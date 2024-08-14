Deniz Öncü, 2025'te de Moto2'de yarışacak
Deniz Öncü, 2025 yılında da Moto2 Dünya Şampiyonası’nda yarışmaya devam edecek.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Deniz Öncü, 2025 yılında da Moto2 Dünya Şampiyonası’nda Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışmaya devam edeceğini duyurdu.
Türk motor sporları tarihinde önemli bir yer edinen Öncü, geçtiğimiz yıl imzaladığı anlaşma ile büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bu sezon sakatlıklar ve kazalarla mücadele eden genç sporcu, 2025 sezonunda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.
Öncü, yaptığı açıklamada, Moto2’nin en iyi takımlarından birinde yarışmaya devam etmenin kendisi için büyük bir şans olduğunu ve çocukluk hayalini gerçekleştirmekten gurur duyduğunu ifade etti.
Ayrıca, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki ay boyunca yarışlardan uzak kaldığını ancak geri dönüşüyle birlikte performansını en üst seviyeye çıkararak yarış kazanmaya başlayacağını belirtti.
Deniz Öncü bu hafta sonu Avusturya'da gerçekleştirilecek yarışla pistlere geri dönecek.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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