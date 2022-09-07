MXGP finalinde dünya, Türkiye’yi izledi

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Sezonun en iyilerinin seçildiği MXGP AWARDS’da MXGP TÜRKİYE, bu kez MXGP EN İYİ TANITIM ödülünü alarak TÜRKİYE markasına yaptığı katkı tescillenmiş oldu.

Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Dünyanın en çok izlenen ve en iyi motokrosçularının podyum mücadelesi verdiği MXGP’nin (Dünya Motokros Şampiyonası) finali olan MXGP TÜRKİYE, dünyanın en iyi pisti ve padok alanı seçilen Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi’nde yapıldı. MXGP’nin en iyilerinin seçildiği MXGP AWARDS’da MXGP TÜRKİYE “Dünyanın En İyi Tanıtım” ödülünü alarak, Türkiye markasına katkısını gösterdi.

Türkiye’deki yarışa FIM (Uluslararası Motosiklet Federasyonu) Başkanı Jorge Viegas’ta gelerek, yarışları yakından izledi. Yarışta Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. Dünya motosiklet otoriteleri de Afyonkarahisar’a gelerek MXGP, MX2, MXWomen ve Avrupa MXOPEN yarışlarını takip etti.

60 SANİYELİK TÜRKİYE TANITIMI İLE BAŞLAMIŞTI, ÜLKE TANITIMA KATKI SAĞLADI

Dünyanın her yerinde en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan MXGP, yarışın yapılacağı ülkelerin doğru tanıtımına önem veriyor. Dünyada bir çok MXGP izleyicisi, yarış öncesi yayınlanan 60 saniyelik ülke tanıtımı ile gelecek yıl izlemek istedikleri MXGP etaplarını ve tatil planlarını belirliyor. Bitci MXGP TÜRKİYE tanıtımı, Türkiye markasıyla yayınlanarak büyük ilgi gördü.

MXGP TÜRKİYE canlı yayınları, tekrar yayınları ve haberleri ile aynı anda yapılan 260.000’i aşan ziyaretçisiyle Türkiye MotoFest, Türkiye ve dünyada televizyonda, radyoda, gazetede, haber sitelerinde geniş yer almayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 650 milyonluk erişime ulaşan MXGP TÜRKİYE paylaşımları, bu yıl 1 milyara yaklaştı. Türkiye adıyla yapılan yarışın tanıtıma katkısı ise ülkemiz açısından benzersiz bir katkıya dönüştü. MXGP TÜRKİYE ve Türkiye MotoFest çerçevesinde dünya ve Türkiye’den Afyonkarahisar’a 5 gün boyunca gelenler şehrin ekonomisine ciddi katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Spor Toto’nun destekleriyle Anlas, Asperox, Avşar, Bitci, ECC Tur, Honda, Monster, NG Afyon, Özerband, TURKSAT ve Volta’nın sponsorluğunda Bitci MXGP TÜRKİYE yarışı yapıldı.

Bitci MXGP TÜRKİYE’DE BÜYÜK MÜCADELE

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) yanı sıra; Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOPEN) final yarışları da Bitci MXGP TÜRKİYE’de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan ve büyük mücadeleye sahne olan yarışlar, dünyanın 180 ülkesinde sezon boyunca izlendi. Bitci MXGP TÜRKİYE’nin son yarış olacağının belli olmasından sonra ise, motokros severlerin Türkiye’ye ilgisi arttı.

ŞAMPİYON YİNE HONDA PİLOTU TİM GAJSER

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 2022 yılı şampiyonu Honda pilotu Tim Gajser oldu. Türkiye’de daha önce yapılan dört yarışı da kazanan Herlings’in yokluğunda Tim Gajser, bir yarış önceden şampiyonluğunu ilan etti. Yamaha’dan İsviçreli Jeremy Seewer ikinciliğini ilan ederken, Bitci MXGP TÜRKİYE yarışı dünya sıralamasının üçüncü sırası için büyük mücadeleye sahne oldu. GASGAS’tan İspanyol Jorge Prado, Yamaha’dan Fransız Maxime Renaux ve Hollanda’dan Glenn Coldenhoff arasındaki kıyasıya rekabeti Jorge Prado kazanarak üçüncülüğü kazandı. Markalar sıralaması ise Yamaha, Honda, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

VIALLE DE BİR YIL ARADAN SONRA MX2 ŞAMPİYONU

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası’nda (MX2) ise, Tom Vialle ve Jago Geerts arasında yoğun şampiyonluk mücadelesini KTM’den Fransız Tom Vialle kazanarak 2022 MX2 Şampiyonu oldu. Yamaha’dan Belçikalı Jago Geerts’in ikinciliği aldığı MX2 sezonunda, üçüncülük yarışında gülen yarışçı GASGAS’tan Alman Simon Laengenfelder oldu. MX2 markalar sıralaması ise, Yamaha, KTM, GASGAS şeklinde tamamlandı.

