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Moto2 / Sıralama turları raporu

Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu

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Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Aragon ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Sam Lowes’ün oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Jorge Martin, Tetsuta Nagashima, Simone Corsi ve Tom Luthi ikinci seansa kalmayı başardı.

İkinci bölümde ise ilk sıranın sahibi sürekli değişti.

Ancak son iki dakikaya girilirken 1:51.651’lik harika bir tur atan Sam Lowes, tur rekoruyla beraber ilk sıraya yükseldi.

Kalan sürede bu dereceyi geçebilen sürücü olmayınca da Lowes pole pozisyonunu almış oldu.

Marco Bezzecchi 0.148 saniye geride ikinci olurken, antrenmanların lideri Fabio Di Giannantonio ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Jake Dixon kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Marcos Ramirez beşinci, Jorge Navarro altıncı, şampiyona lideri Luca Marini yedinci oldu.

İlk 10’u Jorge Martin, Augusto Fernandez ve Remy Gardner tamamladı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 7 1'51.651    
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 8 1'51.799 0.148 0.148
3 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 8 1'51.870 0.219 0.071
4 United Kingdom Jake Dixon Kalex 8 1'51.999 0.348 0.129
5 Spain Marcos Ramírez Kalex 6 1'52.166 0.515 0.167
6 Spain Jorge Navarro Speed Up 7 1'52.167 0.516 0.001
7 Italy Luca Marini Kalex 8 1'52.188 0.537 0.021
8 Spain Jorge Martin Kalex 6 1'52.235 0.584 0.047
9 Spain Augusto Fernandez Kalex 7 1'52.348 0.697 0.113
10 Australia Remy Gardner Kalex 8 1'52.401 0.750 0.053
11 United States Joe Roberts Kalex 6 1'52.554 0.903 0.153
12 Italy Enea Bastianini Kalex 8 1'52.596 0.945 0.042
13 Switzerland Thomas Luthi Kalex 6 1'52.702 1.051 0.106
14 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 8 1'52.729 1.078 0.027
15 Spain Hector Garzo Kalex 8 1'52.751 1.100 0.022
16 Spain Edgar Pons Kalex 8 1'52.751 1.100 0.000
17 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 6 1'53.097 1.446 0.346
18 Italy Simone Corsi MV Agusta 8 1'53.221 1.570 0.124
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jorge Martin Kalex 5 1'52.630    
2 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 8 1'52.724 0.094 0.094
3 Italy Simone Corsi MV Agusta 7 1'52.736 0.106 0.012
4 Switzerland Thomas Luthi Kalex 8 1'52.774 0.144 0.038
5 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 8 1'52.849 0.219 0.075
6 Spain Xavi Vierge Kalex 8 1'52.989 0.359 0.140
7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 8 1'53.083 0.453 0.094
8 Germany Marcel Schrötter Kalex 8 1'53.118 0.488 0.035
9 Italy Stefano Manzi MV Agusta 8 1'53.125 0.495 0.007
10 Italy Lorenzo Porta Kalex 8 1'53.281 0.651 0.156
11 Thailand Somkiat Chantra Kalex 8 1'53.370 0.740 0.089
12 Italy Nicolo Bulega Kalex 8 1'53.541 0.911 0.171
13 Indonesia Andi Gilang Kalex 7 1'54.090 1.460 0.549
14 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 8 1'54.542 1.912 0.452
15 Piotr Biesiekirski NTS 8 1'55.293 2.663 0.751
16 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 8 1'55.388 2.758 0.095
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Aragon Moto2: Lowes düştü, Di Giannantonio lider

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Seri Moto2
Editör Cem Özel

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