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MXGP Haberler

2021’in en büyük etkinliği "Türkiye MotoFest" başladı

Ekleyen:
, Şef Editör

Motokrosun formulası MXGP’nin ilk kez aynı haftada yapılacak iki etabının düzenleneceği Afyonkarahisar’da Türkiye’nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest başladı. 8 gün sürecek etkinlik Türkiye ve dünyadan 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.

2021’in en büyük etkinliği "Türkiye MotoFest" başladı

Bu akşam 20:00’de festival konser alanında müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar sahne alacak. Türk müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Ceceli ise, 22:00’den itibaren Türkiye MotoFest ziyaretçileriyle buluşacak. Binlerce seveniyle buluşacak Ceceli, gecenin ilerleyen saatlerine kadar en çok beğenilen şarkılarını seslendirecek.

8 günde 15 konser: Yıldız Yağmuru

Gündüz 40’dan fazla spor etkinliği ve aktivitesinin yapılacağı Türkiye MotoFest’te her akşam Türkiye’nin önemli sanatçılarının yer aldığı toplam 15 konser yapılacak.

Türkiye MotoFest Konser Programı:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar 

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül 2021 Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy – Ogün Sanlısoy

7 Eylül 2021 Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül 2021 Çarşamba: Zakkum - Ceren Gündoğdu

Benzersiz etkinlikler Türkiye MotoFest’te

Türkiye’nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest kapsamında akıl ve zeka oyunları, ayak dartı, basketbol, canlı müzik, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk yüz boyama, palyaço, dev salıncak, e-spor oyunları, ebru çalışması, ip atlama, kaligrafi, resim, masa tenisi, matrak, mini atv, mini golf, picklerball, rodeo, simülatör oyunları, su kayağı, tırmanma duvarı, trambolin, uzay tırı, yerel el sanatları, zipline gibi çok sayıda etkinlik yapılacak.

Ayrıca, festival alanında yer alan markalar MXGP ve Formula 1 resmi oyunlarını deneyimleme ve MXGP ve F1 araçlarını keşfetme imkanları da bulunuyor. 

Türkiye’nin ve dünyanın lider markaları festivalde

Avrupa’nın 2021 yılındaki en büyük etkinliği ve Türkiye’nin entegre gençlik spor festivali Türkiye MotoFest, Türkiye ve dünyanın lider markalarını ağırlıyor.

Türkiye MotoFest'te bu yıl Anlas, BMW Motorroad, Honda, Kymco, MOTED, Suziki, Yamaha gibi spor markalarının yanı sıra; Avşar Maden Suları, Danet, Levent Börek, Misli, Monster, Özerband, Redbull gibi Türkiye'nin ve dünyanın önemli markaları yer alıyor. 

Motosikletin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çabaları çerçevesinde AFAD, Yeşilay, AKUT standları ile Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, Narkotik Eğitim Tırı, Trafik Eğitim Tırı bulunuyor.

MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON 

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 8’inci etabı MXGP of TURKEY ve 9’uncu etabı MXGP of AFYON dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapılacak. 

MXGP of TURKEY 4-5 Eylül’de ve MXGP of AFYON 7-8 Eylül’de “Dünyanın En İyi Pisti” ödüllü Afyon MotorsTporları Merkezi’nde koşulacak. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanıyor ve ölçümlenmiş 3.1 milyar izleyici tarafından izleniyor. MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON yarışları Türkiye’de TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ’dan canlı yayınlanacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde yapılacak yarış TURKSAT, Budget Motosiklet, ANLAS, Özerband, Levent Börek, Misli sponsorluğunda; Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), BMW Motorroad, Doğan Trend, Kymco, Honda, Yamaha, Karcher, ECC Tur, NG Hotels Afyon, Jura Hotels, Afbel Termal Hotel, Akrones Hotel, Budan Thermal Otel, DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar, Eresin Hotels, Korel Thermal Resort, Oruçoğlu Thermal Resort, Özgül Termal Tatil Köyü, Yeniletişim, PowerApp, ActaMedya, Digital Services, Anadolu Prodüksiyon’un desteğiyle yapılıyor. 

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