Katar Moto2: Lowes’ın üstün galibiyeti, Gresini podyumda

Padok, emektar takım patronu ve iki kez 125cc’de dünya şampiyonu olan Fausto Gresini’nin Şubat ayında COVID-19 ile mücadelesini kaybedip vefat etmesiyle üzgündü.

Katar padoku pazar günkü yarıştan önce Gresini adına bir dakikalık saygı duruşuna durdu.

VR46 sürücüsü Marco Bezzechi yarışa ilk sıradan başlarken, Bo Bendsneyder Lowes’ın kötü kalkışına cezayı keserek ilk virajda 2. sırayı yakaladı.

Lowes cevabını hemen 6. virajda vererek Bezzecchi’yi takibine başlarken çaylak Raul Fernandez SAG Kalex süren Bendsneyder’in önüne yerleşerek 2. turun başında podyum sıralarına ulaştı.

Bezzecchi bir sonraki turda Lowes’ın 1. virajdaki ilerleyişine karşı koyamadı ve Marc VDS sürücüsü anında yarım saniyelik fark açtı.

4. turun başlangıcında Fernandez, Bezzecchi üzerine baskısını yükseltti ve motosikleti Ajo KTM Kalex’ini ilk virajda önde tutmayı bildi.

5. tura gelmeden Lowes arkasındakiyle farkını bir saniyeye çıkararak avantajını yükseltirken Gardner, Bezzecchi tarafından yarış başında hırpalandığı üçüncülük mücadelesinden sonra 8. turda kendine geldi.

Lowes’ın 6. turdaki hatası Fernandez’in ona yaklaşmasını sağladı ancak bunun yalnızca anlık bir olay olduğu İngiliz sürücünün farkı tekrar bir saniyeye çıkarmasıyla anlaşıldı.

Fernandez 9. turun 6. virajında Ajo’dan takım arkadaşı Gardner’ın ilerlemesine yenik düştü ve Avustralyalı sürücü lider Lowes’ı kovalamaya başladı.

Gardner güçlü ilerleyişine rağmen Lowes ile olan farkını kapatamadı ve Marc VDS sürücüsü 2 saniyenin üzerindeki fark ile 2021 sezonunun açılış galibiyetini elde etti.

Di Giannantonio ilk defa yarıştığı Gresini’nin Kalex şasisiyle yaptığı son andaki hamlesiyle Bezzecchi’yi tehdit altına düşürdü ve solak VR46 sürücüsünü son turun 10. virajında biçerek geçti.

İkili son virajın çıkışında en arkada kaldı, Di Giannantonio sadece 0.013 saniyelik fark ile Bezzecchi’yi arkasında bıraktı.

Fernandez Moto2’deki ilk yarışını Italtrans’dan Joe Roberts’ın önünde beşincilikle tamamlarken Jake Dixon (Petronas Sprinta) kariyerini tehdit eden bilek sakatlığından döndüğü ilk yarışında 7. oldu.

Marcel Schrotter (Intact GP), Bendsneyder ve Speed Up sürücüsü Jorge Navarro ilk 10’u oluşturan son isimler olurken 5 kez MotoAmerica Superbike şampiyonu Cameron Beaubier, American Racing takımıyla olan ilk yarışını 11. sırada tamamladı.

Yarış sonucu: