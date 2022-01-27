Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
MXGP Haberler

Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen, MXGP Kawasaki fabrika takımının yeni patronu oldu.

Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu
Haberi dinle

Kimi Raikkonen, 2021 Formula 1 sezonunun ardından spordan emekli oldu ve artık yeni şeyler denemeye tamamen açıktı.

42 yaşındaki Raikkonen, her zaman bir motokros taraftarıydı ve hatta ICEONE adını taşıyan kendisine ait bir takımı dahi vardı.

Kawasaki, yeni MXGP sezonu için Kimi Raikkonen'in ICEONE organizasyonuyla güçlerini birleştirme kararı aldı. Yapılan anlaşma kapsamında ICEONE, yeni sezonda fabrika desteğiyle Kawasaki'nin fabrika ekibini yönetecek ve ekibin adı KRT MXGP olacak.

Emekli olmasının ardından daha fazla vakte sahip olan Raikkonen de  bu takımın patronu olacak.

Ekibin günlük işleyişi, bir kez daha eski bir motokros sürücüsü olan ve Raikkonen'in yakın arkadaşı Antti Pyrhönen tarafından üstlenilecek.

KRT MXGP takım patronu Raikkonen, "Motokrosun uzun yıllardır hayattaki en büyük tutku ve hobilerimden birisi olduğu sır değil."

"Fakat bu takım benim için hobi diyebileceğiniz bir şey değil.  Çok konsantreyiz ve iyi performans göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Artık şahsen yarışmadığıma göre bu projeye daha fazla zaman ayırabilirim. Günlük işleyişe değil, stratejik tarafa, takımların nasıl çakıştığına ve dünya sahnesinde neyin başarı getireceğine yönelik çalışmalarda yer alacağım."

"Kawasaki'nin fabrika ekibi için bizi seçmesinden ötürü gurur duyuyorum. Eğer fabrika desteğine sahipseniz başarı şansınız çok daha yüksek olur. Bu nedenle Kawasaki Racing Team'ın MXGP'de harika beklentileri var." dedi.

Kawasaki Factory Racing Team 2022

Kawasaki Factory Racing Team 2022

paylaşım
yorumlar
Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
Önceki haber

Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
Yorumları görüntüle
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Toyota sürücüsü De Villiers, motosiklet sürücüsüyle çarpıştığı için ceza aldı Dakar
Dakar

Toyota sürücüsü De Villiers, motosiklet sürücüsüyle çarpıştığı için ceza aldı

Verstappen: "Honda'nın başaracağını biliyorduk"
Formula 1

Verstappen: "Honda'nın başaracağını biliyorduk"

Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum" Sezon sonu testi
Formula 1

Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"

Kawasaki Racing Daha fazlası
Kawasaki Racing
WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı Jerez Aralık testi
World Superbike

WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı? Mandalika
World Superbike

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı?

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil Villicum
World Superbike

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil

Son Haberler

Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu
MXGP MXGP

Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu

Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
MXGP MXGP

Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı

Motokrosta Afyon Rüzgarı
MXGP MXGP

Motokrosta Afyon Rüzgarı

Herlings, Türkiye’de 3’te 3 Yaptı
MXGP MXGP

Herlings, Türkiye’de 3’te 3 Yaptı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.