KADINLARDA VAN DE VEN İLK KEZ ŞAMPİYON

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finalinde sezonun 2022 yılının Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu (MXWomen) belli oldu. İlk üç sırayı Yamaha pilotları aldı. Hollandalı Nancy Van De Ven ilk kez şampiyon olurken, Hollandalı Lynn Valk ikinci ve Alman Larissa Papenmeier üçüncülüğü aldı. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.

TÜRK SPORCULAR AVRUPA’DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

KTM takımından İspanyol Jose Butron, Avrupa Motokros Şampiyonu (MXOPEN) olurken, KTM’den Slovak Tomas Kohut ve Simon Jost ikinciliği ve üçüncülüğü paylaştı. Sezonun markalar liderliğini KTM alırken Husquvana ve Honda takip etti.

EMXOPEN’ın Türkiye etabına Türkiye’den katılan yarışçıların yükselişi sürüyor. Bu yıl ilk kez iki sporcumuz 8’inci ve 9’uncu oldu. EMXOpen TÜRKİYE etabına Türkiye'den katılan Mustafa Çetin 8’inci, Batuhan Demiryol 9’uncu, Ömer Uçum 11’nci, Şakir Şenkalaycı 12’nci, Eray Esentürk 15’inci, Mevlüt Kolay 16'ncı, Volkan Özgür 17’nci, Burak Arlı 18’inci, Emircan Şenkalaycı 19’uncu, Yiğit Ali Selek 20’nci, Murat Başterzi 21’inci, Tuğrul Dursunkaya 22’nci olarak yarışı tamamladı.

DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞAN EN BÜYÜK YARIŞ MXGP

Olimpiyatlardan sonra, dünyada en çok izlenen yarışlar arasında yer alan MXGP, dünyanın hemen her ülkesinde yayınlanıyor. MXGP yarışları aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RAI, MotorsportTV gibi yayıncıların yer aldığı network vasıtasıyla 7 kıtada 7.4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyar kişiye ulaşıyor. Bu nedenle, sezon boyunca milyonlarca motosikletsever hayranı oldukları yarışçıları, destekledikleri takımları yakından takip ediyor. Milyarlarca dolarlık sezon ve yarışçı değerine sahip MXGP ve diğer yarışlar dünya çapında ses getiriyor.

EN İYİ TANITIM ÖDÜLÜ TÜRKİYE’NİN

MXGP’nin en iyilerinin seçildiği MXGP AWARDS, şampiyonların belirlenmesinin ardından yapıldı. MXGP TÜRKİYE “Dünyanın En İyi Tanıtım” ödülünü alarak, Türkiye markasına katkısını gösterdi.

Dünyanın en iyilerine ödüllerinin verildiği gecede, üç ödül verildi. En iyi medya fırsatı Endonezya’ya , en iyi organizasyon Ernée’ye (Fransa) verildi. MXGP En İyi Tanıtım ödülü ise, Türkiye’ye verildi. Ödülü, Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek birlikte aldı. Böylece, Afyon Motor Sporları Pisti “En İyi Pist”, “En İyi Padok” ödüllerinden sonra, Afyonkarahisar ve Türkiye de, “En İyi Tanıtım” ödülünü alarak başarısını artırdı.

Gecede şampiyonlar kupalarını kaldırdı. Yamaha, tüm kategorilerde marka şampiyonu olurken, MXGP’de Honda Racing (Team HRC), MX2’de Redbull KTM, WMX’de ise Cares 71 Racing sporcuları şampiyon oldu.

UÇAR: “2023 MXGP TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Türkiye’nin tanıtımına MXGP Türkiye’nin büyük katkısının bulunduğunu söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, şöyle dedi:

“Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olan MXGP’nin finaline ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye markasını 180 ülkede 3.5 milyar kişiye ulaştı. Bu yıl, bu yarış ile Türkiye markamıza benzersiz bir tanıtım sağlıyoruz. Ayrıca, MXGP Türkiye sadece yarışın yapıldığı hafta ülke ekonomisine katkısı 10 milyar TL’nin üzerinde oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar’da vurguladığı gibi, Türkiye’nin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gelecek yıl, Türkiye’nin 100’üncü yılında daha da büyüterek, spor turizminin gelişimine katkımızı sürdüreceğiz.”