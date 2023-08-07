Dixon ateş püskürttü: "Darryn Binder'ın yasaklanması gerek!"

Silverstone'daki mücadelenin ilk turunda Binder'a dış çizgiden atak deneyen Dixon, rakibinin iç çizgiyi korurken biraz dışa açılması sonucu yaşanan temasta kendini yerde buldu.

Yaşadığı olay nedeniyle şampiyonada lider grubun 50 puan gerisine düşen Dixon, henüz yarış bitmeden yaptığı açıklamada Binder'a tabiri caizse ateş püskürttü.

TNT Sports'a konuşan Dixon, "Olup biten gayet açık. Bazen bu herifin ne yaptığını hiçbir şekilde anlayamıyorum."

"Onu geçtiğim açıkça ortadaydı, daha hızlı olduğum ortadaydı. Kafasını kullanması ve bana çarpmaması gerekiyordu."

"Kendisine sesleniyorum, benim için şampiyonayı mahvettin. Herkesin şampiyonasını mahvettin dostum. Tam bir salaksın."

"Gerçekten çok sinirliyim. Buraya gelmeden önce çok çalıştık, dün bir hata yapmıştım, fakat toparlanıyordum."

"Binder tam bir palyaço, sürekli bunların olmasından çok sıkıldım. Kendisinin yasaklanması gerek, herkese sürekli aynı hareketleri yapıyor! Sadece bana değil, herkese."

"Moto3'te aynıydı, Moto2'de de aynı. Bu aptalca." dedi.