Deniz Öncü, Moto2'deki ilk podyumunu aldı!
Moto2 Dünya Şampiyonasında yarışan temsilcimiz Deniz Öncü, sezonun 12. ayağı olan Aragon yarışında podyuma çıktı. Bu temsilcimizin kariyerindeki ilk podyum oldu.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Aragon'da dün harika bir sıralama turları performansı göstererek 4. sırayı alan temsilcimiz Deniz Öncü, yarışta da bu performansını sürdürdü ve Moto2 kariyerindeki ilk podyumunu elde etmiş oldu.
Yarışa pole'den başlayan Jake Dixon yarışın galibi oldu.
Arbolino, Öncü, Lopez, Gonzalez, Chantra, Ramirez, Ogura, Binder ve Vietti Ramus sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|19
|
35'54.402
|161.1
|25
|2
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|19
|
+1.779
35'56.181
|1.779
|161.0
|20
|3
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|19
|
+5.479
35'59.881
|3.700
|160.7
|16
|4
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|19
|
+9.190
36'03.592
|3.711
|160.5
|13
|5
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|19
|
+11.098
36'05.500
|1.908
|160.3
|11
|6
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|19
|
+13.060
36'07.462
|1.962
|160.2
|10
|7
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|19
|
+16.494
36'10.896
|3.434
|159.9
|9
|8
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|19
|
+18.672
36'13.074
|2.178
|159.8
|8
|9
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|19
|
+19.757
36'14.159
|1.085
|159.7
|7
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|19
|
+21.301
36'15.703
|1.544
|159.6
|6
|11
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|19
|
+24.737
36'19.139
|3.436
|159.3
|5
|12
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|19
|
+25.415
36'19.817
|0.678
|159.3
|4
|13
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|19
|
+27.794
36'22.196
|2.379
|159.1
|3
|14
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|19
|
+28.493
36'22.895
|0.699
|159.0
|2
|15
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|19
|
+29.684
36'24.086
|1.191
|158.9
|1
|16
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
+30.080
36'24.482
|0.396
|158.9
|17
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+31.288
36'25.690
|1.208
|158.8
|18
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|19
|
+31.418
36'25.820
|0.130
|158.8
|19
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|19
|
+37.598
36'32.000
|6.180
|158.4
|20
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|19
|
+37.769
36'32.171
|0.171
|158.4
|21
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|19
|
+43.801
36'38.203
|6.032
|157.9
|22
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|19
|
+44.311
36'38.713
|0.510
|157.9
|23
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|19
|
+1'02.601
36'57.003
|18.290
|156.6
|24
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
+1'16.416
37'10.818
|13.815
|155.6
|dnf
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|18
|
+1 Lap
34'16.975
|1 Lap
|159.9
|Kaza
|dnf
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|13
|
+6 Laps
25'35.885
|5 Laps
|154.7
|Yarış dışı
|dnf
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|11
|
+8 Laps
21'37.072
|2 Laps
|155.0
|Yarış dışı
|dnf
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|6
|
+13 Laps
11'25.139
|5 Laps
|160.0
|Kaza
|dnf
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|0
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|0
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|0
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|0
|
19 laps
|Yarış dışı
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