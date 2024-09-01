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Moto2 Motorland Aragon

Deniz Öncü, Moto2'deki ilk podyumunu aldı!

Moto2 Dünya Şampiyonasında yarışan temsilcimiz Deniz Öncü, sezonun 12. ayağı olan Aragon yarışında podyuma çıktı. Bu temsilcimizin kariyerindeki ilk podyum oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Aragon'da dün harika bir sıralama turları performansı göstererek 4. sırayı alan temsilcimiz Deniz Öncü, yarışta da bu performansını sürdürdü ve Moto2 kariyerindeki ilk podyumunu elde etmiş oldu.

Yarışa pole'den başlayan Jake Dixon yarışın galibi oldu.

Arbolino, Öncü, Lopez, Gonzalez, Chantra, Ramirez, Ogura, Binder ve Vietti Ramus sırasıyla  ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 19

35'54.402

   161.1   25
2 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 19

+1.779

35'56.181

 1.779 161.0   20
3 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 19

+5.479

35'59.881

 3.700 160.7   16
4 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 19

+9.190

36'03.592

 3.711 160.5   13
5 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 19

+11.098

36'05.500

 1.908 160.3   11
6 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 19

+13.060

36'07.462

 1.962 160.2   10
7 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 19

+16.494

36'10.896

 3.434 159.9   9
8 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 19

+18.672

36'13.074

 2.178 159.8   8
9 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 19

+19.757

36'14.159

 1.085 159.7   7
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 19

+21.301

36'15.703

 1.544 159.6   6
11 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 19

+24.737

36'19.139

 3.436 159.3   5
12 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 19

+25.415

36'19.817

 0.678 159.3   4
13 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 19

+27.794

36'22.196

 2.379 159.1   3
14 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 19

+28.493

36'22.895

 0.699 159.0   2
15 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 19

+29.684

36'24.086

 1.191 158.9   1
16
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

+30.080

36'24.482

 0.396 158.9    
17 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19

+31.288

36'25.690

 1.208 158.8    
18 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 19

+31.418

36'25.820

 0.130 158.8    
19 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 19

+37.598

36'32.000

 6.180 158.4    
20
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 19

+37.769

36'32.171

 0.171 158.4    
21 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 19

+43.801

36'38.203

 6.032 157.9    
22
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 19

+44.311

36'38.713

 0.510 157.9    
23 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 19

+1'02.601

36'57.003

 18.290 156.6    
24
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 19

+1'16.416

37'10.818

 13.815 155.6    
dnf United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 18

+1 Lap

34'16.975

 1 Lap 159.9 Kaza  
dnf Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 13

+6 Laps

25'35.885

 5 Laps 154.7 Yarış dışı  
dnf Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 11

+8 Laps

21'37.072

 2 Laps 155.0 Yarış dışı  
dnf Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 6

+13 Laps

11'25.139

 5 Laps 160.0 Kaza  
dnf Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 0

19 laps

     Kaza  
dnf Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 0

19 laps

     Kaza  
dnf Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 0

19 laps

     Kaza  
dnf Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 0

19 laps

     Yarış dışı  
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Önceki haber Moto2 Aragon sıralama: Dixon pole'de, Deniz Öncü dördüncü!

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