İyileşmeye başlayan Gino Rea, Britanya'ya geri döndü

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Bir süredir Japonya'daki bir hastanenin özel bakım ünitesinde tedavi görmekte olan Rea, Pazartesi günü tedavisinin devamı için hava ambulansı vasıtasıyla Londra'daki Nörolojik Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Kazanın ardından Japonya'ya giden Rea'nın ailesi, 32 yaşındaki sürücünün ülkesine dönebilmesinin "epey rahatlatıcı" olduğunu söylüyor. İngiliz sürücü şimdi yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçecek ve kazanın etkilerini olabildiğince atlatmaya çalışacak.

Instagram üzerinden açıklamada bulunan Rea ailesi, "5 Eylül'de, uzun bir bekleyişin ardından, sonunda Gino'yu özel bir hava ambulansı vasıtasıyle Britanya'ya naklettik."

"Japonya'daki hastaneden ayrılmasının ardından tedavisi Londra'daki Nörolojik Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edecek. Gino burada mümkün olduğunca iyileşebilmek için yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçecek. Kendisinin eve dönmesi hepimizi epey rahatlatmış durumda."

"Gino'nun durumunun daha da iyiye gitmesinin ardından sizleri ayrıntılı şekilde bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gino Rea, OMG Racing UK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransız FCC TSR takımı ile FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele eden Rea, 6 Ağustos'ta Suzuka 8 Saat ikinci antrenman seansında ağır bir kaza geçirerek yarıştan çekilmek durumunda kaldı ve takım arkadaşları Josh Hook ile Mike de Meglio'yu yarışta ikili olarak yarışmak zorunda bıraktı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra Rea'nın köprücük kemiğinin kırıldığı ve daha ciddi olarak kafasında yaralanmalar olduğu teşhis edildi.

Sedasyon altına alınan Rea, başındaki şişliğin azalması da dahil olmak üzere hızlı iyileşme belirtileri gösterdi ve sadece bir hafta sonra ventilatör olmadan nefes almaya başladı. Kollarını hareket ettirebiliyor, bacaklarını tekmeleyebiliyor ve aile üyeleriyle iletişim kurabiliyordu.

Açık iyileşme işaretleriyle birlikte, tedavisinin bir sonraki aşaması için Rea'nın Britanya'ya getirilmesine karar verildi.