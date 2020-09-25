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Moto2 / Barcelona / Antrenman raporu

Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes

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Barcelona Moto2: İlk antrenman seansının lideri Lowes
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Katalunya ayağındaki ilk antrenman seansını Marc VDS sürücüsü Sam Lowes ilk sırada tamamladı.

İngiliz sürücü, Katalonya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansını şampiyona lideri Luca Marini’nin önünde ilk sırada tamamladı.

Lowes’ün tur zamanı 1:44.122 olurken, SKY Racing Team VR46 sürücüsü Marini 0.200 saniye geride kaldı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Tetsuta Nagashima 0.508 saniye geride üçüncü olurken, Aspar’dan Aron Canet 0.515 saniye geride dördüncü, Fabio Di Giannantonio 0.587 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Marini’nin takım arkadaşı Marco Bezzecchi altıncı sırada kendisine yer bulurken, COVID-19’a yakalanıp Misano’daki yarışları kaçıran ve iyileşmesiyle beraber bu hafta sonu pistlere dönen Jorge Martin yedinci, Augusto Fernandez sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Bo Bendsneyder ve Nicolo Bulega tamamladı.

İkinci antrenman seansı TSİ 16:10'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 17 1'44.122    
2 Italy Luca Marini Kalex 20 1'44.322 0.200 0.200
3 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 18 1'44.630 0.508 0.308
4 Spain Aron Canet Speed Up 19 1'44.637 0.515 0.007
5 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 17 1'44.709 0.587 0.072
6 Italy Marco Bezzecchi Kalex 19 1'44.765 0.643 0.056
7 Spain Jorge Martin Kalex 16 1'44.856 0.734 0.091
8 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 1'44.858 0.736 0.002
9 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 17 1'44.863 0.741 0.005
10 Italy Nicolo Bulega Kalex 19 1'44.936 0.814 0.073
11 United Kingdom Jake Dixon Kalex 17 1'44.963 0.841 0.027
12 Germany Marcel Schrötter Kalex 17 1'44.970 0.848 0.007
13 Italy Enea Bastianini Kalex 16 1'45.012 0.890 0.042
14 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 18 1'45.044 0.922 0.032
15 Spain Edgar Pons Kalex 16 1'45.124 1.002 0.080
16 Spain Xavi Vierge Kalex 18 1'45.131 1.009 0.007
17 Spain Hector Garzo Kalex 17 1'45.154 1.032 0.023
18 Spain Jorge Navarro Speed Up 18 1'45.222 1.100 0.068
19 Australia Remy Gardner Kalex 17 1'45.286 1.164 0.064
20 Switzerland Thomas Luthi Kalex 17 1'45.362 1.240 0.076
21 Spain Marcos Ramírez Kalex 18 1'45.413 1.291 0.051
22 Italy Stefano Manzi MV Agusta 19 1'45.419 1.297 0.006
23 United States Joe Roberts Kalex 17 1'45.443 1.321 0.024
24 Italy Simone Corsi MV Agusta 12 1'45.529 1.407 0.086
25 Thailand Somkiat Chantra Kalex 19 1'45.729 1.607 0.200
26 Italy Lorenzo Porta Kalex 20 1'45.734 1.612 0.005
27 Indonesia Andi Gilang Kalex 14 1'45.881 1.759 0.147
28 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 16 1'45.892 1.770 0.011
29 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 18 1'46.231 2.109 0.339
30 Piotr Biesiekirski NTS 17 1'47.318 3.196 1.087
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Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak

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Gardner, 2021 Moto2 sezonunda Ajo KTM’de yarışacak
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik FP1
Editör Cem Özel

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