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Moto2 / Losail / Yarış raporu

Katar Moto2: Lowes’ın üstün galibiyeti, Gresini podyumda

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Fabio Di Giannantonio üçüncülüğüyle Gresini takımına duygusal bir podyum yarışırken, Sam Lowes 7. galibiyetiyle pistteki üstünlüğünü sürdürdü.

Katar Moto2: Lowes’ın üstün galibiyeti, Gresini podyumda

Padok, emektar takım patronu ve iki kez 125cc’de dünya şampiyonu olan Fausto Gresini’nin Şubat ayında COVID-19 ile mücadelesini kaybedip vefat etmesiyle üzgündü.

Katar padoku pazar günkü yarıştan önce Gresini adına bir dakikalık saygı duruşuna durdu.

VR46 sürücüsü Marco Bezzechi yarışa ilk sıradan başlarken, Bo Bendsneyder Lowes’ın kötü kalkışına cezayı keserek ilk virajda 2. sırayı yakaladı.

Lowes cevabını hemen 6. virajda vererek Bezzecchi’yi takibine başlarken çaylak Raul Fernandez SAG Kalex süren Bendsneyder’in önüne yerleşerek 2. turun başında podyum sıralarına ulaştı.

Bezzecchi bir sonraki turda Lowes’ın 1. virajdaki ilerleyişine karşı koyamadı ve Marc VDS sürücüsü anında yarım saniyelik fark açtı.

4. turun başlangıcında Fernandez, Bezzecchi üzerine baskısını yükseltti ve motosikleti Ajo KTM Kalex’ini ilk virajda önde tutmayı bildi.

5. tura gelmeden Lowes arkasındakiyle farkını bir saniyeye çıkararak avantajını yükseltirken Gardner, Bezzecchi tarafından yarış başında hırpalandığı üçüncülük mücadelesinden sonra 8. turda kendine geldi.

Lowes’ın 6. turdaki hatası Fernandez’in ona yaklaşmasını sağladı ancak bunun yalnızca anlık bir olay olduğu İngiliz sürücünün farkı tekrar bir saniyeye çıkarmasıyla anlaşıldı.

Fernandez 9. turun 6. virajında Ajo’dan takım arkadaşı Gardner’ın ilerlemesine yenik düştü ve Avustralyalı sürücü lider Lowes’ı kovalamaya başladı.

Gardner güçlü ilerleyişine rağmen Lowes ile olan farkını kapatamadı ve Marc VDS sürücüsü 2 saniyenin üzerindeki fark ile 2021 sezonunun açılış galibiyetini elde etti.

Di Giannantonio ilk defa yarıştığı Gresini’nin Kalex şasisiyle yaptığı son andaki hamlesiyle Bezzecchi’yi tehdit altına düşürdü ve solak VR46 sürücüsünü son turun 10. virajında biçerek geçti.

İkili son virajın çıkışında en arkada kaldı, Di Giannantonio sadece 0.013 saniyelik fark ile Bezzecchi’yi arkasında bıraktı.

Fernandez Moto2’deki ilk yarışını Italtrans’dan Joe Roberts’ın önünde beşincilikle tamamlarken Jake Dixon (Petronas Sprinta) kariyerini tehdit eden bilek sakatlığından döndüğü ilk yarışında 7. oldu.

Marcel Schrotter (Intact GP), Bendsneyder ve Speed Up sürücüsü Jorge Navarro ilk 10’u oluşturan son isimler olurken 5 kez MotoAmerica Superbike şampiyonu Cameron Beaubier, American Racing takımıyla olan ilk yarışını 11. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman
1 22 United Kingdom Sam Lowes
Kalex Moto2 40'03.123
2 87 Australia Remy Gardner
Kalex Moto2 40'05.383
3 21 Italy Fabio Di Giannantonio
Kalex Moto2 40'08.351
4 72 Italy Marco Bezzecchi
Kalex Moto2 40'08.364
5 25 Spain Raul Fernandez
Kalex Moto2 40'09.268
6 16 United States Joe Roberts
Kalex Moto2 40'09.909
7 96 United Kingdom Jake Dixon
Kalex Moto2 40'11.844
8 23 Germany Marcel Schrötter
Kalex Moto2 40'14.034
9 64 Netherlands Bo Bendsneyder
Kalex Moto2 40'15.616
10 9 Spain Jorge Navarro
Boscoscuro B-21 40'19.923
11 6 United States Cameron Beaubier
Kalex Moto2 40'20.270
12 13 Italy Celestino Vietti Ramus
Kalex Moto2 40'20.412
13 44 Spain Aron Canet
Boscoscuro B-21 40'20.650
14 37 Spain Augusto Fernandez
Kalex Moto2 40'20.663
15 12 Switzerland Thomas Luthi
Kalex Moto2 40'20.939
16 14 Italy Tony Arbolino
Kalex Moto2 40'21.334
17 79 Japan Ai Ogura
Kalex Moto2 40'22.266
18 19 Italy Lorenzo Porta
Kalex Moto2 40'22.343
19 62 Italy Stefano Manzi
Kalex Moto2 40'28.929
20 5 Italy Yari Montella
Boscoscuro B-21 40'33.787
21 75 Spain Albert Arenas
Boscoscuro B-21 40'33.831
22 11 Italy Nicolo Bulega
Kalex Moto2 40'35.887
35 Thailand Somkiat Chantra
Kalex Moto2 38'21.253
97 Spain Xavi Vierge
Kalex Moto2 28'17.915
40 Spain Hector Garzo
Kalex Moto2 18'17.854
55 Malaysia Hafizh Syahrin
NTS NH7 18'31.071
7 Italy Lorenzo Baldassari
MV Agusta F2 12'17.674
42 Spain Marcos Ramírez
Kalex Moto2
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Seri Moto2
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik Yarış
Editör Lewis Duncan

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