
|
+7.185
35'09.054
|0.892
|171.2
|8
|9
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|17
|
+7.310
35'09.179
|0.125
|171.1
|7
|10
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|17
|
+8.873
35'10.742
|1.563
|171.0
|6
|11
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|17
|
+9.066
35'10.935
|0.193
|171.0
|5
|12
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|17
|
+13.675
35'15.544
|4.609
|170.6
|3
|13
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|17
|
+13.722
35'15.591
|0.047
|170.6
|4
|14
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|17
|
+15.060
35'16.929
|1.338
|170.5
|2
|15
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|17
|
+15.063
35'16.932
|0.003
|170.5
|1
|16
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|17
|
+18.494
35'20.363
|3.431
|170.2
|17
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|17
|
+18.548
35'20.417
|0.054
|170.2
|18
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|17
|
+18.702
35'20.571
|0.154
|170.2
|19
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|17
|
+18.840
35'20.709
|0.138
|170.2
|20
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|17
|
+19.246
35'21.115
|0.406
|170.2
|21
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|17
|
+20.029
35'21.898
|0.783
|170.1
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Kalex Moto2
|17
|
+21.323
35'23.192
|1.294
|170.0
|23
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|17
|
+22.360
35'24.229
|1.037
|169.9
|24
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|17
|
+22.481
35'24.350
|0.121
|169.9
|25
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|17
|
+27.683
35'29.552
|5.202
|169.5
|dnf
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|12
|
+5 Tur
24'42.010
|5 Tur
|171.9
|Kaza
|dnf
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|8
|
+9 Tur
16'40.116
|4 Tur
|169.9
|Kaza
|dnf
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|0
|
+17 Tur
1'25.410
|8 Tur
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
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