Suzuka 8 Saat, Kasım ayına ertelendi
2020 Suzuka 8 Saat yarışı, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kasım ayına ertelendi.
Koronavirüsün Japonya’da kötü bir hale gelmesiyle beraber, ünlü dayanıklılık yarışı Suzuka 8 Saat’in Temmuz ayından 30 Ekim - 1 Kasım’a ertelenmesi kararlaştırıldı.
Böylece, normalde yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen yarış, ilk kez sonbahar aylarında yapılacak.
Japonya, koronavirüs vakalarının artmaya başlamasının ardından 16 Nisan’da, ülke genelinde 6 Mayıs’a kadar olağanüstü hal ilan etmişti ve bunun uzatılması bekleniyor.
Japonya ayrıca, 87 ülkeye sehayat yasağı uyguluyor ve bu kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı belli değil.
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FIM Dayanıklılık Dünya Şampiyonası (EWC) organizatörü Eurosport Events’in patronu Francois Ribeiro, “Global sağlık krizi, Japonya’nın seyahat kısıtlamalarından kaynaklanan lojistik sınırlamalar ve FIM EWC’de bulunan herkesin sağlığını koruma önceliğimiz ile beraber Suzuka 8 Saat’i ertelemek durumunda kaldık.”
“Suzuka takvimini, şampiyonadaki bu büyük yarışı Japonya’daki en büyük motosiklet festivali olmasını devam ettirmeyi sağlayacak şekilde uyarlayan pist sahibi Mobilityland’e övgülerimizi gönderiyoruz.” dedi.
Suzuka’nın ertelenmesi, daha önce takvimdeki yerleri yeniden düzenlenen ve 29-30 Ağustos’a alınan Le Mans 24 Saat motosiklet yarışı ve 19-20 Eylül’e alınan Paul Ricard’daki Bol d’Or yarışının ardından bu yarışın da FIM EWC takvimindeki yerini koruması anlamına geliyor.
Geçen seneki Bol d’Or, 2019/2020 sezonunun açılış yarışı olmuştu ve daha sonra Sepang 8 Saat yarışı yapılmıştı. Oschersleben 8 Saat’in iptal edilmesiyle beraber ise 2019/2020 sezonu beş yarıştan oluşacak.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIM Endurance
|Editör
|Jamie Klein
Suzuka 8 Saat, Kasım ayına ertelendi
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