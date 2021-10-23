Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Lowes, kuruyan pistte 1:36.510'luk derecesiyle pole pozisyonuna uzanırken; Jorge Navarro, Lowes'un 0.045 saniye arkasında ikinci oldu. Hafta sonu boyunca oldukça hızlı gözüken Augusto Fernandez ise ilk 3'ü tamamladı.

Amerika GP'de şampiyona lideri Remy Gardner'ın yaptığı hatanın ardından, Moto2'de şampiyonluk mücadelesi yeniden kızışmıştı. Misano'daki yarış öncesinde şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull KTM Ajo sürücüleri arasında sadece 9 puan bulunuyor.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü için de çok önemli olan bu hafta sonunda, hem Fernandez hem de Gardner sıralama turlarında geride kaldılar.

Sıralama turlarının ilk bölümünün ardından, pist kurumaya başladı ve koşullar oldukça çetrefilliydi. İkinci bölümde pistin kurumasıyla tur zamanları hızlandı ve pilotların sürekli değişen koşullara hızlıca adapte olması gerekiyordu.

Jorge Navarro, seansın son 5 dakikasına kadar en hızlı isimdi. Gardner ise bitime 5 dakika kala 15. sırada yer alıyordu.

Önce Xavi Vierge, hemen sonrasında da takım arkadaşı Jake Dixon 15. virajda kaza yaptı ve bu kazalar sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Celestino Vietti , Ai Ogura ve Stefano Manzi ise seans içerisinde kaza yapan diğer isimlerdi.

Bütün bu sarı bayraklar, 15. sırada yer alan ve iyi bir tur zamanı kaydetmek isteyen Gardner'ın planlarını bozdu. Genç sürücünün daha iyi bir tur kaydetmek için son bir turu bulunuyordu. Gardner, son turunda derecesini geliştirdi ancak sadece 14. olabildi.

Gardner'ın takım arkadaşı Raul Fernandez ise 2. virajda düştü ve diğer sürücülerin derecelerini geliştirmesinin ardından 9. sıraya geriledi.

Çetrefilli koşullarda iyi bir performans sergileyen Lowes, seansı ilk sırada noktaladı. Navarro ikinci, Augusto Fernandez ise 3. oldu.

Aron Canet en hızlı 4. zamanı kaydetmeyi başardı, seans içinde ilk virajda motosikletinden düşen Celestino Vietti ise kazasına rağmen 5. oldu.

Marcos Ramirez, Stefano Manzi ve Albert Arenas'ın önünde 6. olurken; 2. virajda kaza yapan Raul Fernandez yarın yarışa 9. sıradan başlayacak. Ancak İspanyol pilot için her şey bitmiş değil çünkü şampiyonadaki ana rakibi Gardner 14. sırada.

Yarış, yarın TSİ 13.20'de başlayacak.

Seans sonucu: