Bitci MXGP of TURKEY'de final günü

Bugünün programı şöyle:

09:15 - MX2 - Sıralama

10:15 - MXGP - Sırlama

12:05 - MX2 - Yarış 1

13:05 - MXGP - Yarış 1

15:00 - MX2 - Yarış 2 - Ödül Töreni

16:00 - MXGP - Yarış 2 - Ödül Töreni

Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 8’inci etabı Bitci MXGP of TURKEY ve 9’uncu etabı Bitci MXGP of AFYON dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapılacak.

Bitci MXGP of TURKEY 4-5 Eylül’de ve Bitci MXGP of AFYON 7-8 Eylül’de “Dünyanın En İyi Pisti” ödüllü Afyon MotorsTporları Merkezi’nde koşulacak. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanıyor ve ölçümlenmiş 3.1 milyar izleyici tarafından izleniyor. Bitci MXGP of TURKEY ve Bitci MXGP of AFYON yarışları Türkiye’de TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ’dan canlı yayınlanacak.