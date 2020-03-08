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MXGP / Pietramurata / Son dakika

MXGP Trentino yarışı ertelendi

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MXGP Trentino yarışı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Mar 2020 10:52

FIM ve Infront Moto Racing, Coronavirus salgını nedeniyle MXGP Trentino GP'nin erteleneceğini açıkladılar.

Coronavirus salgını nedeniyle İtalya oldukça zor bir süreçten geçiyor ve ülkede yapılması planlanan çok sayıda etkinlik iptal edildi.

İtalyan hükümetinin İtalya'nın kuzey bölgelerine seyahat yasağı getirme kararı almasının ardından yerel organizatörler ve yerel yetkililer, MXGP Trentino Grand Prix'sini erteleme kararı aldılar.

Infront Moto Racing, FIM ve yerel organizatör, 18-19 Temmuz 2020'de yapılması planlanan yarışın, ileri bir tarihte gerçekleşeceğini fakat şimdilik durumun belirsiz olduğunu açıkladılar.

Infront Moto Racing ve FIM, Dünya Şampiyonasının tüm Avrupa etkinliklerini planlandığı gibi gerçekleştirmeyi hedefliyor. MXGP takviminin geri kalanı değişmeden kalırken, her ülkedeki durum günlük olarak takip ediliyor.

Infront Moto Racing, diğer yarış organizatörleri ve yerel yetkililerle anlaşılması halinde, gerekirse diğer etkinlikleri de erteleyeceklerini açıkladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MXGP
Etkinlik Pietramurata
Editör Matteo Nugnes

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