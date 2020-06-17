Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 10
10 Haz
-
10 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XIV: İtalya
11 Haz
-
11 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Yarış:
1 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Postponed
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Livefeed / Haberler

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı

paylaşım
Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Haz 2020 14:02

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili hiçbir söz sarf etmediği doğruladı.

Helmut Marko'nun RTL'deki son röportajında, "Bazı sürücüler önemli olan hayatlar hakkında bahsederek dikkatlerini dağıtırken, Max için önemli olan tek şey Dünya Şampiyonası. Kendisini bunun için hazırladı ve başlamak için hazır." dediği iddia edilmişti.

Marko'nun bu sözlerle, George Floyd'un ölümü sonrası Black Lives Matter hareketine büyük destek veren Lewis Hamilton'ı kastettiği biliniyordu.

Hamilton bunun üzerine Instagram hesabından Marko'ya sert bir cevap verdi. Fakat sonrasında Marko'nun bu sözleri sarf etmediği ortaya çıktı.

RacingNews365, konu hakkında Red Bull ile iletişime geçti ve Avusturyalı üretici, Motorsport.com'un daha önce belirttiği üzere Marko'nun böyle bir açıklamada bulunmadığını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamada, “RTL röportaj sırasında benzer açıklama yapılmadığını bize doğruladı. Söz konusu sayfa makaleyi ve ilgili Twitter mesajını sayfasından kaldırdı." denildi.

Lewis Hamilton da bunun üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı kaldırdı.

Sonraki haber
Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

Önceki haber

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Livefeed
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Köles István Ákos

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Marko'yu sarf etmediği sözler için mi eleştirdi?

3s
2
Livefeed

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı

33dk
3
Formula 1

Verstappen: "Eski araçla test yapmayı ben istemedim"

2s
4
Livefeed

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

17 May 2020
5
Formula 1

Ferrari Avusturya için motor ve vites kutusu güncellemesi hazırlıyor

Son Haberler

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı
Live

Red Bull, Helmut Marko'nun ırkçılıkla ilgili yorum yapmadığını doğruladı

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor
Live

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı
F1

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.