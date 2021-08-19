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FIM Endurance Haberler

Suzuka 8 Saat yarışı iptal edildi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Suzuka 8 Saat, Japonya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi ve yerine Çek Cumhuriyeti'nde yeni bir yarış eklendi.

Suzuka 8 Saat yarışı iptal edildi

FIM Endurance Dünya Şampiyonası tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek adına katı seyahat kısıtlamaları uygulayan Japonya'daki COVID-19 durumu nedeniyle Suzuka yarışının arka arkaya ikinci kez iptal edildiği duyuruldu.

Suzuka 8 Saat, geleneksel olarak Temmuz ayı yerine 7 Kasım'a ertelenmişti ve böylece takvimin son yarışı olacaktı.

Ancak yerel makamlar ve organizatör Mobilityland ile yapılan görüşmelerin ardından, bu yılki yarışın iptal edilmesine karar verildi. Organizatörler, yarışın 2022'nin Temmuz ayında yeniden yapılmasını umuyorlar.

Haber, aynı yerde düzenlenen Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin pandemi nedeniyle iptal edilmesinden yalnızca bir gün sonra açıklandı.

Yarışın organizatörü Mobilityland'in patronu Kaoru Tanaka "Son iki yıldır ilk kez düzenlenmesi planlanan 'Coca-Cola' Suzuka 8 Saat Dayanıklılık Yarışı'na yoğun şekilde hazırlanıyorduk ancak alınan kararın ardından yarışı iptal etmekten başka şansımız kalmadı."

"Suzuka 8 Saat yarışını arka arkaya ikinci kez iptal etmek zorunda kalmak bizim için çok üzücü bir durum çünkü bu herkes için çok önemli bir yarıştı. Ancak 2022'deki Suzuka 8 Saat'e hazırlanmaya devam edeceğiz ve bunu hem taraftarlar hem de ilgili herkes için her zamankinden daha çekici hale getirmek için çaba göstereceğiz." dedi.

EWC sezonu şimdi, 9 Ekim'deki Most 8 Saat yarışı ile sona erecek. Yarış, Eurosport Events tarafından desteklenen bir başka seri olan FIA World Touring Car Cup ile ortak bir etkinlik kapsamında gerçekleşecek.

Çek Cumhuriyeti'nde bulunan bu pist, kısa süre önce ilk kez Dünya Superbike takviminde yer almıştı. Fakat birçok sürücü yarış öncesinde pistin uluslararası standartlara uygun olmadığını dile getirdiler.

Most'taki yarışta ek puanlar verilecek ve yarışı kazanan takım toplam 45 puan toplayacak.

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Suzuka 8 Saat, Kasım ayına kadar ertelendi

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