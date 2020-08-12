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FIM Endurance / Son dakika

Suzuka 8 Saat, Japonya seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi

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Suzuka 8 Saat, Japonya seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 11:55

2020 Suzuka 8 Saat, Japonya'da uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

FIM Dayanıklılık Dünya Şampiyonası yarışı, COVID-19 salgını nedeniyle Temmuz ayındaki olağan tarihinden, Kasım ayına ertelenmişti.

Japon hükumetinin sonbaharda, seyahat kısıtlamalarını uluslararası yolcuların ülkeye seyahat etmesine izin verecek şekilde hafifletileceği düşünülüyordu, ancak istisnai durumlar haricinde yabancıların ülkeye girişi büyük oranda yasaklanmış durumda.

Yıl sonunda bu konuyla ilgili herhangi bir adımın atılmasının beklenmemesi, Suzuka 8 Saat'in yapılmasını imkansız bir hale getirdi ve bundan ötürü ilk kez 1978'de gerçekleştirilen etkinliğin 2020'de yapılmamasına karar verildi.

Suzuka'da yer alacak uluslararası yıldızlar arasında Kawasaki üçlüsü Jonathan Rea, Alex Lowes ve Xavi Fores ile Yamaha sürücüleri Niccolo Canepa ve Marvin Fritz de vardı.

Rea geçen yıl Kawasaki ile katıldığı yarışta, takım arkadaşı Leon Haslam ile birlikte galibiyeti elde etmeyi başarmıştı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Photo by: Jun Goto

Suzuka 8 Saat, Kasım ayına ertelendi

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Seri FIM Endurance
Editör Jamie Klein

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