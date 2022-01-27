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Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Uluslararası motor sporları federasyonu FIM, Çarşamba günü revize edilmiş 2022 MXGP takvimini açıkladı. Takvimde Türkiye de yer aldı.

Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
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FIM, Kasım ayında 2022 MXGP takviminin ilk versiyonunu yayınlanmıştı. O noktada takvimde hâlâ pek çok belirsizlik vardı. 

Yaptığı görüşmelerin ardından organizatörler ve FIM, nihai takvimi bugün itibariyle yayınladılar.

Yenilenen takvimde 27 Mart'ta yapılması planlanan Hollanda'ya yer verilmedi. Buna karşılık Portekiz, iki yıl sonra geri döndüğü için yeni tak vim 20 yarıştan oluşuyor.

Yeni sezon 20 Şubat'ta Britanya'da başlayacak ve ardından 6 Mart'ta Mantova'ya gidecek. Sonrasında ise 20 Mart'ta Arjantin etkinliği yapılacak.

Portekiz etkinliği içinse 3 Nisan tarihi belirlendi.

Bunun ötesinde takvimde pek değişiklik olmadı. Afyonkarahisar'ın son yıllarda ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlik, yeni sezonda da ülkemize gelmeye devam edecek.

Afyonkarahisar, bu etkinliğe yine eylül ayında ev sahipliği yapacak ve tarih için 4 Eylül belirlenmiş durumda.

2022 MXGP takvimi:

Tarih Lokasyon
20 Şubat United Kingdom Matterley Basin
6 Mart Italy Mantova
20 Mart Argentina Villa La Angostura
3 Nisan Portugal Agueda
10 Nisan Italy Pietramurata
24 Nisan Latvia Kegums
1 Mayıs Russian Federation Orlyonok
15 Mayıs Italy Riola Sardo
29 Mayıs Spain Intu Xanadu-Arroyomolinos
5 Haziran France Ernée
12 Haziran Germany Teutschenthal
26 Haziran Indonesia Samota-Sumbawa
3 Temmuz Indonesia Jakarta
17 Temmuz Czech Republic Loket
24 Temmuz Belgium Lommel
7 Ağustos Sweden Uddevalla
14 Ağustos Finland KymiRing
21 Ağustos France St. Jean d'Angely
4 Eylül Turkey Afyonkarahisar
18 Eylül Açıklanacak
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