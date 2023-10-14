Yeni hidrojen elektrikli MissionH24 konsepti ortaya çıktı

Le Mans 24 Saat organizatörü Automobile Club de l'Ouest ile hidrojen uzmanı GreenGT arasında ortak girişim olan MissionH24, LMPH2G hidrojen konseptini 2018'de Spa'da ilk kez sergilemiş ve ertesi yıl bir Le Mans Cup antrenman seansında yer almıştı.

Halefi olan H24, iki elektrik motorlu tamamen yenilenmiş bir güç ünitesine sahipti ve 2022'de dört Le Mans Cup yarışına katıldı.

H24 aracı, Le Mans 24 Saat için bir hidrojen kategorisi oluşturmak amacıyla çalışma grubu kuran ACO için önemli bir test alanı oldu. Bu kategori 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek ve Toyota bu yılın başlarında bir konsept otomobil ortaya çıkaran ilk üretici oldu.

MissionH24 prototype Photo by: ACO

MissionH24, hidrojen hücresi sistemi, tanklar, elektrik motorları ve bataryanın "araştırma, geliştirme, doğrulama ve yanma testlerinin temel aşamalarının" tamamladığını ve "odak noktasının performansa geçtiğini" belirtti.

Mission H24 başkanı Jean-Michel Bouresche tarafından "sıfır karbonlu motor sporlarına doğru bir sonraki heyecan verici adım" olarak belirlenen yeni aracın 1300 kg ağırlığında olması planlanıyor. H24'ten 116 kg daha hafif olması beklenen bu araç, LMGT3 sınıfında yer alması hedefiyle 320 km/s hız yapması planlanıyor.

ACO Başkanı Pierre Fillon şunları söyledi: "Hidrojeni yarış pistine getirdikten sonra MissionH24 artık yeni bir aşamaya giriyor: Hidrojeni rekabetçi yarışlara getirmek!"

"Bu yeni prototip açıkça griddeki diğer enerji türlerine rakip olmayı amaçlıyor."

"Hidrojen teknolojisi güvenli, güvenilir ve performans gösterebilir. Şimdi hedefimiz Le Mans 24 Saat yarışının ilk sıfır emisyonlu galibiyetini elde etmek."

MissionH24 prototype Photo by: ACO

GreenGT teknik direktörü Bassel Aslan ise şunları ekledi: "MissionH24 sayesinde hidrojen teknolojisi rekabet dünyasında öne çıktı.

"Şimdi bu teknolojinin fosil yakıtlara aynı verimlilik ve sıfır CO2 emisyonu ile alternatif sunabileceğini kanıtlamanın zamanı geldi."

Önümüzdeki ay sosyal medyadaki taraftarlardan gelen fikirlerin değerlendirilmesiyle adlandırılacak olan ADESS şasisinin tasarımının Mart ayında tamamlanması, güç ünitesi tezgah testlerinin ise önümüzdeki Ekim ayında başlaması planlanıyor.

2025 yılından itibaren araç montajı ve ilk pist üstü testleri başlayacak.

H24'te 350kW olan maksimum güç çıkışı 650kW'ya çıkacak. Ayrıca 18 kg tasarruf sağlayan tek bir elektrik motoru olacak ve maksimum 400kW güç çıkışına sahip tek batarya ile desteklenecek.

H24'teki üç hidrojen tankı yerine Plastic Omnium tarafından sağlanan iki hidrojen tankına sahip olacak olan aracın verimliliği sayesinde ağırlık dağılımı da en iyi hale getirilecek.

Her bir tank 700 barda 3,9 kg hidrojen depolayabilecek ve toplam ağırlığı yaklaşık 100 kg olacak.

MissionH24 prototype Photo by: ACO