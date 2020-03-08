Katar Moto2: Nagashima sürpriz şekilde kazandı
Red Bull KTM Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima, 14. sıradan başladığı çılgın bir Katar Grand Prix'sini kazanan isim oldu.
Luca Marini, Katar'da yapılan yarışa harika bir başlangıç yaptı ve ilk turu lider geçmeyi başardı
Ancak ilk turun ardından Enea Bastianini liderliği kendisinden aldı.
Sonrasında tekrar liderliğe oturan Marini, uzun süre liderliği elinde tuttu. Bitime altı tur kala liderlik Joe Robers'a geçti.
Galibiyet mücadelesi son turlarda iyice kızışırken, Luca Marini geriye düştü.
Bitime üç tur kala liderliğe Lorenzo Baldassari geçerken, daha sonra Tetsuta Nagashima liderliğe oturdu ve son turlarda peş peşe hızlı turlar atarak damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gördü.
Baldassari 1.347 saniye geride ikinci olurken, Bastianini üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.
Joe Roberts hafta sonu boyunca zafer için yarışacak gibi görünse de 1.559 saniye geride dördüncü oldu ve podyuma dahi çıkamadı.
Remy Gardner'ın beşinci olduğu yarışta Jorge Navarro altıncı, Marcel Schrötter yedinci ve Aron Canet sekizinci oldu.
Xavi Vierge dokuzuncu ve Thomas Luthi onuncu oldu.
Öte yandan Marini, son virajda Jake Dixon'la temas yaşayınca finiş göremedi.
Yarış sonuçları:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|45
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|20
|40'00.192
|2
|7
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|20
|40'01.539
|1.347
|3
|33
|Enea Bastianini
|Kalex
|20
|40'01.620
|1.428
|4
|16
|Joe Roberts
|Kalex
|20
|40'01.751
|1.559
|5
|87
|Remy Gardner
|Kalex
|20
|40'02.093
|1.901
|6
|9
|Jorge Navarro
|Speed Up
|20
|40'02.573
|2.381
|7
|23
|Marcel Schrötter
|Kalex
|20
|40'04.682
|4.490
|8
|44
|Aron Canet
|Speed Up
|20
|40'04.895
|4.703
|9
|97
|Xavi Vierge
|Kalex
|20
|40'07.310
|7.118
|10
|12
|Thomas Luthi
|Kalex
|20
|40'09.096
|8.904
|11
|64
|Bo Bendsneyder
|NTS
|20
|40'09.922
|9.730
|12
|72
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|20
|40'11.602
|11.410
|13
|21
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|20
|40'12.893
|12.701
|14
|96
|Jake Dixon
|Kalex
|20
|40'12.909
|12.717
|15
|62
|Stefano Manzi
|MV
|20
|40'16.400
|16.208
|16
|57
|Edgar Pons
|Kalex
|20
|40'16.448
|16.256
|17
|40
|Hector Garzo
|Kalex
|20
|40'17.061
|16.869
|18
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex
|20
|40'17.124
|16.932
|19
|55
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|20
|40'19.831
|19.639
|20
|88
|Jorge Martin
|Kalex
|20
|40'20.854
|20.662
|21
|24
|Simone Corsi
|MV
|20
|40'27.483
|27.291
|22
|27
|Andi Izdihar
|Kalex
|20
|40'34.706
|34.514
|23
|2
|Jesko Raffin
|NTS
|20
|40'34.856
|34.664
|24
|19
|Lorenzo Porta
|Kalex
|20
|40'46.042
|45.850
|25
|35
|Somkiat Chantra
|Kalex
|19
|41'25.034
|1 Lap
|10
|Luca Marini
|Kalex
|19
|38'10.149
|1 Lap
|99
|Kasma Daniel
|Kalex
|8
|16'21.449
|12 Laps
|37
|Augusto Fernandez
|Kalex
|2
|4'07.783
|18 Laps
|42
|Marcos Ramírez
|Kalex
|1
|3'03.297
|19 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Losail
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Tetsuta Nagashima
|Takımlar
|Ajo Motorsport
|Editör
|Lewis Duncan
Katar Moto2: Nagashima sürpriz şekilde kazandı
Moto2 Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler