2022 MXGP Türkiye - Türkiye MOTOFEST programı, akış ve uydu bilgileri

Haberi dinle

Organizasyon kapsamında düzenlenen “Türkiye MotoFest’ organizasyonu da 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Her iki organizasyona dair görüntüler aşağıdaki frekanslardan ve belirtilen saatlerdeki yayın akışından ‘Türksat İletişim Desteği ile’ günlük uydu ve internet ortamından sizlere ulaştırılacaktır.

MXGP OF TÜRKİYE

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Amerika, Avrupa, Asya, Okyanusya’da yer alan 15 farklı ülkede düzenlenmekte. Spor turizmi alanında en büyük etkinliklerden biri olan organizasyon kapsamında, Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOpen) şampiyonları belirleniyor. Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor. Şampiyona, 2 Eylül 2022 Cuma günü açılış töreni ile başlayacak ve 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

TÜRKİYE MOTOFEST

Dünya Motokros Şampiyonası ile aynı alanda ve anda düzenlenen Türkiye Motofest, bu yıl 5. kez gerçekleşecek. Festivalde spor, kültür, turizm ve doğa alanında çok sayıda firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Etkinliklerde 50’den fazla aktivite katılımcılarla buluşurken, akşam saatlerinde de Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan sahne alıyor. 31 Ağustos’ta kapılarını açılacak festival, 4 Eylül’de yarışlar ile birlikte sona erecek. Motofest, geçen yıl 100 bine yakın katılımla yapılmıştı.

GENEL YAYIN AKIŞI

TARİH İÇERİK UYDU GEÇİŞ SAATİ 30 Ağustos Salı Festival Başlıyor MXGP Hazırlıklar Sürüyor 10:30 Önceki gün özeti + Yeni içerik 15:30 Festival Başlıyor 21:30 Günün Özeti 31 Ağustos Çarşamba Postcard yayınlandı MXGP Geri Sayım Sürüyor 3- Festival Özet ve Konserler 10:30 Önceki gün özeti 11:30 Postcard yayınlandı 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Geri Sayım Sürüyor + Postcard tekrar 21:30 Günün Özeti (Konser + tüm içeriklerle günün özeti) 1 Eylül Perşembe 1- MXGP Son Kontroller Yapılıyor 2- Festival Özet ve Konserler 10:30 Önceki gün özeti 11:30 MXGP Son Kontroller Yapılıyor 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Son Kontroller (Yeni İçerik) 21:30 Günün Özeti (Konser + tüm içeriklerle günün özeti) 2 Eylül Cuma MXGP Başlıyor MXGP Isınma turları özet 3- Festival Özet 10:30 Önceki gün özeti 11:30 MXGP Pist Detayları (Isınma Turları, Antrenman vb.) 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik 18:00 Açılış Töreni – CANLI YAYIN 21:30 Günün Özeti (AÇILIŞ TÖRENİ + RÖPLER + Konser + tüm içeriklerle günün özeti) 3 Eylül Cumartesi MXGP Aktüel Yarış Özet Festival Özet 10:30 Önceki gün özeti 11:30 MXGP Yarış ve Pist Detayları 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik 21:30 Günün Özeti (YARIŞ ÖZET + Konser + tüm içeriklerle günün özeti) 4 Eylül Pazar MXGP Aktüel Yarış Özet + Ödül Töreni 3- Festival Özet 10:30 Önceki gün özeti 11:30 MXGP Yarış ve Pist Detayları 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik 21:30 Günün Özeti (YARIŞ ÖZET + ÖDÜL TÖRENİ + Konser + tüm içeriklerle günün özeti) 5 Eylül Pazartesi Genel derleme Gala ve sonrası röportajlar 10:30 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi 12:00 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi 14:00 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi

UYDU TRANSPONDER DOWLINK FREKANSI BAND GENİŞLİĞİ SYMBOL RATE FEC ROF Türksat 3A T3A_09 11025 6 4444 5/6 %35