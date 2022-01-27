Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu

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Kimi Raikkonen, 2021 Formula 1 sezonunun ardından spordan emekli oldu ve artık yeni şeyler denemeye tamamen açıktı.

42 yaşındaki Raikkonen, her zaman bir motokros taraftarıydı ve hatta ICEONE adını taşıyan kendisine ait bir takımı dahi vardı.

Kawasaki, yeni MXGP sezonu için Kimi Raikkonen'in ICEONE organizasyonuyla güçlerini birleştirme kararı aldı. Yapılan anlaşma kapsamında ICEONE, yeni sezonda fabrika desteğiyle Kawasaki'nin fabrika ekibini yönetecek ve ekibin adı KRT MXGP olacak.

Emekli olmasının ardından daha fazla vakte sahip olan Raikkonen de bu takımın patronu olacak.

Ekibin günlük işleyişi, bir kez daha eski bir motokros sürücüsü olan ve Raikkonen'in yakın arkadaşı Antti Pyrhönen tarafından üstlenilecek.

KRT MXGP takım patronu Raikkonen, "Motokrosun uzun yıllardır hayattaki en büyük tutku ve hobilerimden birisi olduğu sır değil."

"Fakat bu takım benim için hobi diyebileceğiniz bir şey değil. Çok konsantreyiz ve iyi performans göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Artık şahsen yarışmadığıma göre bu projeye daha fazla zaman ayırabilirim. Günlük işleyişe değil, stratejik tarafa, takımların nasıl çakıştığına ve dünya sahnesinde neyin başarı getireceğine yönelik çalışmalarda yer alacağım."

"Kawasaki'nin fabrika ekibi için bizi seçmesinden ötürü gurur duyuyorum. Eğer fabrika desteğine sahipseniz başarı şansınız çok daha yüksek olur. Bu nedenle Kawasaki Racing Team'ın MXGP'de harika beklentileri var." dedi.

Kawasaki Factory Racing Team 2022