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Moto2 / Losail / Yarış raporu

Katar Moto2: Nagashima sürpriz şekilde kazandı

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Katar Moto2: Nagashima sürpriz şekilde kazandı
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
8 Mar 2020 17:26

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima, 14. sıradan başladığı çılgın bir Katar Grand Prix'sini kazanan isim oldu.

Luca Marini, Katar'da yapılan yarışa harika bir başlangıç yaptı ve ilk turu lider geçmeyi başardı

Ancak ilk turun ardından Enea Bastianini liderliği kendisinden aldı.

Sonrasında tekrar liderliğe oturan Marini, uzun süre liderliği elinde tuttu. Bitime altı tur kala liderlik Joe Robers'a geçti.

Galibiyet mücadelesi son turlarda iyice kızışırken, Luca Marini geriye düştü.

Bitime üç tur kala liderliğe Lorenzo Baldassari geçerken, daha sonra Tetsuta Nagashima liderliğe oturdu ve son turlarda peş peşe hızlı turlar atarak damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gördü.

Baldassari 1.347 saniye geride ikinci olurken, Bastianini üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Joe Roberts hafta sonu boyunca zafer için yarışacak gibi görünse de 1.559 saniye geride dördüncü oldu ve podyuma dahi çıkamadı.

Remy Gardner'ın beşinci olduğu yarışta Jorge Navarro altıncı, Marcel Schrötter yedinci ve Aron Canet sekizinci oldu.

Xavi Vierge dokuzuncu ve Thomas Luthi onuncu oldu.

Öte yandan Marini, son virajda Jake Dixon'la temas yaşayınca finiş göremedi.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 20 40'00.192  
2 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 20 40'01.539 1.347
3 33 Italy Enea Bastianini Kalex 20 40'01.620 1.428
4 16 United States Joe Roberts Kalex 20 40'01.751 1.559
5 87 Australia Remy Gardner Kalex 20 40'02.093 1.901
6 9 Spain Jorge Navarro Speed Up 20 40'02.573 2.381
7 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 20 40'04.682 4.490
8 44 Spain Aron Canet Speed Up 20 40'04.895 4.703
9 97 Spain Xavi Vierge Kalex 20 40'07.310 7.118
10 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 20 40'09.096 8.904
11 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 20 40'09.922 9.730
12 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 20 40'11.602 11.410
13 21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 20 40'12.893 12.701
14 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 20 40'12.909 12.717
15 62 Italy Stefano Manzi MV 20 40'16.400 16.208
16 57 Spain Edgar Pons Kalex 20 40'16.448 16.256
17 40 Spain Hector Garzo Kalex 20 40'17.061 16.869
18 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 20 40'17.124 16.932
19 55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 20 40'19.831 19.639
20 88 Spain Jorge Martin Kalex 20 40'20.854 20.662
21 24 Italy Simone Corsi MV 20 40'27.483 27.291
22 27 Andi Izdihar Kalex 20 40'34.706 34.514
23 2 Switzerland Jesko Raffin NTS 20 40'34.856 34.664
24 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 20 40'46.042 45.850
25 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 19 41'25.034 1 Lap
  10 Italy Luca Marini Kalex 19 38'10.149 1 Lap
  99 Kasma Daniel Kalex 8 16'21.449 12 Laps
  37 Spain Augusto Fernandez Kalex 2 4'07.783 18 Laps
  42 Spain Marcos Ramírez Kalex 1 3'03.297 19 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Tetsuta Nagashima
Takımlar Ajo Motorsport
Editör Lewis Duncan

Moto2 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar

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