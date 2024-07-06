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Sıralama turları raporu
Moto2 Sachsenring

Moto2 Sachsenring: Celestino Vietti yarışa pole pozisyonundan başlayacak!

Celestino Vietti, Almanya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Almanya sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler, ilk dörde girerek Q2'ye kalabilmek için uğraş verdiler. 

Celestino Vietti, ilk bölümü 1.23.111'lik zamanıyla lider tamamlarken, Dennis Foggia 0.053 saniye geride ikinci oldu. Darryn Binder de, üçüncü sıraya yerleşti.

Senna Agius ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Moto2'nin Almanya'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının son bölümünde sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için çaba gösterdi.

Celestino Vietti, Q2'de de turunu geliştirerek, 1.22.778'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Jake Dixon 0.047 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Fermin Aldeguer ise yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Sıralama seansının sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 8

1'22.778

   158.520 256
2 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Polarcube Aspar Team 96 Kalex 8

+0.047

1'22.825

 0.047 158.430 256
3 Spain F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 8

+0.127

1'22.905

 0.080 158.277 251
4
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 8

+0.163

1'22.941

 0.036 158.208 252
5 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 9

+0.214

1'22.992

 0.051 158.111 255
6 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 8

+0.259

1'23.037

 0.045 158.025 253
7 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 8

+0.262

1'23.040

 0.003 158.020 254
8 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 8

+0.264

1'23.042

 0.002 158.016 256
9 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.305

1'23.083

 0.041 157.938 253
10 Spain A. Lopez MB Conveyors SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 9

+0.349

1'23.127

 0.044 157.854 252
11 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+0.395

1'23.173

 0.046 157.767 254
12 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 6

+0.404

1'23.182

 0.009 157.750 254
13 Spain I. Guevara CFMOTO Polarcube Aspar Team 28 Kalex 8

+0.439

1'23.217

 0.035 157.684 255
14 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 7

+0.504

1'23.282

 0.065 157.561 252
15 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 8

+0.530

1'23.308

 0.026 157.511 252
16 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 4

+0.552

1'23.330

 0.022 157.470 254
17 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 9

+0.562

1'23.340

 0.010 157.451 255
18 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 9

+0.668

1'23.446

 0.106 157.251 254
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