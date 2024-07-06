Moto2 Sachsenring: Celestino Vietti yarışa pole pozisyonundan başlayacak!
Celestino Vietti, Almanya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Almanya sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler, ilk dörde girerek Q2'ye kalabilmek için uğraş verdiler.
Celestino Vietti, ilk bölümü 1.23.111'lik zamanıyla lider tamamlarken, Dennis Foggia 0.053 saniye geride ikinci oldu. Darryn Binder de, üçüncü sıraya yerleşti.
Senna Agius ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.
Moto2'nin Almanya'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının son bölümünde sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için çaba gösterdi.
Celestino Vietti, Q2'de de turunu geliştirerek, 1.22.778'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Jake Dixon 0.047 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Fermin Aldeguer ise yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Sıralama seansının sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|8
|
1'22.778
|158.520
|256
|2
|J. Dixon CFMOTO Polarcube Aspar Team
|96
|Kalex
|8
|
+0.047
1'22.825
|0.047
|158.430
|256
|3
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.127
1'22.905
|0.080
|158.277
|251
|4
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.163
1'22.941
|0.036
|158.208
|252
|5
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|9
|
+0.214
1'22.992
|0.051
|158.111
|255
|6
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|8
|
+0.259
1'23.037
|0.045
|158.025
|253
|7
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.262
1'23.040
|0.003
|158.020
|254
|8
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|8
|
+0.264
1'23.042
|0.002
|158.016
|256
|9
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.305
1'23.083
|0.041
|157.938
|253
|10
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.349
1'23.127
|0.044
|157.854
|252
|11
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|8
|
+0.395
1'23.173
|0.046
|157.767
|254
|12
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|6
|
+0.404
1'23.182
|0.009
|157.750
|254
|13
|I. Guevara CFMOTO Polarcube Aspar Team
|28
|Kalex
|8
|
+0.439
1'23.217
|0.035
|157.684
|255
|14
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|7
|
+0.504
1'23.282
|0.065
|157.561
|252
|15
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|8
|
+0.530
1'23.308
|0.026
|157.511
|252
|16
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|4
|
+0.552
1'23.330
|0.022
|157.470
|254
|17
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|9
|
+0.562
1'23.340
|0.010
|157.451
|255
|18
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|9
|
+0.668
1'23.446
|0.106
|157.251
|254
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"
Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş
Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar