Avrupa Moto2: Bezzecchi domine ederken Lowes yarış dışı kaldı

Lowes’ın arka arkaya elde ettiği 3 galibiyet kendisini Pazar günü Valensiya’daki yarış öncesinde sıralamalarda 7 puan öne geçirirken yarışta lideri yakalamaya çalıştığı sırada kaza yapması kendisini yeniden geriye, Bastianini’nin 6 puan gerisine düşürdü.

Pole’ü alan Xavi Vierge kalkıştan sonra bir süre liderliğini korurken Nieto sol virajında 1.liği American Racing’den Joe Roberts’a kaybetti.

Roberts’ın 2011’den sonra ilk grand prix kazanan Amerikalı olma hayalleri 2. virajda kaza yapmasıya son buldu ve liderliği Bezzecchi ele geçirirken SAG takımından Remy Gardner hemen arkasından 1.lik için savaşıyordu.

Yarışın erken safhalarında Lowes, Vierge’in arkasında sıkışıp kaldı ve 3.lüğü Petronas Sprinta sürücüsünden almaya çalışırken bir çok kez Marc VDS Kalex’inin önüyle Vierge’in motosikletinin arkası temas etti.

Britanyalı sürücü sonunda 5. turun 2. virajında geçişi yaparak hemen önündeki Gardner’la farkı kapadı; aynı sırada gerisindeki Vierge de, Jorge Martin’in Ajo KTM’inin ataklarını savuşturmaya çalışıyordu.

10. Turda Lowes, 11. Virajın çıkışında Gardner’ı geride bıraktı ve önündeki Bezzecchi’yi sıkıştırmak için hızlanmaya başladı.

Ama ikili arasındaki fark 0.5-0.7 saniye arasında dalgalanmaya devam ederken 16. Turun 6. virajında Lowes kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bu aslında VR46 üstündeki Bezzecchi’ye bir armağandı çünkü gerisindekilere 1.9 saniye fark atarak damalı bayrağı geçen ve bu seneki 2. galibiyetine kavuşan sürücü, tekrardan şampiyonluk savaşının bir parçası oldu.

Fakat Bezzecchi’nin yarışı da olaysız geçmedi. Sürücü daha sonra parc ferme’de yarışın son etaplarında küçük bir teknik arıza yaşadığını söyledi. Neyse ki sorun kötüleşmedi.

Martin 2.liği elinde tutarak bu sezonki 5. Podyumuna kavuşurken 2019 Kalex’in üstündeki Gardner da 3.lüğü alarak podyumla evine dönen son sürücü oldu.

Yarışa 15. Sırada başlayan ve tüm gridi yararak 4.lüğü alan isim Bastianini 6 puan farkla şampiyona lideri olurken hafta sonuna yaralı giren Luca Marini 6.lığı aldı ve böylece gelecek sene Avintia takımının VR46’sıyla MotoGP çıkışını yapacak sürücü, sonraki yarışa yeni şampiyona liderinin 19 puan gerisinde girecek.

Lorenzo Baldassarri Mart ayında Katar’da elde ettiği 2.lik sonrasındaki en iyi sonucunu alarak Pons Kalex’ini 5.liğe sürerken takım arkadaşı Hector Garzo yarışın son etaplarında Marini’ye geçilerek 7.liğe düştü ve yarışı o sırada tamamladı.

Gresini Kalex’in üstündeki Nicolo Bulega 8. olurken Vierge gerisin geriye düşerek damalı bayrağı Speed Up sürücüsü Jorge Navarro’nun önünde 9. sırada gördü.

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