Suzuka 8 Saat, WSBK takvimiyle çakışması nedeniyle bir hafta ertelendi

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Enduro dünyasının en büyük yarışlarından olan ve hem WSBK, hem de MotoGP'den önemli isimlerin mümkün mertebe katıldığı Suzuka 8 Saat geleneksel olarak Temmuz ayının son haftasında düzenlenmekte.

Ancak 2023 takviminde Çekya WSBK yarışının da Temmuz ayının son haftasına konulması nedeniyle harekete geçen FIM EWC organizatörü Discovery Sports Events, yarışların çakışmaması için harekete geçti ve yarışın tarihini bir hafta ileri çekti.

Suzuka 8 Saat artık Ağustos ayının ilk hafta sonunda, WSBK'nın bir aylık yaz tatili sırasında düzenlenecek.

Discovery Sports Events Başkanı Francois Ribeiro, "Suzuka 8 Saat sadece sürücü, takım ve motosikletler için büyük bir sınav değil, aynı zamanda Japonya'nın son derece başarılı motosiklet endüstrisi için de bir kutlamadır."

"Bu nedenle, en iyi sürücülerin, takımların ve üreticilerin bu ünlü etkinlik için hazır bulunabilmeleri hayati önem taşıyor. "

"FIM ve Mobilityland'deki dostlarımıza yarışın 4-6 Ağustos'ta düzenlenmesi için gösterdikleri kolektif çabalardan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle iki senelik aranın ardından ilk kez düzenlenen 2022 Suzuka 8 Saat'te galibiyet Honda sürücüleri Iker Lecuona, Takumi Takahashi, Tetsuta Nagashima'ya gitti. WSBK sürücüsü Lecuona, seriyi enduro gridinde başarılı bir şekilde temsil etti.

Griddeki diğer büyük isim ise altı kez WSBK şampiyonu Jonathan Rea idi. 2019'daki yarışta unutulmaz bir zafer elde eden Kawasaki sürücüsü, bu sene de griddeydi.

2023 EWC sezonu 13-16 Nisan tarihlerinde Le Mans'ta başlayacak. İkinci yarış, bu sezon takvime ilk kez dahil olan Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilecek.

Sezon, Suzuka 8 Saat'ten bir ay sonra, 14-17 Eylül tarihlerinde Paul Ricard 24 Saat ile sona erecek.

FIM EWC 2023 sezonu

• 1. Yarış: 24 Heures Motos (Bugatti Pisti, Le Mans, Fransa) 13-16 Nisan

• 2. Yarış: Spa 24 Saat (Spa-Francorchamps, Belçika) 16-18 Haziran

• 3. Yarış: Suzuka 8 Saat (Suzuka Circuit, Japan) 4-6 August

• 4. Yarış: Bol d’Or 24 Saat (Paul Ricard, Fransa) 14-17 Eylül