Acosta, 2022'de KTM ile Moto2'de yarışacak

Acosta, Moto3'teki ilk yılında Ajo KTM ile mücadele ediyor ve 16 yaşındaki sürücü, Katar'daki ilk hafta sonunda ilk podyumunu alarak büyük bir sürpriz yaptı.

Sonraki hafta Doha GP'de, pit yolundan başladığı yarışta sansasyonel bir zafer elde etti ve sonrasında dört galibiyet daha almasının ardından, şampiyonada 46 puan farkla ilk sırada bulunuyor.

Motorsport.com, geçen ay Acosta'nın KTM ile 2024 yılında MotoGP'ye geçmesini de içeren üç yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını ve 2022'de Moto2'ye geçeceğini öğrenmişti.

Şimdi 17 yaşında olan Acosta, "Hedefim Moto2'ye geçmekti çünkü atmam gereken adımın bu olduğunu düşünüyorum."

"Elbette her zaman öğrenecek şeyler var ve bunu Moto3'te de yapabilirim. Ancak detaylara ve bir sürücü olarak gelişimime bakıldığında, doğru hareket bu gibi geliyor."

"Beraber geçirdiğimiz bir yılın ardından Red Bull KTM Ajo takımında kalmak benim için büyük bir avantaj olacak ve aynı zamanda etrafınızdaki insanlarla iyi ve olumlu bir hisse sahip olmak da her zaman önemlidir."

"Takım, ilk dünya şampiyonası sezonumda bana gerçekten çok yardımcı oldu. Dünya şampiyonluğu için büyük bir adım attık fakat bunun için çok çabaladım ve işlerin ilerleyiş şeklinden çok memnunum." dedi.

Ajo Motorsport, Augusto Fernandez'in Marc VDS'den Acosta'nın yanına katılmasıyla beraber Moto2'de yepyeni bir sürücü kadrosuna sahip olacak.

İkili, Tech3 MotoGP takımı ile anlaşan Remy Gardner ve Moto2 çaylağı Raul Fernandez'in yerini alacak.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images