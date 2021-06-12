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Moto2 Haberler

Bierer: “Raul Fernandez, Moto2’de kalmak istiyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Moto2 çaylak sürücüsü Raul Fernandez “Moto2’de bir sene daha kalmak” istediğini söylemesinin ardından KTM takım patronu Bierer, genç sürücünün 2022'de MotoGP’ye yükselmesi görüşünde olmadıklarını belirtti.

Bierer: “Raul Fernandez, Moto2’de kalmak istiyor”

Fernandez 2021’de Moto3’ten Moto2’ye yükselerek, KTM Ajo Motorsport ile piste çıktı ve şimdiden 2 galibiyet kazanarak şampiyonluk mücadelesine girdi.

Şu anda şampiyonayı lider götüren takım arkadaşı Remy Gardner ise önümüzdeki sezon Tech3 KTM ile MotoGP’de yarışacak. Ayrıca, Fernandez’in de ona katılacağına dair iddialar bulunuyor.

KTM takım patronu Bierer, Autosport’la yaptığı özel röportajda Fernandez’in Moto2’de bir sene daha kalmasını istediklerinin altını çizdi.

Berier, “Şu anda bu konuda pek bir şey yapmayacağız çünkü birkaç hafta önce, Raul’la en son konuştuğumuzda Moto2’de bir yıl daha kalmak istediğini söyledi.”

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu, bize şimdi biraz sakin kalma zamanı veriyor çünkü Remy için bir karar verdik çünkü ona güveniyoruz ve ona, [MotoGP’ye] yükseleceğini söylediğimizden beri daha da güçlendi. Bunu görmek çok güzel. Bu durum onun özgüveninin artmasını sağladı."

“Fakat burada, Tech3’te iki iyi sürücümüz de var,  Iker [Lecuona] ve Danilo [Petrucci].”

“İkisinin sürüşünü de beğeniyoruz ve ortada daha bitmemiş bir iş var. Bu yüzden Miguel ve Brad’in daha iyi bir hale gelmesi için çabalamalıyız ama Iker ve Danilo tarafından da büyük bir hedefimiz var.”

“Bu nedenle, hepsini takımda tutma şansımız var. Sadece Raul’u Moto2’de ve Pedro Acosta’yı da belki Moto3’te tutmalıyız.”

“Bu nedenle, kararı vermemiz için daha süremiz var. Bu yüzden, önümüzdeki haftalarda KTM’den yeni duyurular ya da haberler beklemeyin.”

Ayrıca Fernandez'in, Valentino Rossi yerine Petronas SRT'ye geçebileceği de düşünülüyordu ancak Yamaha'nın İspanyol sürücüyü, mevcut KTM sözleşmesinden çıkarmak için ekstra bir ödeme yapması gerektiğine inanılıyor.

Gardner'ın MotoGP'ye yükselmesi, 17 yaşındaki genç yetenek Pedro Acosta'nın Moto2'ye adım atacağı iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı.

Ancak Beirer, Acosta'nın kategorilerde basamakları atlamasında acele edilmemesi gerektiğine inanıyor.

Beirer, "Henüz 16 yaşındasın. Acele etme, demeliyiz." 

“Kategorileri hızlı bir şekilde atlamanıza gerek yok çünkü bu padoktaki diğer harika sürücülere bakarsanız, hepsi Moto3'te en az iki yıl, Moto2'de de iki yıl geçirdi ve daha sonra bir MotoGP motosikletine binebildi. Hâlâ önünde çok uzun bir kariyer var çünkü 30-31 yaşında, hatta 33 yaşından büyük birçok MotoGP sürücüsü gördünüz, hâlâ önünde iyi MotoGP yılları olabilir."

“Bu yüzden eğer daha 20 yaşında bile değilseniz, MotoGP’de 10 yıl kadar yarışabilmek için önünüzde uzun bir süre var.”

“Yani, eğer 20 yaşında bile değilseniz, Motogp'de 10 yıl geçirmek için hâlâ çok zamanınız var.

“Bu yüzden sakin olup çocukların daha fazla gelişmesine ve anlayış kazanmasına izin vermeliyiz."

“İnsanların tam olarak ne zaman Pedro'nun Moto2'ye yükselmesi gerektiğini söyleyeceklerini tahmin edebiliyorduk çünkü iki ya da üç zor yarış geçirdi."

"Bu normal, çok çabuk öğrenecek. Fakat sonuçta, biz de sürücüyü dinlemek istiyoruz."

“Kategorileri atlamaları için acele etmek istemiyoruz, sürücülerin ve ailelerinin ne düşündüklerini dikkate almak istiyoruz."

“Bu konuşmanın temeli [Acosta] tarafından olurdu.”

“Eğer ‘Kesinlikle Moto2’ye geçmek istiyorum’ derse, onu dinler ve belki de bunun gerçekleşmesini sağlarız.”

“Eğer Moto3’te bir yıl daha geçirmek istiyorsa ise bunu da dinleriz.”

“Fakat aynı zamanda bu gençler, bir sezonda çok hızlı gelişebiliyor bu yüzden, bir karar almadan önce bir süre daha geçmesini istiyoruz. Yani, [bu kararı] nisanda ya da mayısta vermeyeceğiz çünkü bu noktadan sonra da çok ilerleme kaydedebilir.” ifadelerini kullandı.

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