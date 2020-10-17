Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Jorge Martin, Tetsuta Nagashima, Simone Corsi ve Tom Luthi ikinci seansa kalmayı başardı.

İkinci bölümde ise ilk sıranın sahibi sürekli değişti.

Ancak son iki dakikaya girilirken 1:51.651’lik harika bir tur atan Sam Lowes, tur rekoruyla beraber ilk sıraya yükseldi.

Kalan sürede bu dereceyi geçebilen sürücü olmayınca da Lowes pole pozisyonunu almış oldu.

Marco Bezzecchi 0.148 saniye geride ikinci olurken, antrenmanların lideri Fabio Di Giannantonio ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Jake Dixon kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Marcos Ramirez beşinci, Jorge Navarro altıncı, şampiyona lideri Luca Marini yedinci oldu.

İlk 10’u Jorge Martin, Augusto Fernandez ve Remy Gardner tamamladı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: