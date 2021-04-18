Moto2 Portekiz: 10. sıradan başlayan Raul Fernandez kazandı, Lowes kaza yaptı

Sam Lowes’un ilk turda yarış dışı kalmasının ardından galibiyet mücadelesinin Joe Roberts, Aron Canet ve Remy Gardner’in arasında geçmesi bekleniyordu. Ancak hepsi yarışın sonlarında canlanan Raul Fernandez tarafından geçildi.

Fernandez, son birkaç türü mükemmel sürerek rahat bir galibiyet aldı. Canet ikinci olurken, son turdaki mükemmel geçişi ile Avusturyalı sürücü Gardner 3. oldu. Böylelikle Gardner, şampiyona liderliğini de eline almış oldu.

Lowes ilk sıradan oldukça kötü kalkarken, Gardner mükemmel bir start aldı. Lowes üçüncülüğe kadar düşmesinin ardından ilk virajda frenleme noktasını kaçırdı. Frenlemeyi kaçıran Lowes, Gardner’in arkasına çarpmaktan son anda kurtulsa da motosikletinden fırladı ve dramatik bir kaza ile yarışın daha ilk turunda yarış dışı kaldı.

İngiliz sürücü, motosikletinden uçmasının ardından sırtının üstüne düştü ve motoru ona çarptı. Ancak durumu iyi.

Bu kazanın ardından Gardner liderliği aldı. Marco Bezzecchi, 5.’likten 2.’liğe çıkarak Gardner’in arkasına takıldı. Bezzecchi, Gardner’e baskı kurmaya başladı ve 3. turda liderliği aldı. Arkalarında, Canet 9.’luktan 5.’liğe yükseldi ve ilk 4 için tehdit oluşturmaya başladı.

5. tura geldiğimizde iki farklı kaza yaşandı. IDEMITSU Honda Team Asia sürücüleri Ai Ogura ve Somkiat Chantra 9. pozisyon için verdikleri mücadele temas yaşadı ikili kaza yaptı. Turun ilerleyen bölümlerinde de Yari Montella ve Stefano Manzi kaza yapan isimler oldu. Montella motosikletten düşerken motosikleti alev aldı. Görevliler motoru söndürdü ve bu iki kazada da sürücülerde ciddi bir sağlık sorunu yaşayan olmadı.

Gardner, 12. turda dışarı taşarak galibiyet umutlarını çöpe atmış oldu. Böylelikle sıralama Bezzecchi, Canet, Roberts ve Raul Fernandez şeklinde oluştu.

Bezzechi, Canet’in atağını savunmaya çalışırken Roberts kendini içeri attı ve liderliği aldı. Bunların hepsi olurken kimse Fernandez’in farkında değildi ancak çaylak sürücü son 6 turda mükemmel bir sürüş çıkararak sadece 2 turda önündeki üçlüyü geçti ve liderliği aldı.

Sonrasında ise farkı 1.7 saniyeye çıkararak rahat bir galibiyete ulaştı. Son turda Gardner ve Roberts temas yaşarken Canet 2.’liği aldı ve Gardner yaptığı hatanın ardından mükemmel bir geri dönüş ile 3. sıraya yükseldi.

Augusto Fernandez 5. olurken, yarışın ilk turlarında liderliği alan Bezzecchi yarışı 6. tamamladı. Bu sonuçla Gardner şampiyona liderliğini alırken, sürücüler şampiyonasında Fernandez 2. ve Lowes 3. olmuş oldu.