Aragon Moto2: Pole pozisyonu Lowes’ün oldu
Moto2’nin Aragon ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Sam Lowes’ün oldu.
Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Jorge Martin, Tetsuta Nagashima, Simone Corsi ve Tom Luthi ikinci seansa kalmayı başardı.
İkinci bölümde ise ilk sıranın sahibi sürekli değişti.
Ancak son iki dakikaya girilirken 1:51.651’lik harika bir tur atan Sam Lowes, tur rekoruyla beraber ilk sıraya yükseldi.
Kalan sürede bu dereceyi geçebilen sürücü olmayınca da Lowes pole pozisyonunu almış oldu.
Marco Bezzecchi 0.148 saniye geride ikinci olurken, antrenmanların lideri Fabio Di Giannantonio ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Jake Dixon kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Marcos Ramirez beşinci, Jorge Navarro altıncı, şampiyona lideri Luca Marini yedinci oldu.
İlk 10’u Jorge Martin, Augusto Fernandez ve Remy Gardner tamamladı.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Sam Lowes
|Kalex
|7
|1'51.651
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|8
|1'51.799
|0.148
|0.148
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|8
|1'51.870
|0.219
|0.071
|4
|Jake Dixon
|Kalex
|8
|1'51.999
|0.348
|0.129
|5
|Marcos Ramírez
|Kalex
|6
|1'52.166
|0.515
|0.167
|6
|Jorge Navarro
|Speed Up
|7
|1'52.167
|0.516
|0.001
|7
|Luca Marini
|Kalex
|8
|1'52.188
|0.537
|0.021
|8
|Jorge Martin
|Kalex
|6
|1'52.235
|0.584
|0.047
|9
|Augusto Fernandez
|Kalex
|7
|1'52.348
|0.697
|0.113
|10
|Remy Gardner
|Kalex
|8
|1'52.401
|0.750
|0.053
|11
|Joe Roberts
|Kalex
|6
|1'52.554
|0.903
|0.153
|12
|Enea Bastianini
|Kalex
|8
|1'52.596
|0.945
|0.042
|13
|Thomas Luthi
|Kalex
|6
|1'52.702
|1.051
|0.106
|14
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|8
|1'52.729
|1.078
|0.027
|15
|Hector Garzo
|Kalex
|8
|1'52.751
|1.100
|0.022
|16
|Edgar Pons
|Kalex
|8
|1'52.751
|1.100
|0.000
|17
|Bo Bendsneyder
|NTS
|6
|1'53.097
|1.446
|0.346
|18
|Simone Corsi
|MV Agusta
|8
|1'53.221
|1.570
|0.124
|Tüm sonuçları görüntüle
Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jorge Martin
|Kalex
|5
|1'52.630
|2
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|8
|1'52.724
|0.094
|0.094
|3
|Simone Corsi
|MV Agusta
|7
|1'52.736
|0.106
|0.012
|4
|Thomas Luthi
|Kalex
|8
|1'52.774
|0.144
|0.038
|5
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|8
|1'52.849
|0.219
|0.075
|6
|Xavi Vierge
|Kalex
|8
|1'52.989
|0.359
|0.140
|7
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|8
|1'53.083
|0.453
|0.094
|8
|Marcel Schrötter
|Kalex
|8
|1'53.118
|0.488
|0.035
|9
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|8
|1'53.125
|0.495
|0.007
|10
|Lorenzo Porta
|Kalex
|8
|1'53.281
|0.651
|0.156
|11
|Somkiat Chantra
|Kalex
|8
|1'53.370
|0.740
|0.089
|12
|Nicolo Bulega
|Kalex
|8
|1'53.541
|0.911
|0.171
|13
|Andi Gilang
|Kalex
|7
|1'54.090
|1.460
|0.549
|14
|Xavi Cardelus
|Speed Up
|8
|1'54.542
|1.912
|0.452
|15
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|8
|1'55.293
|2.663
|0.751
|16
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|8
|1'55.388
|2.758
|0.095
|Tüm sonuçları görüntüle