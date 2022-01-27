Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
Uluslararası motor sporları federasyonu FIM, Çarşamba günü revize edilmiş 2022 MXGP takvimini açıkladı. Takvimde Türkiye de yer aldı.
FIM, Kasım ayında 2022 MXGP takviminin ilk versiyonunu yayınlanmıştı. O noktada takvimde hâlâ pek çok belirsizlik vardı.
Yaptığı görüşmelerin ardından organizatörler ve FIM, nihai takvimi bugün itibariyle yayınladılar.
Yenilenen takvimde 27 Mart'ta yapılması planlanan Hollanda'ya yer verilmedi. Buna karşılık Portekiz, iki yıl sonra geri döndüğü için yeni tak vim 20 yarıştan oluşuyor.
Yeni sezon 20 Şubat'ta Britanya'da başlayacak ve ardından 6 Mart'ta Mantova'ya gidecek. Sonrasında ise 20 Mart'ta Arjantin etkinliği yapılacak.
Portekiz etkinliği içinse 3 Nisan tarihi belirlendi.
Bunun ötesinde takvimde pek değişiklik olmadı. Afyonkarahisar'ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlik, yeni sezonda da ülkemize gelmeye devam edecek.
Afyonkarahisar, bu etkinliğe yine eylül ayında ev sahipliği yapacak ve tarih için 4 Eylül belirlenmiş durumda.
2022 MXGP takvimi:
|Tarih
|Lokasyon
|20 Şubat
|Matterley Basin
|6 Mart
|Mantova
|20 Mart
|Villa La Angostura
|3 Nisan
|Agueda
|10 Nisan
|Pietramurata
|24 Nisan
|Kegums
|1 Mayıs
|Orlyonok
|15 Mayıs
|Riola Sardo
|29 Mayıs
|Intu Xanadu-Arroyomolinos
|5 Haziran
|Ernée
|12 Haziran
|Teutschenthal
|26 Haziran
|Samota-Sumbawa
|3 Temmuz
|Jakarta
|17 Temmuz
|Loket
|24 Temmuz
|Lommel
|7 Ağustos
|Uddevalla
|14 Ağustos
|KymiRing
|21 Ağustos
|St. Jean d'Angely
|4 Eylül
|Afyonkarahisar
|18 Eylül
|Açıklanacak