Fernandez, Marquez'den boşalan Moto2 selesini kaptı

Son 6 sene içerisinde Marquez, Franco Morbidelli ve Tito Rabat ile 3 defa sürücüler şampiyonasını kazanan Marc VDS takımı, Marquez'in son anda Repsol Honda ile anlaşmasının ardından 2020 sezonu öncesinde boşta kaldı.

İlk başta Johann Zarco'nun bu boşluğu doldurması bekleniyordu ancak onun da Avintia Ducati MotoGP takımına geçmesi bekleniyor.

Marc VDS, boş kalan bu koltuk için Pons Racing takımından Fernandez ile anlaştı. Böylece gelecek sene Marc VDS takımı adına Fernandez ve Sam Lowes mücadele edecekler.

22 yaşındaki sürücü, bu sene kazandığı 3 galibiyetle Marquez'in en yakın rakiplerinden birisi olmuştu. Ancak Fernandez'in performansı son dönemde düştü ve Marquez'in 55 puan gerisinde ancak 5. olabildi.

Pons Racing'in Fernandez'den boşalan koltuğu MotoE'de mücadele eden Hector Garzo ile doldurması bekleniyor.