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Moto2 / Algarve / Yarış raporu

Moto2 Portekiz: 10. sıradan başlayan Raul Fernandez kazandı, Lowes kaza yaptı

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Yarışa 10. başlayan Fernandez Moto2'deki ilk zaferine ulaşırken, Lowes ilk virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Moto2 Portekiz: 10. sıradan başlayan Raul Fernandez kazandı, Lowes kaza yaptı

Sam Lowes’un ilk turda yarış dışı kalmasının ardından galibiyet mücadelesinin Joe Roberts, Aron Canet ve Remy Gardner’in arasında geçmesi bekleniyordu.  Ancak hepsi yarışın sonlarında canlanan Raul Fernandez tarafından geçildi.

Fernandez, son birkaç türü mükemmel sürerek rahat bir galibiyet aldı. Canet ikinci olurken, son turdaki mükemmel geçişi ile Avusturyalı sürücü Gardner 3. oldu. Böylelikle Gardner, şampiyona liderliğini de eline almış oldu.

Lowes ilk sıradan oldukça kötü kalkarken, Gardner mükemmel bir start aldı. Lowes üçüncülüğe kadar düşmesinin ardından ilk virajda frenleme noktasını kaçırdı. Frenlemeyi kaçıran Lowes, Gardner’in arkasına çarpmaktan son anda kurtulsa da motosikletinden fırladı ve dramatik bir kaza ile yarışın daha ilk turunda yarış dışı kaldı.

İngiliz sürücü, motosikletinden uçmasının ardından sırtının üstüne düştü ve motoru ona çarptı. Ancak durumu iyi.

Bu kazanın ardından Gardner liderliği aldı. Marco Bezzecchi, 5.’likten 2.’liğe çıkarak Gardner’in arkasına takıldı. Bezzecchi, Gardner’e baskı kurmaya başladı ve 3. turda liderliği aldı. Arkalarında, Canet 9.’luktan 5.’liğe yükseldi ve ilk 4 için tehdit oluşturmaya başladı.

5. tura geldiğimizde iki farklı kaza yaşandı. IDEMITSU Honda Team Asia sürücüleri Ai Ogura ve Somkiat Chantra 9. pozisyon için verdikleri mücadele temas yaşadı ikili kaza yaptı. Turun ilerleyen bölümlerinde de Yari Montella ve Stefano Manzi kaza yapan isimler oldu. Montella motosikletten düşerken motosikleti alev aldı. Görevliler motoru söndürdü ve bu iki kazada da sürücülerde ciddi bir sağlık sorunu yaşayan olmadı.

Gardner, 12. turda dışarı taşarak galibiyet umutlarını çöpe atmış oldu. Böylelikle sıralama Bezzecchi, Canet, Roberts ve Raul Fernandez şeklinde oluştu.

Bezzechi, Canet’in atağını savunmaya çalışırken Roberts kendini içeri attı ve liderliği aldı. Bunların hepsi olurken kimse Fernandez’in farkında değildi ancak çaylak sürücü son 6 turda mükemmel bir sürüş çıkararak sadece 2 turda önündeki üçlüyü geçti ve liderliği aldı.

Sonrasında ise farkı 1.7 saniyeye çıkararak rahat bir galibiyete ulaştı. Son turda Gardner ve Roberts temas yaşarken Canet 2.’liği aldı ve Gardner yaptığı hatanın ardından mükemmel bir geri dönüş ile 3. sıraya yükseldi.

Augusto Fernandez 5. olurken, yarışın ilk turlarında liderliği alan Bezzecchi yarışı 6. tamamladı. Bu sonuçla Gardner şampiyona liderliğini alırken, sürücüler şampiyonasında Fernandez 2. ve Lowes 3. olmuş oldu.

Sıra   # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s Yarış dışı Puan
1   25 Spain Raul Fernandez Kalex Moto2 23 39'47.377     159.2   25
2   44 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 23 39'48.977 1.600 1.600 159.1   20
3   87 Australia Remy Gardner Kalex Moto2 23 39'49.345 1.968 0.368 159.1   16
4   16 United States Joe Roberts Kalex Moto2 23 39'49.774 2.397 0.429 159.1   13
5   37 Spain Augusto Fernandez Kalex Moto2 23 39'52.999 5.622 3.225 158.8   11
6   72 Italy Marco Bezzecchi Kalex Moto2 23 39'53.721 6.344 0.722 158.8   10
7   97 Spain Xavi Vierge Kalex Moto2 23 39'54.737 7.360 1.016 158.7   9
8   40 Spain Hector Garzo Kalex Moto2 23 39'59.917 12.540 5.180 158.4   8
9   6 United States Cameron Beaubier Kalex Moto2 23 40'02.366 14.989 2.449 158.2   7
10   23 Germany Marcel Schrötter Kalex Moto2 23 40'02.617 15.240 0.251 158.2   6
11   21 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex Moto2 23 40'02.898 15.521 0.281 158.2   5
12   19 Italy Lorenzo Porta Kalex Moto2 23 40'03.044 15.667 0.146 158.2   4
13   75 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 23 40'06.890 19.513 3.846 157.9   3
14   7 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta F2 23 40'10.524 23.147 3.634 157.7   2
15   42 Spain Marcos Ramírez Kalex Moto2 23 40'10.871 23.494 0.347 157.7   1
16   14 Italy Tony Arbolino Kalex Moto2 23 40'11.016 23.639 0.145 157.7    
17   12 Switzerland Thomas Luthi Kalex Moto2 23 40'14.847 27.470 3.831 157.4    
18   55 Malaysia Hafizh Syahrin NTS NH7 23 40'44.376 56.999 29.529 155.5    
19   77 Miquel Pons MV Agusta F2 23 40'47.794 1'00.417 3.418 155.3    
20   89 United Kingdom Fraser Rogers NTS NH7 23 41'09.343 1'21.966 21.549 153.9    
21   35 Thailand Somkiat Chantra Kalex Moto2 23 41'12.537 1'25.160 3.194 153.7    
22   9 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 20 40'30.633 3 Laps 3 Laps 136.0    
  dnf 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex Moto2 14 24'23.974 9 Laps 6 Laps 158.0 Kaza  
  dnf 13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex Moto2 11 19'13.005 12 Laps 3 Laps 157.7 Kaza  
  dnf 11 Italy Nicolo Bulega Kalex Moto2 11 19'13.235 12 Laps 0.230 157.6 Kaza  
  dnf 64 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex Moto2 7 12'18.520 16 Laps 4 Laps 156.6 Kaza  
  dnf 79 Japan Ai Ogura Kalex Moto2 4 6'59.636 19 Laps 3 Laps 157.5 Kaza  
  dnf 5 Italy Yari Montella Boscoscuro B-21 3 5'17.679 20 Laps 1 Lap 156.1 Kaza  
  dnf 62 Italy Stefano Manzi Kalex Moto2 3 5'18.196 20 Laps 0.517 155.8 Kaza  
  dnf 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex Moto2 0         Kaza  
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Moto2 Portekiz: Lowes arka arkaya 3. kez pole pozisyonunda!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Algarve
Alt-etkinlik Yarış
Editör Can Çarpıcı

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