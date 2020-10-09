Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

Sky VR46 sürücüsü Marini, ikinci seansın başında 4. virajda motosikletinin kendisini fırlatması ile korkunç bir kaza geçirdi. Marini'nin pist dışına çıkmasının ardından piste gelen parçalar nedeniyle seans kırmızı bayraklarla durdurulurken, Marini kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Tıbbi merkezde yapılan ilk röntgen çekimlerinde sol ayak bileğinde kırık olup olmadığı tam anlaşılamadı. Bunun üzerine Marini, daha fazla kontrol için hastaneye sevk edildi.

VR46 ekibi, Marini'nin kırığının olmadığını ve yarın piste çıkmaya çalışacağını ancak ağrısının olduğunu açıkladı.

Bugün Moto3 ve Moto2'de toplam 34 sürücü kaza yaptı ve onlardan birisi de Marini'ydi. Michelin kullanan MotoGP'de sadece 4 kaza olurken, Dunlop lastiklerini kullanan alt serilerde sürücüler ıslak zeminde sürmekte zorlandılar.

Marini an itibariyle, MotoGP'ye geçmesi planlanan Enea Bastianini'nin 20 puan önünde lider durumda. Bastianini'nin Avintia'da Johann Zarco'nun yerine geçmesi planlanıyor.

Marini'nin de adı, yine Avintia'da anlaşması devam eden Tito Rabat'ın yerine anılıyor.