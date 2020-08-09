Moto2 / Brno / Yarış raporu
Brno Moto2: Bastianini, Lowes'ün önünde kazandı!
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Enea Bastianini, Brno'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.
Joe Roberts'ın pole pozisyonundan başladığı yarışta, Enea Bastianini ilk turda liderliğe çıkmayı başardı.
Bastianini ilk turlarda farkı bir saniyeye kadar çıkarmayı başardı.
Sam Lowes, arkasındaki isimlerden koparak Bastianini'ye yaklaşmaya başladı ancak farkı yarım saniyenin altına indiremedi.
Sonuç olarak Bastianini, damalı bayrağı Lowes'ün sadece 0.4 saniye önünde ilk sırada görerek galibiyete uzandı.
Lowes ikinci olurken, Roberts pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü oldu ve podyuma çıktı.
Luca Marini dördüncü, Augusto Fernandez beşinci, Marco Bezzecchi altıncı , Jorge Navarro yedinci ve Jorge Martin sekizinci oldu.
İlk onu Hafizh Syahrin ile Aron Canet tamamladı.
Moto2 yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Fark
|1
|33
|Enea Bastianini
|Kalex
|2
|22
|Sam Lowes
|Kalex
|0.423
|3
|16
|Joe Roberts
|Kalex
|5.948
|4
|10
|Luca Marini
|Kalex
|8.797
|5
|37
|Augusto Fernandez
|Kalex
|9.392
|6
|72
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|10.306
|7
|9
|Jorge Navarro
|Speed Up
|10.575
|8
|88
|Jorge Martin
|Kalex
|11.366
|9
|55
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|12.875
|10
|44
|Aron Canet
|Speed Up
|14.266
|11
|45
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|15.378
|12
|97
|Xavi Vierge
|Kalex
|19.031
|13
|87
|Remy Gardner
|Kalex
|19.282
|14
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex
|19.598
|15
|23
|Marcel Schrötter
|Kalex
|19.638
|16
|21
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|22.245
|17
|12
|Thomas Luthi
|Kalex
|24.406
|18
|64
|Bo Bendsneyder
|NTS
|25.065
|19
|42
|Marcos Ramírez
|Kalex
|25.170
|20
|57
|Edgar Pons
|Kalex
|26.727
|21
|77
|Dominique Aegerter
|NTS
|27.004
|22
|7
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|29.986
|23
|35
|Somkiat Chantra
|Kalex
|36.034
|24
|19
|Lorenzo Porta
|Kalex
|36.411
|25
|27
|Andi Gilang
|Kalex
|45.780
|62
|Stefano Manzi
|MV
|8 Laps
|96
|Jake Dixon
|Kalex
|9 Laps
|40
|Hector Garzo
|Kalex
|14 Laps
|99
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|16 Laps
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|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Brno
|Pilotlar
|Enea Bastianini
|Editör
|Lewis Duncan
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Brno Moto2: Bastianini, Lowes'ün önünde kazandı!
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