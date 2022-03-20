Endonezya Moto2: Chantra ilk Grand Prix galibiyetini elde etti

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Taylandlı sürücü ilk yarışta sakatlığından dolayı piste çıkamamıştı, fakat dönüşünün ardından önce sıralama turlarında dördüncü sırayı elde etti, sonrasında da domine bir yarış galibiyeti elde etmeyi başardı. Yarış, güvenlik gerekçesiyle 25 tur yerine 16 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Start anında pole pozisyonundan başlayan Dixon iyi bir çekiş yakalayarak yerini korudu fakat ilk viraja girilirken Chantra tarafından geçilerek liderliği kaybetti.

Dixon, sonrasında Marc VDS sürücüsü Sam Lowes tarafından da geçilirken lider Chantra bu esnada farkı yarım saniyeye kadar çıkardı.

Pist üzerindeki kara bulutlar şiddetli bir sağanak yağışın habercisi gibiydi, zaman zaman düşen yağmur damlalarına rağmen, Chantra herhangi bir hata yapmayarak liderliğini sürdürdü

Arkasındaki sıkı mücadeleye rağmen, Chantra üçüncü turda farkı 0.8 saniyeye çıkararak arkasındaki gruptan uzaklaşmaya devam etti.

Lowes Chantra'yı kovalamaya devam ediyordu, bir süre sonra ise takibi sürdüren Dixon tarafından geçildi.

Fakat Dixon ikinciliği aldıktan kısa bir süre sonra 10. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Lowes yeniden ikinciliğe yükselirken, Chantra farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Chantra ciddi bir baskıyla karşılaşmadığı mücadeleyi 3.2 saniye farkla kazanarak ilk Grand Prix galibiyetini elde etti. Bu galibiyet, aynı zamanda Taylandlı bir sürücünün elde ettiği ilk Grand Prix galibiyeti oldu

Lowes yarışın ilerleyen bölümde ikinciliği kaybetti. Sırayla Lowes'i geçen VR46 sürücüsü Celestino Vietti ikinci, Pons Racing sürücüsü Aron Canet ise üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Katar'da galibiyete ulaşan Vietti bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğini korudu ve ikinci sırada yer alan Aron Canet ile olan farkı dokuz puana çıkardı.

Geçilmesinin ardından ciddi zaman kaybeden Lowes, Canet'in 3.5 saniye gerisinde dördüncü, ikinci sıradan başlayan fakat yerini koruyamayan Ajo KTM sürücüsü Augusto Fernandez beşinci, Ai Ogura ise altıncı oldular.

Çaylak Fermin Aldeguer, ilk altının sadece 0.312 saniye gerisinde yedinci olurken, diğer Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino sekizinci oldu.

Son Moto3 şampiyonu Pedro Acosta, antrenmanlarda sarı bayraklar altında yaptığı kazanın ardından yarış için uzun tur cezası almıştı. Ajo KTM sürücüsü 4. turda cezasını çektikten sonra 15. sıraya kadar gerilemesine rağmen toparlanmayı başardı ve dokuzuncu sıraya kadar yükseldi. Acosta böylece Moto2'deki en iyi sonucunu elde etti ve ilk 10 içinde yer aldı.

10. sırada ise Albert Arenas yer aldı.

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