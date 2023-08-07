Prime'a abone ol
Önceki / Moto2 Britanya: Aldeguer Moto2'deki ilk zaferini aldı, Acosta şampiyona liderliğine yükseldi
Moto2 / Silverstone Haberler

Dixon ateş püskürttü: "Darryn Binder'ın yasaklanması gerek!"

Kendi evindeki Britanya GP'sine Darryn Binder ile yaşadığı temas sonucu veda eden Jake Dixon, yarışın ardından epey sinirliydi.

Altay Gök
Ekleyen:
Jake Dixon, GASGAS Aspar Team

Silverstone'daki mücadelenin ilk turunda Binder'a dış çizgiden atak deneyen Dixon, rakibinin iç çizgiyi korurken biraz dışa açılması sonucu yaşanan temasta kendini yerde buldu.

Yaşadığı olay nedeniyle şampiyonada lider grubun 50 puan gerisine düşen Dixon, henüz yarış bitmeden yaptığı açıklamada Binder'a tabiri caizse ateş püskürttü.

TNT Sports'a konuşan Dixon, "Olup biten gayet açık. Bazen bu herifin ne yaptığını hiçbir şekilde anlayamıyorum."

"Onu geçtiğim açıkça ortadaydı, daha hızlı olduğum ortadaydı. Kafasını kullanması ve bana çarpmaması gerekiyordu."

"Kendisine sesleniyorum, benim için şampiyonayı mahvettin. Herkesin şampiyonasını mahvettin dostum. Tam bir salaksın."

"Gerçekten çok sinirliyim. Buraya gelmeden önce çok çalıştık, dün bir hata yapmıştım, fakat toparlanıyordum."

"Binder tam bir palyaço, sürekli bunların olmasından çok sıkıldım. Kendisinin yasaklanması gerek, herkese sürekli aynı hareketleri yapıyor! Sadece bana değil, herkese."

"Moto3'te aynıydı, Moto2'de de aynı. Bu aptalca." dedi.

paylaşım
yorumlar

Moto2 Britanya: Aldeguer Moto2'deki ilk zaferini aldı, Acosta şampiyona liderliğine yükseldi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri

Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri

Formula 1
Belçika GP

Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri

Alonso: "33. galibiyet bu sezon gelmeyebilir"

Alonso: "33. galibiyet bu sezon gelmeyebilir"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "33. galibiyet bu sezon gelmeyebilir" Alonso: "33. galibiyet bu sezon gelmeyebilir"

Hulkenberg: "Haas kısa vadede toparlanamayacak"

Hulkenberg: "Haas kısa vadede toparlanamayacak"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Haas kısa vadede toparlanamayacak" Hulkenberg: "Haas kısa vadede toparlanamayacak"

Son Haberler

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

F1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

F1 Formula 1
Belçika GP

Doohan: "Hedefim F1'e girmek" Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

MGP MotoGP
Britanya GP

Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz" Bagnaia: "Kimseye potansiyelimizi kanıtlamak zorunda değiliz"

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

F1 Formula 1

Krack: "Aston Martin hatalarını anladı" Krack: "Aston Martin hatalarını anladı"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol