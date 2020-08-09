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Moto2 / Brno / Yarış raporu

Brno Moto2: Bastianini, Lowes'ün önünde kazandı!

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Brno Moto2: Bastianini, Lowes'ün önünde kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 12:24

Enea Bastianini, Brno'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.

Joe Roberts'ın pole pozisyonundan başladığı yarışta, Enea Bastianini ilk turda liderliğe çıkmayı başardı.

Bastianini ilk turlarda farkı bir saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Sam Lowes, arkasındaki isimlerden koparak Bastianini'ye yaklaşmaya başladı ancak farkı yarım saniyenin altına indiremedi.

Sonuç olarak Bastianini, damalı bayrağı Lowes'ün sadece 0.4 saniye önünde ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Lowes ikinci olurken, Roberts pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Luca Marini dördüncü, Augusto Fernandez beşinci, Marco Bezzecchi altıncı , Jorge Navarro yedinci ve Jorge Martin sekizinci oldu.

İlk onu Hafizh Syahrin ile Aron Canet tamamladı.

Moto2 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 33 Italy Enea Bastianini Kalex  
2 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 0.423
3 16 United States Joe Roberts Kalex 5.948
4 10 Italy Luca Marini Kalex 8.797
5 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 9.392
6 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 10.306
7 9 Spain Jorge Navarro Speed Up 10.575
8 88 Spain Jorge Martin Kalex 11.366
9 55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 12.875
10 44 Spain Aron Canet Speed Up 14.266
11 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 15.378
12 97 Spain Xavi Vierge Kalex 19.031
13 87 Australia Remy Gardner Kalex 19.282
14 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 19.598
15 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 19.638
16 21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 22.245
17 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 24.406
18 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 25.065
19 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 25.170
20 57 Spain Edgar Pons Kalex 26.727
21 77 Switzerland Dominique Aegerter NTS 27.004
22 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 29.986
23 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 36.034
24 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 36.411
25 27 Indonesia Andi Gilang Kalex 45.780
  62 Italy Stefano Manzi MV 8 Laps
  96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 9 Laps
  40 Spain Hector Garzo Kalex 14 Laps
  99 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 16 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Brno
Pilotlar Enea Bastianini
Editör Lewis Duncan

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