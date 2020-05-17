Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund X: Britanya
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XI: Almanya
21 May
-
21 May
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Monza
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Livefeed / Haberler

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

paylaşım
yorumlar
Bottas, ralli yaparak formunu koruyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 May 2020 12:22

Valtteri Bottas formda kalabilmek için Skoda Fabia R5 ile test sürüşü yapıyor.

F1 pilotları, bu kadar uzun bir arada motive ve formda kalabilmek için farklı yollar tercih ediyorlar. Çoğu simülatörde sürüş yaparken, bazıları sadece fiziksel antrenman yapıyor.

Valtteri Bottas geçtiğimiz günlerde kendine bir simülatör seti satın almıştı ancak şimdi gerçek bir ralli aracıyla sürüş yaptığı ortaya çıktı.

Geçen yıl çok sayıda ralli sürüşü yapan Bottas, bu kez Škoda Fabia R5'in direksiyonuna geçti.

Bottas, Škoda Fabia R5'in bir önceki versiyonunu test ediyor ancak F1 sürücüsünün formunu koruyabilmesi için en ideal yol olabilir.

2021 için hiçbir takımla anlaşması bulunmayan Bottas, gelecekte ralliye geçişi reddetmemişti.

Slider
Liste

Valtteri Bottas, Skoda Fabia R5

Valtteri Bottas, Skoda Fabia R5
1/1

Fotoğraf: Valtteri Bottas

Sonraki haber
Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı

Önceki haber

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Livefeed
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Hujber Dávid

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coulthard: "Vettel-Hamilton kadrosu Mercedes'e zarar verir"

1s
2
Formula 1

Wolff: "Vettel ve Russell, Mercedes için bir seçenek"

3
Formula 1

Renault-Alonso anlaşması yaz aylarından önce açıklanmayabilir

4
Formula 1

Gene: "Alonso'nun dönüşü imkansız görünmüyor"

3s
5
Formula 1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"

Son Haberler

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor
Live

Bottas, ralli yaparak formunu koruyor

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı
F1

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.