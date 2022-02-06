Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı

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İtalyan ekip, sosyal medya hesaplarından yayınladığı fotoğrafla, aracın ön kısmıyla küçük ipucu vermiş oldu.

Fotoğraf, aracın ön kısmının yandan çekilmiş halini içeriyor. Fakat üzerinde oynama yapıldığı için çok fazla şey belli olmuyor. Yine de 18 inç lastik, burun ve ön kanadın bir kısmı görülüyor.

Takım bu fotoğrafı paylaşırken "Hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

Ferrari fotoğrafın ışığıyla oynamak isteyenlere de küçük bir sürpriz ayarlamış.

Fotoğraf aydınlatılınca "Bu bizim 2022 aracımız değil. 17.02.2022. Takipte kalın" yazıyor. Bu açıdan fotoğraf pek temsili görünmüyor.

2022 F1-75'in lansmanı 17 Şubat'ta yapılacak ve bundan sadece bir hafta sonra da sezon öncesi testleri gerçekleştirilecek.