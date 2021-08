MXGP heyecanı bu hafta boyunca Afyon'da yaşanacak!

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Türkiye etapları 4-5 Eylül (MXGP Turkey) ve 7-8 Eylül (MXGP Afyon) tarihlerinde Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest (1-8 Eylül 2021) ile birlikte Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Organizasyonda yer alacak motosiklet sektörünün Türkiye temsilcileri İstanbul’da Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) ortaklaşa düzenlediği toplantıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Eresin Hotels Topkapı’da yapılan basın toplantısına Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, Honda Türkiye Motosiklet Satış ve Pazarlama Müdürü Çetin Kardeş, Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik ve ANLAS Ürün Pazarlama Müdürü Fatih Ergün katıldı.

Avrupa’nın en büyük gençlik ve spor etkinliği ile Dünya Motokros Şampiyonası’nın iki etabının Afyon’da olacağını söyleyen TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Dünyanın en iyi motokrosçularını iki kez izleme şansına sahip olacaklar. Motosiklet endüstrisinin en değerli markalarının festivalin parçası olması motosikleti büyütecektir. Bu büyümeyi daha etkili hale getirmek için bir aradayız.” dedi.

MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in parçası olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ise, “Motosiklet endüstrisi olarak hem yarışta, hem festivalde destekçisiyiz. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. Biz de bir araya gelerek daha büyük işbirliği için çok önemli bir adım attık. Devamı artarak gelecek” şeklinde konuştu.

Takım olarak yarışta olmalarının yanı sıra, etkinliğe de destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirten Honda Türkiye Motosiklet Satış ve Pazarlama Müdürü Çetin Kardeş, endüstriyelleşmenin böyle organizasyonlarla gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.

Motosiklet endüstrisinin böyle dünya çapında etkinlik ve yarış için bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını açıklayan Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, kolektif sinerji ile başaracaklarını söyledi.

Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik, farklı markalar ile birlitke motosiklet endüstrisi için çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Motosiklet ekonomisinin uluslararası organizasyonlara destek vererek sayısını arttırması gerektiğini, bu birlikteliğin bunu başaracağını belirten ANLAS Ürün Pazarlama Müdürü Fatih Ergün, bu tip uluslararası organizasyonlarla sektörün de geliştiğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 5 MİLYAR TL’DEN FAZLA KATKI

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019’da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest’in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

MXGP of TURKEY’in dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest’ten yapılan haberler Türkiye’nin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. En son 2019’da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon Avro’ya ulaşmıştı.

Pandeminin ardından aldığı önlemlerle “güvenli ülke” olan Türkiye’ye ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılacak yarış ve festival, Türkiye ve dünyanın önemli yayınları tarafından takip edilecek. Böylece Türkiye’nin tanıtımına daha büyük katkı sağlayacak.

MOTOSİKLET EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ

Her yıl katlanarak büyüyen motosiklet sektörü, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Türkiye’de kayıtlı her 100 araçtan 15’ini oluşturan motosikletlilerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. Mobiliteye ilginin pandemi nedeniyle daha fazla tercih edilmesiyle motosiklet sektörünün devleri Türkiye’yi önemli pazarların başında görüyor. Bir çok önemli motosiklet markası, Türkiye’de üretim için çalışmalar yürütüyor.

MXGP, 180 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en önemli organizasyonun Türkiye etabı olan MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON, 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Dünyaca ünlü motokrosçular, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN, 7 etaptan oluşan EMXOPEN’da kürsü için ter dökecek.

DÖRT FARKLI YARIŞ AYNI ANDA YAPILACAK

4-5 Eylül ve 7-8 Eylül tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Türkiye’de yapılacak yarışlara; Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takım, 150’ye yakın yarışçıyla katılması bekleniyor.

TÜRKİYE MOTOFEST’TE 8 GÜN HER GÜN KONSER

Türkiye’nin 2021’deki en büyük etkinliği olması beklenen Türkiye MotoFest, bu yıl 8 gün olacak. 1-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Türkiye MotoFest’e bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Sekiz gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, 40’a yakın spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser kadrosunda Mustafa Ceceli, Necati ve Saykolar, Cem Adrian, Ufuk Beydemir, Haluk Levent, Merve Özbey, Kıraç, İrem Derici, Cenk Eren ve Mithat Körler yer alıyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI İÇİN 50 YE YAKIN ETKİNLİK

Motosiklet tutkunları, doğaseverler, karavancılar ve 7'den 77'ye kadar herkesin katılabileceği Avrupa'nın en büyük festivalinde, motosiklet yarışları, akrobasi ve ATV gösterileri, zipline, tırmanma duvarı ve 50'ye yakın sportif etkinlik olacak."