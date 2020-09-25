Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes

İngiliz sürücü, Katalonya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansını şampiyona lideri Luca Marini’nin önünde ilk sırada tamamladı.

Lowes’ün tur zamanı 1:44.122 olurken, SKY Racing Team VR46 sürücüsü Marini 0.200 saniye geride kaldı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima 0.508 saniye geride üçüncü olurken, Aspar’dan Aron Canet 0.515 saniye geride dördüncü, Fabio Di Giannantonio 0.587 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Marini’nin takım arkadaşı Marco Bezzecchi altıncı sırada kendisine yer bulurken, COVID-19’a yakalanıp Misano’daki yarışları kaçıran ve iyileşmesiyle beraber bu hafta sonu pistlere dönen Jorge Martin yedinci, Augusto Fernandez sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Bo Bendsneyder ve Nicolo Bulega tamamladı.

İkinci antrenman seansı TSİ 16:10'da başlayacak.

Seans sonucu: