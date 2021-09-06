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MXGP / Türkiye GP Yarış raporu

Herlings, Türkiye’de 3’te 3 Yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY koşulan yarışlarla birlikte sona erdi. Dünya Motokros Şampiyonası’nda zafer, Red Bull KTM Fabrika takımından Jeffrey Herlings'in oldu.

Herlings, Türkiye’de 3’te 3 Yaptı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Dünyanın En İyi Pisti" ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılan Bitci MXGP of TURKEY, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ve Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışlarıyla tamamlandı.

Bitci MXGP'nin Türkiye etabı büyük heyecana sahne oldu. Dünya Motokros Şampiyonası yarışında zafer, Red Bull KTM Fabrika takımından Jeffrey Herlings'in oldu. Sıralama turlarında 4'üncü sırayı elde eden ve ilk yarışa 4'üncü sırada start veren Herlings, yarışa ilk sırada başlayan bir diğer İspanyol Jorge Prado'yu yarışın son anlarında geçerek ilk yarışı 25 puanla noktaladı. İkinci yarışı klasman lideri Tim Gajser (Honda) kazanırken, 2'nci sırada yer alan Hollandalı Herlings, toplamda 47 puana ulaştı ve Türkiye Etabı'nın galibi oldu. Herlings, Afyon'da bu zamana kadar düzenlenen 3 etapta çıktığı toplamda 6 yarışın 5'ini kazanmayı başardı.

TIM GAJSER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 8'inci etabın ardından Honda'dan Tim Gajser 310 puanla liderliğini sürdürdü. 2. sırada 297 puanla Jorge Prado (KTM), 3. sırada 293 puanla Romain Febvre (Kawasaki), 4. sırada 284 puanla Antonio Cairoli (KTM) ve 5'inci sırada ise Türkiye etabının galibi Jeffrey Herlings (KTM) 274 puanla yer aldı.

MX2'DE KAZANAN FRANSIZ VIALLE

Bitci MXGP of TURKEY'in ikinci ve son gününde koşulan bir diğer yarış ise Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) oldu. MX2'de mutlu sona ulaşan isim, Red Bull KTM Fabrika takımından Tom Vialle oldu. Vialle, sabah saatlerinde yapılan sıralama turunun ardından ilk sıraya yerleşti. 1'inci yarışa ilk sırada start veren Frsansız Vialle, yarışı ilk sırada noktalayarak 25 puanı hanesine yazdırdı. 2'nci yarışta ise Yamaha'dan Maxime Renaux'un ardından 2'nci sırayı elde eden Vialle, 47 puanla MX2 Türkiye Etabı'nın galibi oldu.

2021 MX2 Türkiye Etabı'nda Tom Vialle'nin ardından ikinci sırada 43 puanla Maxime Renaux, 3'üncü sırada ise 40 puanla Husqvarna'dan Jed Beaton yer aldı.

Dereceye giren sporcular kupalarını Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, FIM Motokros Komisyon Başkanı Antonio Alia ve Infront Türkiye Genel Müdürü Ender Uslu’nun elinden aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı Bitci MXGP of AFYON, 7-8 Eylül tarihlerinde yine Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

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