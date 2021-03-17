Suzuka 8 Saat, Kasım ayına kadar ertelendi

Japonya'nın dış ülkelerden gelen kişilere yönelik sıkı kontroller getirmesinden ötürü ünlü dayanıklılık yarışı Temmuz ayından 7 Kasım'a ertelendi.

Portekiz'deki Estoril 12 Saat yarışı, Suzuka ile yaptığı takas sonrası 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yarış organizatörleri, Japonya'daki kısıtlamaların Kasım ayına kadar hafifletilmesini ve uluslararası yarışlara katılımın mümkün olmasını umuyorlar.

Açıklamada, "Temmuz ayında ‘Coca-Cola’ Suzuka 8 saat dayanıklılık yarışına ev sahipliği yapmayı planlıyorduk, ancak COVID-19 pandemisinin neden olduğu şartlar ve seyahat kısıtlamaları gibi faktörler nedeniyle, etkinliği Kasım ayına erteleme kararı aldık."

“Tüm şirketimiz şu anda yarışın Kasım ayında yapılmasını sağlayabilmek adına, gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Geçen yılki Suzuka 8 Saat yarışı başlangıçta Temmuz ayından Kasım'a ertelenmiş ve ardından pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Bu, 1978'den beri ilk kez Suzuka 8 Saat yarışının yapılmadığı anlamına geliyordu.