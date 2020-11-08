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Moto2 / Valencia / Yarış raporu

Avrupa Moto2: Bezzecchi domine ederken Lowes yarış dışı kaldı

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Avrupa Moto2: Bezzecchi domine ederken Lowes yarış dışı kaldı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Moto2 Avrupa Grand Prix’sini Marco Bezzecchi domine ederken 4. Sırayı alan Enea Bastianini Sam Lowes’ın kazasından sonra şampiyona liderliğini ele geçirdi.

Lowes’ın arka arkaya elde ettiği 3 galibiyet kendisini Pazar günü Valensiya’daki yarış öncesinde sıralamalarda 7 puan öne geçirirken yarışta lideri yakalamaya çalıştığı sırada kaza yapması kendisini yeniden geriye, Bastianini’nin 6 puan gerisine düşürdü.

Pole’ü alan Xavi Vierge kalkıştan sonra bir süre liderliğini korurken Nieto sol virajında 1.liği American Racing’den Joe Roberts’a kaybetti.

Roberts’ın 2011’den sonra ilk grand prix kazanan Amerikalı olma hayalleri 2. virajda kaza yapmasıya son buldu ve liderliği Bezzecchi ele geçirirken SAG takımından Remy Gardner hemen arkasından 1.lik için savaşıyordu.

Yarışın erken safhalarında Lowes, Vierge’in arkasında sıkışıp kaldı ve 3.lüğü Petronas Sprinta sürücüsünden almaya çalışırken bir çok kez Marc VDS Kalex’inin önüyle Vierge’in motosikletinin arkası temas etti.

Britanyalı sürücü sonunda 5. turun 2. virajında geçişi yaparak hemen önündeki Gardner’la farkı kapadı; aynı sırada gerisindeki Vierge de, Jorge Martin’in Ajo KTM’inin ataklarını savuşturmaya çalışıyordu.

10. Turda Lowes, 11. Virajın çıkışında Gardner’ı geride bıraktı ve önündeki Bezzecchi’yi sıkıştırmak için hızlanmaya başladı.

Ama ikili arasındaki fark 0.5-0.7 saniye arasında dalgalanmaya devam ederken 16. Turun 6. virajında Lowes kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bu aslında VR46 üstündeki Bezzecchi’ye bir armağandı çünkü gerisindekilere 1.9 saniye fark atarak damalı bayrağı geçen ve bu seneki 2. galibiyetine kavuşan sürücü, tekrardan şampiyonluk savaşının bir parçası oldu.

Fakat Bezzecchi’nin yarışı da olaysız geçmedi. Sürücü daha sonra parc ferme’de yarışın son etaplarında küçük bir teknik arıza yaşadığını söyledi. Neyse ki sorun kötüleşmedi.

Martin 2.liği elinde tutarak bu sezonki 5. Podyumuna kavuşurken 2019 Kalex’in üstündeki Gardner da 3.lüğü alarak podyumla evine dönen son sürücü oldu.

Yarışa 15. Sırada başlayan ve tüm gridi yararak 4.lüğü alan isim Bastianini 6 puan farkla şampiyona lideri olurken hafta sonuna yaralı giren Luca Marini 6.lığı aldı ve böylece gelecek sene Avintia takımının VR46’sıyla MotoGP çıkışını yapacak sürücü, sonraki yarışa yeni şampiyona liderinin 19 puan gerisinde girecek.

Lorenzo Baldassarri Mart ayında Katar’da elde ettiği 2.lik sonrasındaki en iyi sonucunu alarak Pons Kalex’ini 5.liğe sürerken takım arkadaşı Hector Garzo yarışın son etaplarında Marini’ye geçilerek 7.liğe düştü ve yarışı o sırada tamamladı.

Gresini Kalex’in üstündeki Nicolo Bulega 8. olurken Vierge gerisin geriye düşerek damalı bayrağı Speed Up sürücüsü Jorge Navarro’nun önünde 9. sırada gördü.

Sonuçlar:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex  
2 88 Spain Jorge Martin Kalex 1.941
3 87 Australia Remy Gardner Kalex 3.553
4 33 Italy Enea Bastianini Kalex 4.494
5 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 4.648
6 10 Italy Luca Marini Kalex 5.142
7 40 Spain Hector Garzo Kalex 5.224
8 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 8.104
9 97 Spain Xavi Vierge Kalex 8.746
10 9 Spain Jorge Navarro Speed Up 11.930
11 44 Spain Aron Canet Speed Up 12.451
12 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 13.209
13 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 13.585
14 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 15.528
15 62 Italy Stefano Manzi MV Agusta 19.284
16 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 20.085
17 57 Spain Edgar Pons Kalex 21.512
18 27 Indonesia Andi Gilang Kalex 22.965
19 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 24.769
20 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 34.173
21 99 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 44.355
22 74 Piotr Biesiekirski NTS 59.450
  22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 7 Laps
  35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 16 Laps
  24 Italy Simone Corsi MV Agusta 20 Laps
  21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 23 Laps
  16 United States Joe Roberts Kalex 24 Laps
  55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 24 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Valencia
Pilotlar Marco Bezzecchi
Editör Lewis Duncan

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