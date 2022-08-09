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Gino Rea, Suzuka 8 Saat kazasının ardından ilaçla uyutuluyor

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, FCC TSR Honda sürücüsü Gino Rea’nın, Suzuka 8 Saat antrenmanlarında geçirdiği kazada başından ciddi şekilde yaralanmasının ardından ilaçla uyutulduğu belirtildi.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
Gino Rea, Suzuka 8 Saat kazasının ardından ilaçla uyutuluyor
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Britanyalı sürücü, dayanıklılık yarışı öncesi Cumartesi sabahı yapılan ikinci antrenman seansında son şikanda ağır bir kaza geçirerek hem sıralama turlarını hem de yarışı kaçırmak durumunda kaldı.

Kazanın ardından yarış organizatörü ya da takımı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Rea’in ailesi, Salı günü Instagram üzerinden Rea’in son durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Rea’in ailesi, 32 yaşındaki sürücünün, olayın ardından yoğun bakıma alındığını ve burada, köprücük kemiğinin kırıldığının ve ciddi kafa travması geçirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Rea’in beynindeki şişliği azaltmak ve vücut sıcaklığını kontrol altında tutmak için ilaçla uyutulduğu belirtildi. Durumun değerlendirilmesi için 10 Ağustos Çarşamba günü bir tomografi daha yapılması planlanıyor.

Rea’in yokluğunda ekip arkadaşları Josh Hook ve Mike di Meglio, FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Suzuka 8 Saat ayağında FCC TSR ekibi adına yarıştı ve yaşadıkları bir fren sorunu sebebiyle pitte uzun süre kaybetmelerinin ardından 10. sırada yarışı tamamladılar.

 
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