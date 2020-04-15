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FIM Endurance / Son dakika

Yamaha Suzuka 8 Saat'e fabrika takımıyla katılmayacak

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Yamaha Suzuka 8 Saat'e fabrika takımıyla katılmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 10:48

Yamaha, her ne kadar YART müşteri takımıyla Japon dayanıklılık yarışındaki yerini koruyacak olsa da, 2014'ten bu yana ilk kez Suzuka 8 Saat'te fabrika takımıyla yer almayacak.

Yamaha, sekiz galibiyetle Suzuka 8 Saat'in en başarılı ikinci üreticisi konumunda yer alıyor ve bunların dördü 2015-18 yılları arasında peş peşe geldi.

Galibiyet serisi, geçen yıl dramatik şartlarda gerçekleştirilen yarışta Kawasaki takımı tarafından sonlandırıldı.

Yamaha, fabrika takımını etkinlikten çekmesinin sebebini açıklamadı. Sadece çarşamba günü kısa bir basın açıklaması yaparak, "Bu sezon bu etkinliğe katılımımızı askıya almaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

YART, duyuru sonrası Suzuka 8 Saat'te Japon üreticiyi temsil eden tek taraf olacak.

#6 YZF-R1'i kullanacak isimler Niccolo Canepa, Marvin Fritz ve Kohta Nozane olacak.

Bu, 2017-18 yılları arasında Suzuka 8 Saati kazanan Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes ve Michael van der Mark'ın bu yıl Yamaha’nın bir parçası olmayacakları anlamına geliyor.

Lowes zaten YART için yarışmaz. Çünkü Kawasaki'ye geçmek adına bu yıl Dünya Superbike'ta Yamaha'dan ayrıldı.

Bunun yerine Suzuka 8 Saat'te Jonathan Rea ve Xavi Fores'in takım arkadaşı olarak Kawasaki'ye katılması bekleniyor.

Japon dayanıklılık yarışının 2020 ayağı 19 Temmuz'da yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIM Endurance
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Rachit Thukral

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