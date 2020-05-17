Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

F1 pilotları, bu kadar uzun bir arada motive ve formda kalabilmek için farklı yollar tercih ediyorlar. Çoğu simülatörde sürüş yaparken, bazıları sadece fiziksel antrenman yapıyor.

Valtteri Bottas geçtiğimiz günlerde kendine bir simülatör seti satın almıştı ancak şimdi gerçek bir ralli aracıyla sürüş yaptığı ortaya çıktı.

Geçen yıl çok sayıda ralli sürüşü yapan Bottas, bu kez Škoda Fabia R5'in direksiyonuna geçti.

Bottas, Škoda Fabia R5'in bir önceki versiyonunu test ediyor ancak F1 sürücüsünün formunu koruyabilmesi için en ideal yol olabilir.

2021 için hiçbir takımla anlaşması bulunmayan Bottas, gelecekte ralliye geçişi reddetmemişti.