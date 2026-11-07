Moto2 Lusail

2026 Moto2 Katar sıralama: Escrig’den sürpriz pole, Gonzalez ikinci sırada, Deniz Öncü 26. sırada

Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Katar etabında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Alex Escrig’in oldu.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 7 Kas 2026 16:47

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Alex Escrig, Lusail Uluslararası pistinde sergilediği etkileyici performansla rakiplerini geride bırakırken, şampiyona lideri Manuel Gonzalez ikinci sırayı elde etti. Gonzalez, şampiyonluk mücadelesindeki en önemli rakibi Izan Guevara’ya karşı sıralama turlarını avantajlı tamamladı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turları öncesinde, cuma günkü serbest antrenman seansını ilk 14 içerisinde tamamlayan sürücüler doğrudan Q2’ye yükseldi. Diğer isimler ise Q1’de mücadele ederek son dört Q2 biletinden birini almaya çalıştı.

Şampiyona klasmanında üçüncü sırada bulunan Ivan Ortola, Q1’e katılmak zorunda kalan isimler arasındaydı. İspanyol sürücü, seansı dördüncü sırada tamamlayarak Q2’ye yükselmeyi başardı.

David Muñoz, Zonta van den Goorbergh ve Ayumu Sasaki de Q1’den geçerek ikinci sıralama seansına katılma hakkı kazandı. Muñoz, 1:55.971’lik derecesiyle cuma günü 1:55.897 kaydederek pist rekorunu kıran Daniel Holgado’nun zamanına oldukça yaklaştı.

Q2 seansına hızlı başlayan Alex Escrig, ilk hızlı turunda 1:55.466 kaydederken, bir sonraki turunda derecesini 1:55.241’e indirdi. Forward sürücüsü, 15 dakikalık seansın ilk bölümünde en yakın rakibi Izan Guevara’nın yarım saniyeden fazla önünde yer alarak dikkat çekti.

Seansın son beş dakikasına girilirken sürücüler son denemeleri için piste çıktı. Lusail’de projektörler altında ve 33 derece pist sıcaklığında gerçekleştirilen son bölümde sıralama önemli ölçüde değişti. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, son anlarda gerçekleştirdiği hızlı turla ikinci sıraya yükselerek ilk çizgiyi garantiledi.

Ancak Alex Escrig’in seansın başında kaydettiği 1:55.241’lik dereceye yaklaşan olmadı. İspanyol sürücü,hafta sonunun diğer seanslarında elde ettiği en iyi derecelerden yaklaşık 1,3 saniye daha hızlı bir tur atarak kariyerinin dikkat çekici sıralama performanslarından birine imza attı. Daniel Holgado ise üçüncü sırayı alarak ilk çizgiyi tamamladı.

İkinci çizgide Celestino Vietti, Collin Veijer ve Senna Agius yer aldı. Gonzalez’in şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Izan Guevara ise sıralama turlarını yedinci sırada tamamladı. Böylece Gonzalez, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa rakibinin önünde başlama avantajını elde etti.

Katar Grand Prix'si, Moto2 Dünya Şampiyonası'ndaki şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Manuel Gonzalez, yarış öncesinde Izan Guevara’nın 3,5 puan önünde şampiyona liderliğini sürdürüyor. İki sürücü arasındaki mücadelede Lusail’de elde edilecek sonuç, sezonun geri kalanı açısından belirleyici olabilir.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix’si sıralama turlarında Q1 seansında mücadele etti. Deniz Öncü, Lusail Uluslararası pistinde gerçekleştirilen Q1 seansını 1:56.900’lük tur derecesiyle grubunda 26. sırada tamamladı. Bu sonuçla temsilcimiz Q2’ye yükselme hakkı elde edemedi.

Katar Moto2, pazar günü 17.15’te yapılacak.

sıralama sonuçları

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 7

1'55.241

168.065 288 2 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.126

1'55.367

0.126 167.881 289 3 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 7

+0.233

1'55.474

0.107 167.726 285 4 C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 7

+0.239

1'55.480

0.006 167.717 290 5 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 7

+0.338

1'55.579

0.099 167.573 294 6 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 7

+0.361

1'55.602

0.023 167.540 290 7 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 6

+0.528

1'55.769

0.167 167.298 292 8

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 7

+0.643

1'55.884

0.115 167.132 293 9 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 7

+0.658

1'55.899

0.015 167.111 289 10 F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.661

1'55.902

0.003 167.106 292 11 B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 7

+0.691

1'55.932

0.030 167.063 288 12 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 7

+0.705

1'55.946

0.014 167.043 290 13

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 7

+0.822

1'56.063

0.117 166.874 291 14 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.849

1'56.090

0.027 166.836 296 15 Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 6

+0.938

1'56.179

0.089 166.708 287 16

X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team

85 Forward F2 7

+1.040

1'56.281

0.102 166.562 291 17 A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 7

+1.075

1'56.316

0.035 166.511 287 18 A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 7

+1.144

1'56.385

0.069 166.413 294 Tüm sonuçları görüntüle

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