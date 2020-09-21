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Moto2 / Son dakika

Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak

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Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Remy Gardner, Moto2’deki altıncı sezonunu geçireceği 2021’de KTM Ajo adına yarışacak.

1987 500cc şampiyonu Wayne Gardner’ın oğlu olan Remy, 2016’dan bu yana Moto2’de mücadele ediyor ve geçtiğimiz sene SAG takımına gelişiyle beraber performansını arttırdı.

Red Bull Ring’de pole pozisyonunu alıp podyuma çıkan Avustralyalı sürücü, serideki en iyi sezonunu geçiriyor ve şampiyonada 11. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz sene Johann Zarco’nun ayrılığıyla beraber KTM’den teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini açıklayan Gardner, 2021’de KTM ile bağları bulunan Moto2 ekibi Ajo’da yarışacak.

Gardner, “Bu sözleşmeyi hayallerimin takımı ile imzaladığım için çok mutluyum. Red Bull ve KTM ailesinin bir parçası olmaktan ve Aji Ajo’nun bünyesinde yer almaktan gurur duyuyorum. 2021 için bu fırsatı verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum.”

“Ayrıca buraya gelmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Gelecek sene onlarla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum ve umarım birlikte harika şeyler başarırız.” ifadelerini kullandı.

Remy Gardner, SAG Racing Team

Remy Gardner, SAG Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Remy Gardner, SAG Racing Team

Remy Gardner, SAG Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM’in üretici olarak Moto2’den ayrılmasının ardından Ajo, bu sene Kalex motosikletlerine geçiş yaptı ve 2020’de Jorge Martin ve Tetsuta Nagashima ile yarışıyor.

Gardner’ın, gelecek sene Pramac Ducati ile MotoGP’ye geçmesi beklenen Martin’in yerini alacağı düşünülüyor.

Moto3’te ise, KTM MotoGP sürücüsü Brad Binder’in kardeşi Darryn’in gelecek sene Petronas Sprinta’da yarışacağı açıklandı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, temsilcimiz Deniz Öncü’nün gelecek sene de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te yarışmaya devam edeceği açıklanmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Pilotlar Remy Gardner
Takımlar Ajo Motorsport
Editör Rachit Thukral

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