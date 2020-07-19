Jerez Moto2: Rossi’nin öğrencisi Marini galibiyete ulaştı

Yarışın ilk bölümünde liderliği eline alan VR46 sürücüsü Marini, lastiğini de iyi koruyarak bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

Sezonun ilk yarışı olan Katar’da galibiyete ulaşan Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima ikinci olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin podyumu tamamladı.

Sam Lowes son turlarda Martin’i zorlamasına rağmen dördüncülüğe razı olurken, çaylak Aron Canet beşinci, Hafizh Syahrin altıncı, Remy Gardner yedinci sırada yer aldı.

Lorenzo Baldassari’nin 8. olduğu yarışta ilk 10’u Enea Bastianini ve Xavi Vierge tamamladı.

Yarışı tamamlayamayan isimler ise Thomas Luthi, Fabio Di Giannantonio, Marcel Shrötter, Marco Bezzecchi, Bo Bendsneyder, Somkiat Chantra ve Jorge Navarro oldu.

Bu sonuçların ardından Nagashima’nın şampiyona liderliği devam ederken, Baldassari 17 puan geride ikinci, Marini 20 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.