Bahattin Sofuoğlu, Moto2 takımı Forward Racing ile lastik testine çıkacak

Pirelli, önümüzdeki yıldan itibaren Moto2 ve Moto3 serilerinin tek lastik sağlayıcısı olacak. Motosiklet dünyasının efsanevi lastik sağlayıcısı Dunlop yerine gelecek olan Pirelli lastiklerini anlamak ve onlara alışmak zor olacaktır ama bu süreç takımlar için aynı derecede önemli olacak.

Özellikle de Moto2 ve Moto3 gibi yakın gridlerin olduğu ve ilk 10'un 2-3 saniye içerisinde finiş gördüğü serilerde, yeni lastikleri en hızlı şekilde anlamak çok önemli.

Pirelli lastiklerini en hızlı şekilde anlayan ve performans bulan takımlar, gelecek sezon öne çıkacaklardır.

Moto2 takımı Forward Racing de yeni lastiklere en iyi şekilde alışabilmek adına, MotoGP hafta sonunun ardından 4 Eylül Pazartesi günü Pirelli lastikleri ile Barselona'nın Montmelo Pisti'nde bir test düzenleyecek.

Forward Racing, Barselona'da düzenleyeceği bu teste Pirelli lastikleriyle uzun süredir yarışan ve İtalyan markanın lastiklerini iyi tanıyan iki ismi davet etti: Bahattin Sofuoğlu ve Simone Corsi.

Dünya SuperSport Şampiyonası'nda yarışan ve bu sezon yine Barselona'da ilk zaferine ulaşan temsilcimiz Bahattin, WSSP'de Pirelli lastiklerini yakından tanıyor ve kendini bu lastiklerle yarışırken kanıtlamış bir sürücü.

Sporcumuz, Pazartesi günü gerçekleştirilecek bu testte Moto2 motosikletinin tadına bakmış olacak. Testte ayrıca takımın tecrübeli sürücüsü Simone Corsi de yer alacak.

Bahattin Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images