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Moto2 Assen

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Moto2 kategorisinde yarışan temsilcimiz Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de sakatlığı nedeniyle yarışamayacak. Önümüzdeki iki yarışta, Öncü'nün yerini Marcel Schrötter alacak.

Rümeysa Öztürk
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, 7 Haziran Cuma günü Türkiye'de yaptığı bir antrenmanda kaza geçirmişti. Sol elinden yaralanan Öncü, yaralanmanın boyutunun tespit edilmesi ve iyileşmesi için hastaneye kaldırıldı. 

Cuma günü antrenman yaparken geçirdiği kaza sonrası temsilcimiz Deniz Öncü, 10 Haziran Pazartesi günü başarılı bir ameliyat geçirdi. Öncü'nün operasyonunu Dr. Özcan Koçanlı tarafından Antalya Lara Anadolu Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Moto2 sürücüsünün doktoru, sol distal radius'ta eklem içi kırığı ve sol skafoid kemiğinde ufalanma olduğunu doğruladı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün yaşadığı kaza nedeniyle Hollanda ve Almanya GP'de, Öncü'nün yerini Marcel Schrötter alacak. Alman sürücü Schrötter, önümüzdeki iki yarışta Red Bull KTM Ajo Moto2 takımıyla mücadele ederken, Öncü'nün de bu süre içerisinde iyileşmesi bekleniyor. 

Daha sonra temsilcimiz Deniz Öncü hakkında, Red Bull KTM Ajo Moto2 takımı bugün bir duyuru yaptı. Takım yaptığı duyuruda, Öncü'nün 2 hafta önce sol elinden geçirdiği ameliyatın ardından yeni bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve Deniz'in rehabilitasyona başlamadan önce, sol el kemiğinin iyileşmesi için bir hafta daha alçıda kalması gerektiğini açıkladı. Ayrıca takım, temsilcimiz Deniz Öncü'nün geçirdiği bu sürecin olumlu ve hızlı bir iyileşme olacağından emin olduğunu da ifade etti. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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