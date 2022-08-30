2022 MXGP Türkiye - Türkiye MOTOFEST programı, akış ve uydu bilgileri
Dünyanın en popüler spor branşları arasında ilk 10 içinde yer alan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) organizasyonun Türkiye etabı 3 Eylül Cumartesi - 4 Eylül Pazar tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.
Organizasyon kapsamında düzenlenen “Türkiye MotoFest’ organizasyonu da 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Her iki organizasyona dair görüntüler aşağıdaki frekanslardan ve belirtilen saatlerdeki yayın akışından ‘Türksat İletişim Desteği ile’ günlük uydu ve internet ortamından sizlere ulaştırılacaktır.
MXGP OF TÜRKİYE
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Amerika, Avrupa, Asya, Okyanusya’da yer alan 15 farklı ülkede düzenlenmekte. Spor turizmi alanında en büyük etkinliklerden biri olan organizasyon kapsamında, Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOpen) şampiyonları belirleniyor. Türkiye’de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor. Şampiyona, 2 Eylül 2022 Cuma günü açılış töreni ile başlayacak ve 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.
TÜRKİYE MOTOFEST
Dünya Motokros Şampiyonası ile aynı alanda ve anda düzenlenen Türkiye Motofest, bu yıl 5. kez gerçekleşecek. Festivalde spor, kültür, turizm ve doğa alanında çok sayıda firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Etkinliklerde 50’den fazla aktivite katılımcılarla buluşurken, akşam saatlerinde de Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan sahne alıyor. 31 Ağustos’ta kapılarını açılacak festival, 4 Eylül’de yarışlar ile birlikte sona erecek. Motofest, geçen yıl 100 bine yakın katılımla yapılmıştı.
GENEL YAYIN AKIŞI
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TARİH
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İÇERİK
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UYDU GEÇİŞ SAATİ
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30 Ağustos Salı
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10:30 Önceki gün özeti + Yeni içerik 15:30 Festival Başlıyor
21:30 Günün Özeti
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31 Ağustos Çarşamba
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10:30 Önceki gün özeti 11:30 Postcard yayınlandı
15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Geri Sayım Sürüyor + Postcard tekrar 21:30 Günün Özeti (Konser + tüm içeriklerle günün özeti)
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1 Eylül Perşembe
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1- MXGP Son Kontroller Yapılıyor 2- Festival Özet ve Konserler
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10:30 Önceki gün özeti
11:30 MXGP Son Kontroller Yapılıyor
15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Son Kontroller (Yeni İçerik) 21:30 Günün Özeti (Konser + tüm içeriklerle günün özeti)
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2 Eylül Cuma
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10:30 Önceki gün özeti
11:30 MXGP Pist Detayları (Isınma Turları, Antrenman vb.) 15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik
18:00 Açılış Töreni – CANLI YAYIN
21:30 Günün Özeti (AÇILIŞ TÖRENİ + RÖPLER + Konser + tüm içeriklerle günün özeti)
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3 Eylül Cumartesi
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10:30 Önceki gün özeti
11:30 MXGP Yarış ve Pist Detayları
15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik
21:30 Günün Özeti (YARIŞ ÖZET + Konser + tüm içeriklerle günün özeti)
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4 Eylül Pazar
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10:30 Önceki gün özeti
11:30 MXGP Yarış ve Pist Detayları
15:30 Festival Özet (Yeni İçerik) + MXGP Yeni İçerik
21:30 Günün Özeti (YARIŞ ÖZET + ÖDÜL TÖRENİ + Konser + tüm içeriklerle günün özeti)
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5 Eylül Pazartesi
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10:30 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi 12:00 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi 14:00 Önceki gün özeti ve Genel Organizasyon Derleme Haberi
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UYDU
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TRANSPONDER
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DOWLINK FREKANSI
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BAND GENİŞLİĞİ
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SYMBOL RATE
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FEC
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ROF
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Türksat 3A
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T3A_09
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11025
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6
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4444
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5/6
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