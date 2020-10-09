Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
FP3:
14 Saat
:
15 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
18 Eki
Yarış:
8 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto2 / Le Mans / Son dakika

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

paylaşım
yorumlar
Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Moto2 şampiyona lideri Luca Marini, Le Mans'da cuma günü gerçekleştirilen ikinci seansta yaşadığı korkunç highside kazasından yara almadan kurtulmayı başardı.

Sky VR46 sürücüsü Marini, ikinci seansın başında 4. virajda motosikletinin kendisini fırlatması ile korkunç bir kaza geçirdi. Marini'nin pist dışına çıkmasının ardından piste gelen parçalar nedeniyle seans kırmızı bayraklarla durdurulurken, Marini kontrol için tıbbi merkeze götürüldü.

Tıbbi merkezde yapılan ilk röntgen çekimlerinde sol ayak bileğinde kırık olup olmadığı tam anlaşılamadı. Bunun üzerine Marini, daha fazla kontrol için hastaneye sevk edildi.

VR46 ekibi, Marini'nin kırığının olmadığını ve yarın piste çıkmaya çalışacağını ancak ağrısının olduğunu açıkladı.

Bugün Moto3 ve Moto2'de toplam 34 sürücü kaza yaptı ve onlardan birisi de Marini'ydi. Michelin kullanan MotoGP'de sadece 4 kaza olurken, Dunlop lastiklerini kullanan alt serilerde sürücüler ıslak zeminde sürmekte zorlandılar.

Marini an itibariyle, MotoGP'ye geçmesi planlanan Enea Bastianini'nin 20 puan önünde lider durumda. Bastianini'nin Avintia'da Johann Zarco'nun yerine geçmesi planlanıyor.

Marini'nin de adı, yine Avintia'da anlaşması devam eden Tito Rabat'ın yerine anılıyor. 

 

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes

Önceki haber

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Le Mans
Pilotlar Luca Marini
Takımlar Team VR46
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu

FIA'nın Eifel GP acil eylem planı ortaya çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA'nın Eifel GP acil eylem planı ortaya çıktı!

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak

Horner: “Red Bull ile AlphaTauri’nin aynı motoru kullanması gerekecek”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Red Bull ile AlphaTauri’nin aynı motoru kullanması gerekecek”

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

Mercedes, 2022’de Red Bull’a motor tedarik etmeyecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2022’de Red Bull’a motor tedarik etmeyecek!

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu
Moto2 Moto2 / Son dakika

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

Son Haberler

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu
MOT2 Moto2 / Son dakika

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes
MOT2 Moto2 / Antrenman raporu

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes

Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak
MOT2 Moto2 / Son dakika

Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak

Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı
MOT2 Moto2 / Yarış raporu

Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu

2s
2
Formula 1

FIA'nın Eifel GP acil eylem planı ortaya çıktı!

2s
3
Formula 1

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

4
Formula 1

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak

44dk
5
Formula 1

Horner: “Red Bull ile AlphaTauri’nin aynı motoru kullanması gerekecek”

3s

Son Haberler

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu
MOT2

Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes
MOT2

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes

Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak
MOT2

Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak

Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı
MOT2

Misano Moto2: Kırmızı bayraklı yarışı Bastianini kazandı

Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!
MOT2

Misano Moto2: Marini pole pozisyonunda, VR46 1-2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.