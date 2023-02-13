Norris'in 2023 kask tasarımı ortaya çıktı
McLaren'in İngiliz Formula 1 pilotu Lando Norris, 2023 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı.
Lando Norris, pazar günü McLaren'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden 2023 sezonunda yarışacağı yeni kaskını tanıttı.
Tasarım, temel olarak sarı rengi içeriyor ve hatta öncekilere çok benziyor.
Kaskın iki tarafında da Norris'in logosu var ve alışıldık siyah hatlar içeriyor. Bunun temelde mümkün olan en düşük ağırlığa ulaşmak için yapıldığı söylenebilir çünkü burada siyah boya yerine karbon mevcut.
Formula 1'de artık sürücü ve araç ağırlığı çok önemli hale geldi. Bu yüzden her detay, özellikle orta grupta büyük farklar yaratabilir.
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