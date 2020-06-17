Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı

Helmut Marko'nun RTL'deki son röportajında, "Bazı sürücüler önemli olan hayatlar hakkında bahsederek dikkatlerini dağıtırken, Max için önemli olan tek şey Dünya Şampiyonası. Kendisini bunun için hazırladı ve başlamak için hazır." dediği iddia edilmişti.

Marko'nun bu sözlerle, George Floyd'un ölümü sonrası Black Lives Matter hareketine büyük destek veren Lewis Hamilton'ı kastettiği biliniyordu.

Hamilton bunun üzerine Instagram hesabından Marko'ya sert bir cevap verdi. Fakat sonrasında Marko'nun bu sözleri sarf etmediği ortaya çıktı.

RacingNews365, konu hakkında Red Bull ile iletişime geçti ve Avusturyalı üretici, Motorsport.com'un daha önce belirttiği üzere Marko'nun böyle bir açıklamada bulunmadığını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, “RTL röportaj sırasında benzer açıklama yapılmadığını bize doğruladı. Söz konusu sayfa makaleyi ve ilgili Twitter mesajını sayfasından kaldırdı." denildi.

Lewis Hamilton da bunun üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı kaldırdı.