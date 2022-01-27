Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı

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FIM, Kasım ayında 2022 MXGP takviminin ilk versiyonunu yayınlanmıştı. O noktada takvimde hâlâ pek çok belirsizlik vardı.

Yaptığı görüşmelerin ardından organizatörler ve FIM, nihai takvimi bugün itibariyle yayınladılar.

Yenilenen takvimde 27 Mart'ta yapılması planlanan Hollanda'ya yer verilmedi. Buna karşılık Portekiz, iki yıl sonra geri döndüğü için yeni tak vim 20 yarıştan oluşuyor.

Yeni sezon 20 Şubat'ta Britanya'da başlayacak ve ardından 6 Mart'ta Mantova'ya gidecek. Sonrasında ise 20 Mart'ta Arjantin etkinliği yapılacak.

Portekiz etkinliği içinse 3 Nisan tarihi belirlendi.

Bunun ötesinde takvimde pek değişiklik olmadı. Afyonkarahisar'ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlik, yeni sezonda da ülkemize gelmeye devam edecek.

Afyonkarahisar, bu etkinliğe yine eylül ayında ev sahipliği yapacak ve tarih için 4 Eylül belirlenmiş durumda.

2022 MXGP takvimi:

Tarih Lokasyon 20 Şubat Matterley Basin 6 Mart Mantova 20 Mart Villa La Angostura 3 Nisan Agueda 10 Nisan Pietramurata 24 Nisan Kegums 1 Mayıs Orlyonok 15 Mayıs Riola Sardo 29 Mayıs Intu Xanadu-Arroyomolinos 5 Haziran Ernée 12 Haziran Teutschenthal 26 Haziran Samota-Sumbawa 3 Temmuz Jakarta 17 Temmuz Loket 24 Temmuz Lommel 7 Ağustos Uddevalla 14 Ağustos KymiRing 21 Ağustos St. Jean d'Angely 4 Eylül Afyonkarahisar 18 Eylül Açıklanacak