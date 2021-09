Motokrosta Afyon Rüzgarı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP Of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler verildi. Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenlendi.

Afyonkarahisar'da yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Afyon) 9. Ayak yarışları sonunda MXGP sınıfında Hollandalı Jeffrey Herlings, MX2 sınıfında Fransız Tom Vialle, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda İtalyan Kiara Fontanesi birinci olurken, Avrupa Şampiyonası’nda da İtalyan Davide De Bortoli şampiyonluğunu Afyon’da ilan etti.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Başkan yarımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Asbaşkan Ogün Baysan tarafından verildi.

120’DEN FAZLA SPORCU 180 ÜLKE 3.1 MİLYAR SEYİRCİ

Dünyanın çeşitli bölgelerinden ve ülkelerinden 120’den fazla sporcunun katıldığı şampiyona; kupa sahiplerinin belirlendiği yarışların ardından son buldu. Yarışçılar, Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in destekleri ile yapılan dünya standartlarının üstünde olan Motor Sporları Merkezi’nde ki ödüllü pistte kıyasıya bir mücadele verdi. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yarış heyecanı hafta boyunca devam etti. Dünya Şampiyonası yarışları Afyonkarahisar ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, son yarışlar ise bugün tamamlandı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda MXGP Of Afyon, çeşitli kategorilerde verilen mücadeleler ardından şampiyonlara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Tim Gajser, HRC Honda Fotoğraf: Team HRC / Shot by Bavo

AFYON MİLLETVEKİLLERİ: BU GURUR AFYONKARAHİSAR’IN

Yarışların tamamlanmasının ardından açıklama yapan Milletvekilimiz Ali Özkaya; “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in önderliğinde yapılan MXGP Motokros yarışlarının son günündeyiz. Dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar padokları bütün dünya ile buluştu. Oldukça mükemmeldi yarışlar, festivallerde çok eğlenceliydi. Emeği geçenlere, Belediye Başkanımıza, Spor Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Dünya Afyonkarahisar’da buluştu.” dedi.

Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven ise; “Bir haftadır süren organizasyonun son günündeyiz. MXGP TURKEY ve MXGP AFYON’u büyük bir başarı ile sonuçlandırıyoruz. 125 den fazla ülkede milyarlarca insanın seyrettiği motor sporları yarışı etkinliklerinde bir başarıya imza atıldı. Bu kapsamda başta Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek olmak üzere Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar bir kez daha büyük bir şehir olduğunu, gastronomide de sporda da her alanda birinci olduğunu ispatladı. Önümüzdeki etkinliklere bakıyoruz, bizi seyretmeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: ÇOK MUTLUYUZ

Afyon Valisi Gökmen Çiçek ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için tebrik ederek; “Biz çok gururluyuz, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan. Dünyanın en iyi motor sporcularını ve binlerce vatandaşlarımızı bu şehirde ağırlamak mutluluk verici. Böyle bir organizasyonu düzenlemek hiç kolay değil bu bizim için büyük başarı. Belediye Başkanımızın ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun bu işte çok büyük emeği var. İki organizasyona birden ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. En iyi pist ve en iyi padokta yarışmaktan yarışçılarımızda memnun. Afyonkarahisar’ın uluslararası organizasyonlarda artık söz sahibi olduğunu bir kez daha ispatladık. Bu organizasyonun gerçek kahramanı Başkanımız Mehmet Zeybektir. Kendisine, ekibine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ZEYBEK: FARKIMIZI ORTAYA KOYDUK

Motor Sporları Merkezi’ndeki son yarışları yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek açıklamasında; “Her yıl devam eden Dünya Motokros Şampiyonasının ilk defa iki ayağını da Afyonkarahisar’da gerçekleştirdik. Gururlu ve mutluyuz. MXGP Şampiyonası “Güvenli ülke Türkiye” sloganıyla korona ile verdiği mücadele sayesinde İtalya’da değil şehrimizde yapıldı. Bu yolda bizlere destek çıkan federasyonumuza teşekkür ediyorum. Profesyonel bir organizasyonla hem yarışları hem de festivallerimizi halkımızla buluşturduk. Avrupa Gençler ve Dünya Motokros Şampiyonasını artık noktalıyoruz. Şehrimiz oldukça heyecanlı ve renkli, eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Sporcularımıza hayatlarında başarılar diliyorum, katkı verenlere emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Kadim şehrimiz Afyonkarahisar uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.” diye konuştu.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Ray Archer

TMF BAŞKANI UÇAR: ŞAMPİYONA MİLLİ İMKANLARLA YAPILDI

Türkiye Motosiklet Federasyınu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in spor alanında başarılı çalışmasına dikkat çekerek; “Dünya çapındaki bu organizasyonun en önemli özelliği 100’de 100 yerli ve milli kaynaklar ile yapıldı. Bu tesisler, buradaki pist hizmetleri Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapıldı. Dünyanın en iyi alt yapı ödülüne sahip parkurunun olduğu alanda yarışları düzenledik. Valiliğimiz de bizlere destek oldu. Teknik ekibi, jürisi, yarış yönetimi ve hakemlerde Türkiye’de yetişmiş olan insanlar. 150 binden fazla misafirin ağırlandığı Afyonkarahisar artık bir dünya markası. Önümüzdeki yıllarda da 500 bin misafiri ağırlama hedefinde olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 8’inci etabı MXGP of TURKEY ve 9’uncu etabı MXGP of AFYON dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapıldı. MXGP of TURKEY 4-5 Eylül’de ve MXGP of AFYON 7-8 Eylül’de “Dünyanın En İyi Pisti” ödüllü Afyon MotorSporları Merkezi’nde koşuldu. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanarak 3.1 milyar izleyici tarafından izlendi. MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON yarışları Türkiye’de ise TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ’dan canlı canlı yayınlandı.

DÜNYA’NIN GÖZÜ AFYONKARAHİSAR’A ÇEVRİLDİ

Şampiyonayı Amerika, ABD, Afrika Avrupa’dan çeşitli ülkeler de takip etti. Öte yandan önümüzdeki günler ve hafta boyunca da şampiyonanın tekrarı ve organizasyondan geriye kalanlar; FOX Latin Amerika, Redbull TV MX Dünyası, Afrika AXP, Arnavutluk Kreator TV, Avusturya Kreator TV, Baltics TV3 Sport, Bosna Kreator TV, Hırvatistan Kreator TV, Finlandiya MTV Fransa Automoto TV, Macaristan Kreator TV, Kosova Kreator TV, Karadağ Kreator TV, Kuzey Makedonya Kreator TV, Portekiz SPORT TV, Romanya Bak Spor, Sırbistan Kreator TV, Slovenya Sport TV ve İspanya Movistar ‘da yayınlanmaya devam edecek.

Romain Febvre, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Monster Energy Kawasaki Team