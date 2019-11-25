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Moto2 / Son dakika

Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı

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Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
25 Kas 2019 09:10

Marc VDS, Repsol Honda MotoGP takımıyla anlaşan Alex Marquez'in yerine Augusto Fernandez ile anlaştığını duyurdu.

Son 6 sene içerisinde Marquez, Franco Morbidelli ve Tito Rabat ile 3 defa sürücüler şampiyonasını kazanan Marc VDS takımı, Marquez'in son anda Repsol Honda ile anlaşmasının ardından 2020 sezonu öncesinde boşta kaldı.

İlk başta Johann Zarco'nun bu boşluğu doldurması bekleniyordu ancak onun da Avintia Ducati MotoGP takımına geçmesi bekleniyor.

Marc VDS, boş kalan bu koltuk için Pons Racing takımından Fernandez ile anlaştı. Böylece gelecek sene Marc VDS takımı adına Fernandez ve Sam Lowes mücadele edecekler.

22 yaşındaki sürücü, bu sene kazandığı 3 galibiyetle Marquez'in en yakın rakiplerinden birisi olmuştu. Ancak Fernandez'in performansı son dönemde düştü ve Marquez'in 55 puan gerisinde ancak 5. olabildi.

Pons Racing'in Fernandez'den boşalan koltuğu MotoE'de mücadele eden Hector Garzo ile doldurması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Pilotlar Alex Marquez , Augusto Fernandez
Takımlar Marc VDS Racing Şimdi al , Pons Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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