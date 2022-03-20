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Moto2 / Mandalika Yarış raporu

Endonezya Moto2: Chantra ilk Grand Prix galibiyetini elde etti

Honda Team Asia sürücüsü Somkiat Chantria, sakatlık dönüşü ilk yarışını domine bir performansla kazandı. Şampiyona lideri Vietti ikinci olurken, pole pozisyonundan başlayan Jake Dixon yarış dışı kaldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Endonezya Moto2: Chantra ilk Grand Prix galibiyetini elde etti
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Taylandlı sürücü ilk yarışta sakatlığından dolayı piste çıkamamıştı, fakat dönüşünün ardından önce sıralama turlarında dördüncü sırayı elde etti, sonrasında da domine bir yarış galibiyeti elde etmeyi başardı. Yarış, güvenlik gerekçesiyle 25 tur yerine 16 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Start anında pole pozisyonundan başlayan Dixon iyi bir çekiş yakalayarak yerini korudu fakat ilk viraja girilirken Chantra tarafından geçilerek liderliği kaybetti.

Dixon, sonrasında Marc VDS sürücüsü Sam Lowes tarafından da geçilirken lider Chantra bu esnada farkı yarım saniyeye kadar çıkardı.

Pist üzerindeki kara bulutlar şiddetli bir sağanak yağışın habercisi gibiydi, zaman zaman düşen yağmur damlalarına rağmen, Chantra herhangi bir hata yapmayarak liderliğini sürdürdü

Arkasındaki sıkı mücadeleye rağmen, Chantra üçüncü turda farkı 0.8 saniyeye çıkararak arkasındaki gruptan uzaklaşmaya devam etti.

Lowes Chantra'yı kovalamaya devam ediyordu, bir süre sonra ise takibi sürdüren Dixon tarafından geçildi.

Fakat Dixon ikinciliği aldıktan kısa bir süre sonra 10. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Lowes yeniden ikinciliğe yükselirken, Chantra farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Chantra ciddi bir baskıyla karşılaşmadığı mücadeleyi 3.2 saniye farkla kazanarak ilk Grand Prix galibiyetini elde etti. Bu galibiyet, aynı zamanda Taylandlı bir sürücünün elde ettiği ilk Grand Prix galibiyeti oldu

Lowes yarışın ilerleyen bölümde ikinciliği kaybetti. Sırayla Lowes'i geçen VR46 sürücüsü Celestino Vietti ikinci, Pons Racing sürücüsü Aron Canet ise üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Katar'da galibiyete ulaşan Vietti bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğini korudu ve ikinci sırada yer alan Aron Canet ile olan farkı dokuz puana çıkardı.

Geçilmesinin ardından ciddi zaman kaybeden Lowes, Canet'in 3.5 saniye gerisinde dördüncü, ikinci sıradan başlayan fakat yerini koruyamayan Ajo KTM sürücüsü Augusto Fernandez beşinci, Ai Ogura ise altıncı oldular.

Çaylak Fermin Aldeguer, ilk altının sadece 0.312 saniye gerisinde yedinci olurken, diğer Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino sekizinci oldu.

Son Moto3 şampiyonu Pedro Acosta, antrenmanlarda sarı bayraklar altında yaptığı kazanın ardından yarış için uzun tur cezası almıştı. Ajo KTM sürücüsü 4. turda cezasını çektikten sonra 15. sıraya kadar gerilemesine rağmen toparlanmayı başardı ve dokuzuncu sıraya kadar yükseldi. Acosta böylece Moto2'deki en iyi sonucunu elde etti ve ilk 10 içinde yer aldı.

10. sırada ise Albert Arenas yer aldı. 

Moto2 Endonezya: Yarış sonuçları

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex  
2 13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 3.230
3 40 Spain Aron Canet Kalex 4.366
4 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 7.918
5 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 12.228
6 79 Japan Ai Ogura Kalex 12.384
7 54 Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 12.696
8 14 Italy Tony Arbolino Kalex 14.547
9 51 Spain Pedro Acosta Kalex 17.786
10 75 Spain Albert Arenas Kalex 18.327
11 16 United States Joe Roberts Kalex 18.509
12 6 United States Cameron Beaubier Kalex 18.566
13 9 Spain Jorge Navarro Kalex 19.711
14 52 Spain Jeremy Alcoba Kalex 19.960
15 64 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 20.551
16 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 23.047
17 42 Spain Marcos Ramírez MV Agusta 23.218
18 18 Spain Manuel Gonzalez Kalex 24.179
19 5 Italy Romano Fenati Boscoscuro B-21 25.133
20 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 26.954
21 12 Czech Republic Filip Salač Kalex 27.678
22 2 Argentina Gabriel Rodrigo Kalex 29.548
23 84 Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 31.773
24 61 Italy Alessandro Zaccone Kalex 32.436
25 28 Italy Niccolò Antonelli Kalex 33.974
  4 Sean Dylan Kalex 3 Laps
  96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 4 Laps
  81 Thailand Keminth Kubo Kalex 9 Laps
  24 Italy Simone Corsi MV Agusta 12 Laps
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