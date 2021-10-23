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Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

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Çetrefilli koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Sam Lowes pole pozisyonuna uzanan isim olurken, şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull KTM Ajo pilotları ilk 8 içinde yer alamadılar.

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Lowes, kuruyan pistte 1:36.510'luk derecesiyle pole pozisyonuna uzanırken; Jorge Navarro, Lowes'un 0.045 saniye arkasında ikinci oldu. Hafta sonu boyunca oldukça hızlı gözüken Augusto Fernandez ise ilk 3'ü tamamladı. 

Amerika GP'de şampiyona lideri Remy Gardner'ın yaptığı hatanın ardından, Moto2'de şampiyonluk mücadelesi yeniden kızışmıştı. Misano'daki yarış öncesinde şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull KTM Ajo sürücüleri arasında sadece 9 puan bulunuyor.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü için de çok önemli olan bu hafta sonunda, hem Fernandez hem de Gardner sıralama turlarında geride kaldılar. 

Sıralama turlarının ilk bölümünün ardından, pist kurumaya başladı ve koşullar oldukça çetrefilliydi. İkinci bölümde pistin kurumasıyla tur zamanları hızlandı ve pilotların sürekli değişen koşullara hızlıca adapte olması gerekiyordu. 

Jorge Navarro, seansın son 5 dakikasına kadar en hızlı isimdi. Gardner ise bitime 5 dakika kala 15. sırada yer alıyordu. 

Önce Xavi Vierge, hemen sonrasında da takım arkadaşı Jake Dixon 15. virajda kaza yaptı ve bu kazalar sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Celestino Vietti , Ai Ogura ve Stefano Manzi ise seans içerisinde kaza yapan diğer isimlerdi. 

Bütün bu sarı bayraklar, 15. sırada yer alan ve iyi bir tur zamanı kaydetmek isteyen Gardner'ın planlarını bozdu. Genç sürücünün daha iyi bir tur kaydetmek için son bir turu bulunuyordu. Gardner, son turunda derecesini geliştirdi ancak sadece 14. olabildi. 

Gardner'ın takım arkadaşı Raul Fernandez ise 2. virajda düştü ve diğer sürücülerin derecelerini geliştirmesinin ardından 9. sıraya geriledi. 

 

 

Çetrefilli koşullarda iyi bir performans sergileyen Lowes, seansı ilk sırada noktaladı. Navarro ikinci, Augusto Fernandez ise 3. oldu. 

Aron Canet en hızlı 4. zamanı kaydetmeyi başardı, seans içinde ilk virajda motosikletinden düşen Celestino Vietti ise kazasına rağmen 5. oldu. 

Marcos Ramirez, Stefano Manzi ve Albert Arenas'ın önünde 6. olurken; 2. virajda kaza yapan Raul Fernandez yarın yarışa 9. sıradan başlayacak. Ancak İspanyol pilot için her şey bitmiş değil çünkü şampiyonadaki ana rakibi Gardner 14. sırada. 

Yarış, yarın TSİ 13.20'de başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Sam Lowes 9 1'36.510     157.712
2 Spain Jorge Navarro 8 1'36.555 0.045 0.045 157.638
3 Spain Augusto Fernandez 9 1'36.744 0.234 0.189 157.330
4 Spain Aron Canet 9 1'36.950 0.440 0.206 156.996
5 Italy Celestino Vietti Ramus 6 1'37.100 0.590 0.150 156.753
6 Spain Marcos Ramírez 9 1'37.300 0.790 0.200 156.431
7 Italy Stefano Manzi 6 1'37.511 1.001 0.211 156.093
8 Spain Albert Arenas 9 1'37.558 1.048 0.047 156.017
9 Spain Raul Fernandez 5 1'37.602 1.092 0.044 155.947
10 Thailand Somkiat Chantra 9 1'37.686 1.176 0.084 155.813
11 Switzerland Thomas Luthi 9 1'37.695 1.185 0.009 155.799
12 Netherlands Bo Bendsneyder 9 1'37.767 1.257 0.072 155.684
13 Fermín Aldeguer 7 1'37.780 1.270 0.013 155.663
14 Australia Remy Gardner 8 1'37.825 1.315 0.045 155.592
15 Spain Hector Garzo 9 1'37.904 1.394 0.079 155.466
16 Spain Xavi Vierge 4 1'38.482 1.972 0.578 154.554
17 United Kingdom Jake Dixon 4 1'38.556 2.046 0.074 154.438
18 Japan Ai Ogura 5 1'39.683 3.173 1.127 152.692
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