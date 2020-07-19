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Moto2 / Jerez / Yarış raporu

Jerez Moto2: Rossi’nin öğrencisi Marini galibiyete ulaştı

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Jerez Moto2: Rossi’nin öğrencisi Marini galibiyete ulaştı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Tem 2020 12:23

Valentino Rossi’nin öğrencilerinden Luca Marini, Moto2’nin Jerez ayağında zafere ulaşan isim oldu.

Yarışın ilk bölümünde liderliği eline alan VR46 sürücüsü Marini, lastiğini de iyi koruyarak bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

Sezonun ilk yarışı olan Katar’da galibiyete ulaşan Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima ikinci olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin podyumu tamamladı.

Sam Lowes son turlarda Martin’i zorlamasına rağmen dördüncülüğe razı olurken, çaylak Aron Canet beşinci, Hafizh Syahrin altıncı, Remy Gardner yedinci sırada yer aldı.

Lorenzo Baldassari’nin 8. olduğu yarışta ilk 10’u Enea Bastianini ve Xavi Vierge tamamladı.

Yarışı tamamlayamayan isimler ise Thomas Luthi, Fabio Di Giannantonio, Marcel Shrötter, Marco Bezzecchi, Bo Bendsneyder, Somkiat Chantra ve Jorge Navarro oldu.

Bu sonuçların ardından Nagashima’nın şampiyona liderliği devam ederken, Baldassari 17 puan geride ikinci, Marini 20 puan geride üçüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara Puan
1 Italy Luca Marini Kalex 39'23.297     25
2 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 39'24.568 1.271 1.271 20
3 Spain Jorge Martin Kalex 39'28.135 4.838 3.567 16
4 United Kingdom Sam Lowes Kalex 39'29.497 6.200 1.362 13
5 Spain Aron Canet Speed Up 39'34.091 10.794 4.594 11
6 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 39'38.875 15.578 4.784 10
7 Australia Remy Gardner Kalex 39'40.723 17.426 1.848 9
8 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 39'42.713 19.416 1.990 8
9 Italy Enea Bastianini Kalex 39'42.802 19.505 0.089 7
10 Spain Xavi Vierge Kalex 39'42.887 19.590 0.085 6
11 Italy Stefano Manzi MV 39'44.566 21.269 1.679 5
12 Spain Hector Garzo Kalex 39'44.702 21.405 0.136 4
13 Spain Augusto Fernandez Kalex 39'47.847 24.550 3.145 3
14 Italy Nicolo Bulega Kalex 39'49.529 26.232 1.682 2
15 Italy Simone Corsi MV 39'50.600 27.303 1.071 1
16 Spain Edgar Pons Kalex 39'55.863 32.566 5.263  
17 United States Joe Roberts Kalex 39'57.248 33.951 1.385  
18 United Kingdom Jake Dixon Kalex 39'59.729 36.432 2.481  
19 Italy Lorenzo Porta Kalex 40'06.996 43.699 7.267  
20 Andi Izdihar Kalex 40'07.186 43.889 0.190  
21 Switzerland Jesko Raffin NTS 40'26.181 1'02.884 18.995  
22 Kasma Daniel Kalex 40'32.752 1'09.455 6.571  
23 Spain Marcos Ramírez Kalex 40'07.433 1 Lap 1 Lap  
  Switzerland Thomas Luthi Kalex 34'32.564 3 Laps 2 Laps  
  Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 27'41.161 7 Laps 4 Laps  
  Germany Marcel Schrötter Kalex 12'05.979 16 Laps 9 Laps  
  Italy Marco Bezzecchi Kalex 10'21.691 17 Laps 1 Lap  
  Netherlands Bo Bendsneyder NTS 10'34.678 17 Laps 12.987  
  Thailand Somkiat Chantra Kalex 8'48.199 18 Laps 1 Lap  
  Spain Jorge Navarro Speed Up        
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Jerez
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Luca Marini
Editör Lewis Duncan

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